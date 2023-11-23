Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Судью Верховного суда Мейрамбека Таймерденова освободили от должности

Мейрамбек Таймерденов освобожден от должности судьи Верховного суда Фото: Zakon.kz
Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 23 ноября 2023 года проголосовали за освобождение Мейрамбека Таймерденова от должности судьи Верховного суда, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Озвучил представление президента председатель Высшего Судебного Совета Денис Шипп.

"На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении Мейрамбека Таймерденова от должности судьи верховного суда в связи с достижением им предельного возраста пребывания в должности судьи. То есть 65 лет", – сказал он.

По его словам, Мейрамбек Таймерденов более 19 лет проработал в судебной системе. Из них более четырех лет – судьей Верховного суда и пользуется авторитетом в судейском сообществе.

"Просим вас поддержать представление главы государства об освобождении Шаймерденова от должности судьи Верховного суда", – зачитал Денис Шипп.

Депутаты проголосовали единогласно.

Мадина Мамырханова
Сенат Парламента РК Верховный суд Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
48-летняя Ева Лонгория снялась в откровенной фотосессии
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают зарплату с 1 сентября
Казахстанским медикам и фармацевтам пересчитают заработную плату с 1 сентября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления