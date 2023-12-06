В Казахстане хотят лицензировать услуги предоставления доступа к интернету

МЦРИАП разработал проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи и почты", сообщает Zakon.kz.

В частности, закон "О транспорте в Республике Казахстан" дополнят новым понятием – несопровождаемый груз или багаж – это груз (багаж), переданный перевозчику для перевозки без его физического сопровождения пассажиром.

Соответственно, дополнена статья о том, что при перевозке грузов, пассажиров, багажа, почтовых отправлений и при осуществлении транспортно-экспедиционных услуг перевозчик обязан:

обеспечивать безопасность несопровождаемого груза или багажа без их вскрытия с учетом принятия мер и использования технических средств, направленных на выявление запрещенных предметов и веществ, в порядке установленном уполномоченным государственным органом.

Как поясняется, этот механизм разработан в рамках регулирования вопросов в сфере оперативно-розыскной деятельности, усиления мер по противодействию экстремизму, терроризму и безопасности перевозки грузов и багажа несопровождаемого клиентом для обеспечения национальной безопасности.

"Указанные меры позволят пресекать факты перемещения запрещенных предметов, в частности, взрывных устройств, наркотических средств на всей территории Республики Казахстан. Данный механизм успешно реализован национальным оператором почты. Предлагается ввести аналогичные меры безопасности в сфере внутренних перевозок в отношении несопровождаемого пассажирами груза (товара) и багажа", - говорится в обосновании.

Кроме того, предлагается лицензировать деятельность в части:

Предоставления услуг доступа к интернету. Почтовую деятельность.

МЦРИАП поясняет, что оказание субъектами предпринимательства услуг по предоставлению доступа к интернету и почтовой деятельности необходимо лицензировать в связи с источником повышенной опасности.

"Предоставление услуг доступа к интернету, связано с формированием, созданием, преобразованием, обработкой, передачей, использованием, хранением информации, оказывающей воздействие, в том числе на индивидуальное и общественное сознание, информационную инфраструктуру и собственно информацию. Добавление данных видов лицензий в Закон РК "О разрешениях и уведомлениях" позволит защитить информационное пространство и своевременно реагировать на возникновение реальных и потенциальных угроз", - говорится в обосновании.

В 2012 году было отменено лицензирование в области почты в рамках снятия административных барьеров для беспрепятственного вхождения на рынок субъектов малого и среднего предпринимательства.

До отмены лицензирования уполномоченным органом в области почты было выдано более 60 лицензий субъектам предпринимательства на осуществление почтовой деятельности.

Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 декабря.