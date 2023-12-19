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Сведения из системы электронных паспортов не нужны при ввозе иностранного авто в Казахстан

Для въезда (ввоза) в Казахстан иностранного авто не нужны сведения из системы электронных паспортов транспортных средств Фото: Zakon.kz
Правительство внесло соответствующие дополнения в Правила и требования въезда (ввоза) на территорию Республики Казахстан автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, сообщает Zakon.kz.

Согласно поправкам, внесенным в Правила, для въезда (ввоза) в Казахстан иностранного автомобиля временно не будут требовать сведения из системы электронных паспортов транспортных средств.

Данная мера вводится до завершения процессов интеграции систем электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники государств - членов Евразийского экономического союза.

Постановление введено в действие 8 декабря 2023 года.

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