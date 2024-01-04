Усовершенствованы процедуры биометрической идентификации в системе электронных счетов-фактур

Министерство финансов приказом от 28 декабря 2023 года внесло изменения в Правила и сроки реализации пилотного проекта по использованию средств биометрической идентификации в информационной системе электронных счетов-фактур, сообщает Zakon.kz.

Пилотный проект по использованию средств биометрической идентификации в информационной системе электронных счетов-фактур реализуется в Казахстане с 20 марта 2023 года по 31 декабря 2024 года в отношении предпринимателей при регистрации в информационной системе электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ) и выписке ЭСФ.

Согласно изменениям, внесенным в Правила и сроки реализации пилотного проекта, предусмотрено, что средства биометрической идентификации в ИС ЭСФ будут использоваться в следующих случаях:

регистрации налогоплательщика в качестве участника ИС ЭСФ при подписании Соглашения, которое заверяется ЭЦП руководителя налогоплательщика;

выявлении в отношении участника ИС ЭСФ риска на основе системы управления рисками в соответствии с пп. 4), 5) п. 5 ст.136 и ст.137 Налогового кодекса.

Во втором случае участнику ИС ЭСФ посредством ИС ЭСФ будет направляться оповещение о необходимости прохождения биометрической идентификации с момента доставки такого оповещения на портал ИС ЭСФ.

При этом биометрическая идентификация должна проводиться только один раз в день без ограничения количества выписки ЭСФ. В свою очередь общее количество проведений биометрической идентификации не должно превышать 7 раз в течение календарного месяца без ограничения количества выписки ЭСФ в таком месяце.

Уточняется, что при совпадении данных ЭЦП руководителя с данными информационных систем госорганов в ходе проведенной биометрической идентификации оператор ИС ЭСФ осуществляет следующие действия:

при регистрации налогоплательщика в качестве участника ИС ЭСФ – присваивает налогоплательщику статус участника ИС ЭСФ;

при выявлении в отношении участника ИС ЭСФ риска – обрабатывает и присваивает регистрационный номер ЭСФ.

Приказ вводится в действие 14 января 2024 года.

Ранее мы уже рассказывали о порядке реализации пилотного проекта по использованию средств биометрической идентификации в информационной системе электронных счетов-фактур.