Судью Верховного суда Мейрамбека Таймерденова освободили от должности

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 23 ноября 2023 года проголосовали за освобождение Мейрамбека Таймерденова от должности судьи Верховного суда, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Озвучил представление президента председатель Высшего Судебного Совета Денис Шипп.

"На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении Мейрамбека Таймерденова от должности судьи верховного суда в связи с достижением им предельного возраста пребывания в должности судьи. То есть 65 лет", – сказал он.

По его словам, Мейрамбек Таймерденов более 19 лет проработал в судебной системе. Из них более четырех лет – судьей Верховного суда и пользуется авторитетом в судейском сообществе.

"Просим вас поддержать представление главы государства об освобождении Шаймерденова от должности судьи Верховного суда", – зачитал Денис Шипп.

Депутаты проголосовали единогласно.