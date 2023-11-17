Верховному суду рекомендовано разъяснить вопросы мнимого посредничества в даче взятки

Конституционный суд признал соответствующими Конституции нормы нормативного постановления Верховного суда "О практике рассмотрения некоторых коррупционных преступлений", однако рекомендовал внести в него поправки, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд (КС) поступили обращения казахстанцев о рассмотрении на соответствие Конституции пункта 20 нормативного постановления Верховного суда (НПВС) от 27 ноября 2015 года "О практике рассмотрения некоторых коррупционных преступлений", которые были объединены и рассмотрены в одном производстве.

В пункте 20 НПВС, который оспаривают граждане, говорится:

"Если лицо получает от взяткодателя деньги или иные ценности якобы для передачи лицу в качестве взятки и, не намереваясь этого сделать, присваивает их, содеянное им должно квалифицироваться как мошенничество. Когда же в целях завладения ценностями это лицо склоняет взяткодателя к даче взятки, то его действия должны дополнительно квалифицироваться как подстрекательство к даче взятки, а действия взяткодателя в таких случаях подлежат квалификации как покушение на дачу взятки. При этом не имеет значения, указывалось ли конкретное лицо, которому предполагалось передать взятку.".

Граждане считают, что квалификация деяний по совокупности преступлений нарушает конституционный принцип о том, что никто не может быть подвергнут повторно уголовной или административной ответственности за одно и то же правонарушение.

Что решил Конституционный суд

КС признал пункт 20 НПВС от 27 ноября 2015 года "О практике рассмотрения некоторых коррупционных преступлений" соответствующим Конституции.

Вместе с тем КС рекомендовал Верховному суду внести поправки в соответствующее нормативное постановление, чтобы дать дополнительные разъяснения судебной практики по мнимому посредничеству в даче взятки с учетом правовых позиций, высказанных Конституционным судом.

Как Конституционный суд мотивировал свою позицию

Верховный суд допустил квалификацию одного деяния по двум статьям Уголовного кодекса РК, базируясь на положениях о совокупности уголовных правонарушений, закрепленных в уголовном законе. Речь идет о ст. 13 УК, в которой сказано, что совокупностью уголовных правонарушений признается и одно действие (бездействие), содержащее признаки уголовных правонарушений, предусмотренных двумя или более статьями УК, и влекущее уголовную ответственность по соответствующим статьям УК, если признаки одного деяния не охватываются нормой статьи УК, предусматривающей более строгое наказание за другое деяние.

Таким образом, в квалификации одного деяния по двум статьям УК Конституционный суд не усматривает несоответствия конституционному положению о том, что никто не может быть подвергнут повторно уголовной или административной ответственности за одно и то же правонарушение (подпункт 2) пункта 3 статьи 77 Конституции).

По мнению КС, подходы Верховного суда к формированию единообразной судебной практики, предусмотренные пунктом 20 НП ВС, следует рассматривать в тесной взаимосвязи с другими положениями данного НП ВС и требованиями уголовного закона.

Так, из материалов конституционного производства следует, что по случаям завладения деньгами граждан под вымышленным предлогом (необходимость дачи взятки должностным лицам за освобождение от ответственности их близких якобы за совершенное ими преступление) ряд виновных лиц были осуждены только за мошенничество. Передавшие мнимую взятку лица признаны потерпевшими и вопрос об их уголовной ответственности за покушение на дачу взятки не рассматривался. Указанное подтверждает, что рассматриваемое положение НП ВС в целом не ограничивает судью при рассмотрении конкретного уголовного дела в возможности учитывать обстоятельства совершения деяния.

Важное значение для назначения наказания, в том числе для применения правил, предусмотренных статьями 55 и 56 УК (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение, и назначение наказания за неоконченное преступление), имеет правильное установление судом стадии совершенного уголовного правонарушения.

Верховный суд в пункте 16 рассматриваемого нормативного постановления разъяснил, что взятка считается оконченной с момента принятия соответствующим лицом предмета взятки. Содеянное следует квалифицировать как покушение на дачу взятки, если передача предмета взятки не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, действия которых были направлены на его передачу. Действия, которые непосредственно не образуют начало объективной стороны дачи взятки, в соответствии с частью первой статьи 24 УК подлежат квалификации как приготовление к даче взятки в тех случаях, когда преступление не было доведено до конца по не зависящим от взяткодателя обстоятельствам.

Разъяснение Верховного суда о квалификации неоконченного коррупционного преступления корреспондируется с частью четвертой статьи 29 УК (лицо, которому по не зависящим от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению этого деяния, несет уголовную ответственность за приготовление к преступлению).

Разъяснение Верховного суда о квалификации действий участников мнимого посредничества не противоречит положениям Конституции. Такая совместная деятельность лиц, заинтересованных в достижении общего общественно опасного результата, должна быть направлена против интересов государственной службы и государственного управления.

Таким образом, руководствуясь статьей 1 Конституционного закона, Конституционный суд воздерживается от установления, исследования и проверки вопросов, входящих в компетенцию судов. Вместе с тем, учитывая разнообразие форм проявления мнимого посредничества во взяточничестве, в целях исключения возможных судебных ошибок и правовой неопределенности, Конституционный суд считает целесообразным рекомендовать Верховному суду дать дополнительное разъяснение судебной практики при рассмотрении таких преступлений.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия (16 ноября 2023 года), является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.