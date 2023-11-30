Дистанционка в школах и колледжах: утверждены правила организации учебного процесса

Министр просвещения приказом от 27 ноября 2023 года утвердил Правила организации учебного процесса по дистанционному обучению по образовательным программам начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, сообщает Zakon.kz.

Дистанционное обучение в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования предоставляется в случаях:

введения чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах), объявления чрезвычайных ситуаций;

неблагоприятных погодных метеоусловий;

наличия заключения врачебно-консультационной комиссии о состоянии здоровья обучающегося;

участия обучающихся в международных, республиканских учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, интеллектуальных и творческих конкурсах и фестивалях;

заявления родителей или иных законных представителей.

В случаях введения чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина, объявления чрезвычайных ситуаций дистанционное обучение организуется на основании приказа Управления образования областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента. При неблагоприятных погодных метеоусловиях для организации дистанционного обучения должен быть издан приказ органа управления образованием области, города республиканского значения, столицы.

Дистанционное обучение обучающегося организации образования, имеющего заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК) о состоянии здоровья, осуществляется по заключению ВКК. При этом период и срок дистанционного обучения определяется на основании медицинских показаний заключения ВКК.

Учебные занятия для учащихся, имеющих временные ограничения возможностей здоровья и не имеющих возможности регулярно посещать организации ТиППО, организуют посредством асинхронного и/или синхронного формата обучения и путем самостоятельного освоения учебных материалов по решению организации образования.

Дистанционное обучение участников международных, республиканских учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, интеллектуальных и творческих конкурсов, фестивалей осуществляется по заявлению обучающегося, родителя или иного законного представителя обучающегося на имя руководителя организации образования в произвольной форме и на основании приказа (письма) уполномоченного государственного органа, подтверждающего участие обучающегося в международных, республиканских учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, интеллектуальных и творческих конкурсах, фестивалях на период участия с указанием сроков.

При этом не допускается дистанционное обучение участников международных, республиканских учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, интеллектуальных и творческих конкурсов, фестивалей, выезжающих в зоны боевых действий и (или) террористической опасности, а также приграничные с ними регионы.

По завершении международных, республиканских учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, интеллектуальных и творческих конкурсов, фестивалей обучающийся организации среднего образования сдает суммативное оценивание за раздел/сквозную тему (СОР) и суммативное оценивание за четверть (СОЧ), при несовпадении сроков проведения сдает СОР, СОЧ по индивидуальному графику.

Дистанционное обучение по заявлению родителей организуется:

в школах решением педагогического совета и Попечительского совета на основании показателей успеваемости, наличии условий для дистанционного обучения с учетом мнения ребенка, заключения школьного психолога, акта жилищно-бытовых условий проживания обучающихся, за исключением случаев выезда обучающихся в зоны боевых действий и (или) террористической опасности, а также приграничные с ними регионы;

в организациях ТиППО на основании решения педагогического или методического (учебно-методического либо научно-методического) совета.

При организации дистанционного обучения в школе:

школа предоставляет обучающемуся Типовые учебные программы по учебным предметам, календарно-тематические планы, учебники, графики проведения СОР и СОЧ, текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации;

родители или иные законные представители самостоятельно организуют учебные занятия обучающегося и его социализацию через дополнительное образование (секции, спорт, творческие, образовательные кружки);

обучающийся осваивает учебные программы соответствующего уровня образования, своевременно проходит текущую (СОЧ), промежуточную и итоговую аттестацию в очном формате по месту нахождения школы;

по результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации педагогический совет принимает соответствующее решение о продлении дистанционного обучения обучающегося или переводе его на традиционный формат обучения;

в процессе обучения обучающийся обращается по слабоусвоенным темам к учителям-предметникам, в других случаях при необходимости к школьному психологу, медицинскому работнику, инспектору по делам несовершеннолетних, социальному педагогу организации среднего образования;

обучающийся участвует в спортивных и школьных и внешкольных мероприятиях организации образования;

школа, за которой закреплен обучающийся, обеспечивает ему бесплатное пользование спортивными, читальными, актовыми залами, компьютерными классами и библиотекой.

Организация ТиППО независимо от формы обучения самостоятельно определяет Перечень дисциплин и (или) модулей, допускаемых для дистанционного обучения. Данный перечень утверждается приказом руководителя.

Важно отметить, что в организациях ТиППО допускается перевод на дистанционное изучение не более 20% от общего объема академических часов/кредитов за весь период обучения в соответствии с рабочим учебным планом, за исключением академических часов/кредитов, предусмотренных на организацию производственного обучения и профессиональную практику, по специальностям и квалификациям. Однако данное ограничение не распространяется на обучающихся, имеющих заключение ВКК о состоянии здоровья, а также участвующих в международных, республиканских учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, интеллектуальных и творческих конкурсах и фестивалях.

Требования к организациям образования, предоставляющим дистанционное и онлайн-обучение

К организациям образования, реализующим учебные программы начального, основного среднего, общего среднего и дополнительного образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, устанавливаются следующие требования по предоставлению дистанционного обучения и в форме онлайн-обучения по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования (далее – ТиППО):

наличие информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникационных средств, обеспечивающих подключение к сети Интернет для организации учебной деятельности;

наличие средств оперативного доступа к информационным ресурсам, цифровым ресурсам;

наличие системы управления обучением;

заполнение документов, обязательных для ведения педагогами в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 6 апреля 2020 года "Об утверждении Перечня документов, обязательных для ведения педагогами организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, и их формы";

наличие у педагогов организаций образования сертификатов о прохождении курсов повышения квалификации в области информационно-коммуникационных технологий;

обеспечение учебного процесса цифровыми образовательными ресурсами;

наличие образовательной программы ТиППО, внесенной в Реестр образовательных программ по соответствующей специальности;

соблюдение минимальных требований к объектам информатизации в области образования в соответствии с приказом министра просвещения РК от 14 ноября 2022 года "Об утверждении минимальных требований к объектам информатизации в области образования".

Приказ вводится в действие 10 декабря 2023 года.