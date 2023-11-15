Порядок распределения мест в студенческих общежитиях изменили в Казахстане

Министр науки и высшего образования приказом от 9 ноября 2023 года внес изменения в Правила распределения мест в общежитиях организаций высшего и (или) послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправками исключено предоставление справки о составе семьи при ее наличии.

Так, в п.11 Правил говорится: "Сведения о документах, удостоверяющих личность, свидетельство о смерти родителя (родителей) (для детей - сирот), удостоверение получателя пенсионных выплат по возрасту/пособий (для детей из многодетных семей), справка об инвалидности по форме, утвержденной приказом заместителя премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения РК от 29 июня 2023 года № 260 "Об утверждении Правил проведения медико-социальной экспертизы" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 32922), информация, подтверждающая принадлежность заявителя (семьи) к получателям государственной адресной социальной помощи в соответствии с Правилами назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи, утвержденными приказом заместителя премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения РК от 21 июня 2023 года № 227 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 32885), услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Обновлен п. 12 Правил, которым регламентируется порядок очередности предоставления мест в общежитиях для студентов.

Конкурсная комиссия осуществляет распределение мест в общежитии с учетом оснований и очередности в следующем приоритетном порядке:

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане Республики Казахстан из числа молодежи, потерявшие или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия, лица с инвалидностью первой или второй группы, лица с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью;

2) лица с инвалидностью третьей группы, лица, у которых один или оба родителя являются лицами с инвалидностью, лица, получающие государственное социальное пособие по случаю потери кормильца, лица, получающие государственную адресную социальную помощь, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, лица из числа сельской молодежи, поступившие на обучение по образовательным программам, определяющим социально-экономическое развитие села, а также кандасы;

3) обучающиеся в рамках проекта "Мәңгілік ел жастары – индустрияға!" ("Серпін - 2050");

4) обучающиеся, зачисленные на первый курс, обладающие знаком "Алтын белгі", обучающиеся, имеющие сертификат победителя или призера Президентской, международной и республиканской олимпиады и (или) конкурса, а также абитуриенты, окончившие организацию с отличием с подтверждающим документом об образовании (свидетельство, аттестат, диплом);

5) обучающиеся, принятые на обучение на первый курс в соответствии с государственным образовательным заказом, имеющие высокий балл по итогам Единого национального тестирования или Комплексного тестирования, вступительных экзаменов по предметам или в форме тестирования, проведенных организацией образования.

При равенстве баллов по итогам ЕНТ или Комплексного тестирования, вступительных экзаменов по предметам или в форме тестирования, учитывается материальное положение обучающегося в соответствии с Правилами формирования, направления расходования и учета средств, выделяемых на оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных организаций образования из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи, а также из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и иным категориям обучающихся и воспитанников;

6) обучающиеся старших курсов, имеющие высокие результаты в учебной, научной и общественной работе;

7) иные обучающиеся ОВПО.

Категориям граждан, указанным в подпункте 1) пункта 12 настоящих Правил, государство в период обучения в организациях высшего и (или) послевузовского образования компенсирует расходы за проживание в общежитиях в размере, не превышающем 29 МРП (100 050 тенге в 2023 году), установленных по состоянию на 1 января 2023 года, в год в соответствии с постановлением правительства РК "Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь".

Также обновлена форма заявления о предоставлении места в общежитии.

Приказ вводится в действие 25 ноября 2023 года.