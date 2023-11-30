Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Дистанционка в школах и колледжах: утверждены правила организации учебного процесса

Правила организации учебного процесса по дистанционному обучению в школах и колледжах утвердили в Казахстане Фото: unsplash
Министр просвещения приказом от 27 ноября 2023 года утвердил Правила организации учебного процесса по дистанционному обучению по образовательным программам начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, сообщает Zakon.kz.

Дистанционное обучение в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования предоставляется в случаях:

  • введения чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах), объявления чрезвычайных ситуаций;
  • неблагоприятных погодных метеоусловий;
  • наличия заключения врачебно-консультационной комиссии о состоянии здоровья обучающегося;
  • участия обучающихся в международных, республиканских учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, интеллектуальных и творческих конкурсах и фестивалях;
  • заявления родителей или иных законных представителей.

В случаях введения чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина, объявления чрезвычайных ситуаций дистанционное обучение организуется на основании приказа Управления образования областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента. При неблагоприятных погодных метеоусловиях для организации дистанционного обучения должен быть издан приказ органа управления образованием области, города республиканского значения, столицы.

Дистанционное обучение обучающегося организации образования, имеющего заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК) о состоянии здоровья, осуществляется по заключению ВКК. При этом период и срок дистанционного обучения определяется на основании медицинских показаний заключения ВКК.

Учебные занятия для учащихся, имеющих временные ограничения возможностей здоровья и не имеющих возможности регулярно посещать организации ТиППО, организуют посредством асинхронного и/или синхронного формата обучения и путем самостоятельного освоения учебных материалов по решению организации образования.

Дистанционное обучение участников международных, республиканских учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, интеллектуальных и творческих конкурсов, фестивалей осуществляется по заявлению обучающегося, родителя или иного законного представителя обучающегося на имя руководителя организации образования в произвольной форме и на основании приказа (письма) уполномоченного государственного органа, подтверждающего участие обучающегося в международных, республиканских учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, интеллектуальных и творческих конкурсах, фестивалях на период участия с указанием сроков.

При этом не допускается дистанционное обучение участников международных, республиканских учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, интеллектуальных и творческих конкурсов, фестивалей, выезжающих в зоны боевых действий и (или) террористической опасности, а также приграничные с ними регионы.

По завершении международных, республиканских учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, интеллектуальных и творческих конкурсов, фестивалей обучающийся организации среднего образования сдает суммативное оценивание за раздел/сквозную тему (СОР) и суммативное оценивание за четверть (СОЧ), при несовпадении сроков проведения сдает СОР, СОЧ по индивидуальному графику.

Дистанционное обучение по заявлению родителей организуется:

  • в школах решением педагогического совета и Попечительского совета на основании показателей успеваемости, наличии условий для дистанционного обучения с учетом мнения ребенка, заключения школьного психолога, акта жилищно-бытовых условий проживания обучающихся, за исключением случаев выезда обучающихся в зоны боевых действий и (или) террористической опасности, а также приграничные с ними регионы;
  • в организациях ТиППО на основании решения педагогического или методического (учебно-методического либо научно-методического) совета.

При организации дистанционного обучения в школе:

  • школа предоставляет обучающемуся Типовые учебные программы по учебным предметам, календарно-тематические планы, учебники, графики проведения СОР и СОЧ, текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации;
  • родители или иные законные представители самостоятельно организуют учебные занятия обучающегося и его социализацию через дополнительное образование (секции, спорт, творческие, образовательные кружки);
  • обучающийся осваивает учебные программы соответствующего уровня образования, своевременно проходит текущую (СОЧ), промежуточную и итоговую аттестацию в очном формате по месту нахождения школы;
  • по результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации педагогический совет принимает соответствующее решение о продлении дистанционного обучения обучающегося или переводе его на традиционный формат обучения;
  • в процессе обучения обучающийся обращается по слабоусвоенным темам к учителям-предметникам, в других случаях при необходимости к школьному психологу, медицинскому работнику, инспектору по делам несовершеннолетних, социальному педагогу организации среднего образования;
  • обучающийся участвует в спортивных и школьных и внешкольных мероприятиях организации образования;
  • школа, за которой закреплен обучающийся, обеспечивает ему бесплатное пользование спортивными, читальными, актовыми залами, компьютерными классами и библиотекой.

Организация ТиППО независимо от формы обучения самостоятельно определяет Перечень дисциплин и (или) модулей, допускаемых для дистанционного обучения. Данный перечень утверждается приказом руководителя.

Важно отметить, что в организациях ТиППО допускается перевод на дистанционное изучение не более 20% от общего объема академических часов/кредитов за весь период обучения в соответствии с рабочим учебным планом, за исключением академических часов/кредитов, предусмотренных на организацию производственного обучения и профессиональную практику, по специальностям и квалификациям. Однако данное ограничение не распространяется на обучающихся, имеющих заключение ВКК о состоянии здоровья, а также участвующих в международных, республиканских учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, интеллектуальных и творческих конкурсах и фестивалях.

Требования к организациям образования, предоставляющим дистанционное и онлайн-обучение

К организациям образования, реализующим учебные программы начального, основного среднего, общего среднего и дополнительного образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, устанавливаются следующие требования по предоставлению дистанционного обучения и в форме онлайн-обучения по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования (далее – ТиППО):

  • наличие информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникационных средств, обеспечивающих подключение к сети Интернет для организации учебной деятельности;
  • наличие средств оперативного доступа к информационным ресурсам, цифровым ресурсам;
  • наличие системы управления обучением;
  • заполнение документов, обязательных для ведения педагогами в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 6 апреля 2020 года "Об утверждении Перечня документов, обязательных для ведения педагогами организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, и их формы";
  • наличие у педагогов организаций образования сертификатов о прохождении курсов повышения квалификации в области информационно-коммуникационных технологий;
  • обеспечение учебного процесса цифровыми образовательными ресурсами;
  • наличие образовательной программы ТиППО, внесенной в Реестр образовательных программ по соответствующей специальности;
  • соблюдение минимальных требований к объектам информатизации в области образования в соответствии с приказом министра просвещения РК от 14 ноября 2022 года "Об утверждении минимальных требований к объектам информатизации в области образования".

Приказ вводится в действие 10 декабря 2023 года.

Читайте также

Как будет развиваться новый город Алатау в Алматинской области
Как будет развиваться новый город Алатау в Алматинской области
Поправки в Налоговый кодекс вернули на доработку в Мажилис
Поправки в Налоговый кодекс вернули в Мажилис
Какие изменения планируют внести в правила дорожного движения
Водители и пешеходы: какие изменения планируют внести в Правила дорожного движения
Элина Черногрицкая
Министерство просвещения РК Законодательство Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию
"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию
"Наконец-то вы вместе": жена Али Окапова опубликовала фото с мужем
"Наконец-то вы вместе": жена Али Окапова опубликовала фото с мужем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: