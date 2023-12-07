Дисциплинарная ответственность судей: КС считает, что нужно усовершенствовать закон

Конституционный суд признал конституционными нормы закона "О судебной системе и статусе судей" в части привлечения судьи к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности, однако рекомендовал Правительству их усовершенствовать, сообщает Zakon.kz.

Суть дела

В Конституционный суд (КС) обратился гражданин, освобожденный от должности судьи на основании решения Судебного жюри при Высшем Судебном Совете РК за грубое нарушение законности при рассмотрении судебного дела.

Казахстанец считает, что согласно пп.1) п.1 ст.39 Конституционного закона "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел, и это оказывает негативное воздействие на независимость судьи, который должен руководствоваться законом, не опасаясь при этом наказания, не подвергаясь контролю или влиянию со стороны лиц, наделенных административными полномочиями.

Что решил Конституционный суд

КС признал соответствующим Конституции пп.1) п.1 ст.39 Конституционного закона "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан".

Вместе с тем, КС рекомендовал правительству внести в Мажилис проект закона, направленный на совершенствование законодательства о судебной системе с учетом своих правовых позиций.

Как Конституционный суд мотивировал свою позицию

КС считает, что государство обязано обеспечить такие условия отправления правосудия и организации судебной власти, при которых исключались бы любые возможности неправомерного воздействия на судью, препятствующие свободному принятию им решений, основанных на Конституции, законах и его внутреннем убеждении. Приэтом основания и процедуры прекращения или приостановления полномочий судей должны обеспечивать реализацию конституционного принципа независимости судей.

П.3 ст.39 Конституционного закона освобождает судью от ответственности за судейскую ошибку, а также отмену или изменение судебного акта. Исключением является факт грубого нарушения закона, о котором указано в судебном акте вышестоящей судебной инстанции, при наличии существенных нарушений норм материального и (или) процессуального права.

При таком понимании данная норма не противоречит нормам Конституции.

Далее, понятие "грубое нарушение закона" содержится в нормативном постановлении Верховного суда от 14 мая 1998 года "О некоторых вопросах применения законодательства о судебной власти в Республике Казахстан". В нем сказано, что грубым нарушением закона признается очевидное и существенное нарушение закона, которое было совершено судьей преднамеренно или вследствие его недобросовестности, небрежности или незнания закона.

Однако КС считает, что содержание понятия "грубое нарушение закона" должно устанавливаться на уровне закона.

В свою очередь, указание на грубое нарушение закона со стороны суда нижестоящей инстанции в акте вышестоящей судебной инстанции с учетом положений п.3 ст.76 Конституции придает оценке качества работы судьи обязательную силу и определяет вину судьи еще до возбуждения в отношении его дисциплинарного производства.

КС подчеркнул, что в целом, с учетом конституционного статуса судьи, сама оценка качества его работы в итоговых решениях вышестоящих судов по конкретным делам, а не в ином судебном акте, выходит за пределы предмета судебного разбирательства. Кроме того, процессуальное законодательство РК не предоставляет судье возможности использования на этой стадии надлежащих инструментов правовой защиты, в том числе и права на судебное обжалование.

В связи с этим требуется дальнейшее совершенствование законодательства в части привлечения судьи к дисциплинарной ответственности с целью усиления процессуальных гарантий независимости судьи при отправлении правосудия и подчинения его только Конституции и закону. Нормы Конституционного закона должны исключать произвольное привлечение судьи к ответственности и не посягать на конституционно-правовой статус судьи, его независимость и неприкосновенность.

Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия (6 декабря 2023 года), является общеобязательным на всей территории РК, окончательным и обжалованию не подлежит.