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Законодательство РК

ПРАВМЕДИА: специфика кассационного производства

ПРАВМЕДИА: специфика кассационного производства Фото: Zakon.kz
Приглашаем вас принять участие в прямом эфире ПРАВМЕДИА на тему: "Пересмотр дел в кассационной инстанции – текущее состояние и перспективы развития".

Будем обсуждать специфику обжалования судебных решений в порядке кассации в рамках ГПК, УПК, КОАП и АППК, а также имеющиеся на практике проблемные моменты.

Спикеры:

Сапар Амиртаев, управляющий партнер адвокатской конторы "S.A.Lex", член президиума РКА, член НКС РКА, член Квалификационной комиссии Высшего Судебного Совета РК

Игорь Вранчев, заместитель председателя РКА, адвокат по уголовным делам (экономические, уголовные преступления)

Фархад Камалов, председатель специализированного суда по административным правонарушениям г. Усть-Каменогорск ВКО

Сергей Сизинцев, адвокат, управляющий партнер Адвокатской конторы De Facto, член президиума и председатель научно-консультативного совета РКА, председатель квалификационной комиссии Высшего Судебного Совета РК.

Дана Токмурзина, доцент Академии Правосудия при Верховном Суде, к.ю.н., управляющий партнер ТОО "Fortune Partners", экс-судья Верховного Суда РК

Модератор и спикер:

Александр Каплан, адвокат по налогам, управляющий партнёр адвокатской конторы "KAPLAN, LEE & PARTNERS", налоговый консультант, член научно-консультативного совета РКА, член Казахстанской ассоциации налоговых консультантов, Член Совета по защите прав предпринимателей НПП "Атамекен" по г.Алматы, арбитр арбитража JUS GENTIUM.


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