Сотрудникам рыбоводных хозяйств планируют поднять зарплату

Подготовлено постановление правительства, которым вносятся дополнения в постановление "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий", сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается доплата за особые условия труда административного, вспомогательного персонала государственных предприятий воспроизводственного комплекса по зарыблению рыбохозяйственных водоемов и участков за профессиональные риски на рабочих местах и технологических процессах в производственной деятельности – в размере не более 100% от должностного оклада.

Как поясняют в Минэкологии и природных ресурсов, ранее правительству было рекомендовано выделить средства на повышение заработной платы работников государственных рыбоводных предприятий воспроизводственного комплекса в два раза с 1 июля 2023 года с последующим плановым ее повышением для данных категорий работников.

В связи с чем и были подготовлены данные поправки в части введения дополнительной надбавки к заработной плате отраслевых работников государственных рыбоводных предприятий за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни.

При этом ранее административному и вспомогательному персоналу (делопроизводители, бухгалтеры, экономисты, инспекторы по кадрам, юристы, механики, плотники, уборщики, водители, сантехники) повышения заработной платы не были предусмотрены.

Сейчас их средняя заработная плата составляет порядка 100-110 тысяч тенге.

"Учитывая специфику деятельности и тяжелый физический труд работников на рыбоводных предприятиях, действующая система оплаты труда не соответствует реальности и их вкладу в развитие отрасли. Более того, это не позволяет привлечь молодых специалистов для формирования стабильного трудового коллектива, наращивания его кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности рыбоводных предприятий", – говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 декабря.

Ранее сообщалось, что работникам госучреждений повысят зарплату с 2024 года.