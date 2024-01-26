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Получить путевку на вылов рыбы можно будет только онлайн

Получить путевку на вылов рыбы можно будет только онлайн Фото: pexels
МЭПР подготовило изменения в Правила осуществления любительского (спортивного) рыболовства, мелиоративного лова, научно-исследовательского лова, лова в воспроизводственных целях на водных объектах, входящих в состав особо охраняемых природных территорий, сообщает Zakon.kz.

Поправка предусматривает, что для исключения выдачи путевки на любительское рыболовства в бумажном виде предлагается выдавать путевки через партнерские интернет-ресурсы ( ПИР) природоохранных учреждений.

"Путевка выдается через ПИР в форме электронного документа, при котором предоставляется онлайн заполненная путевка с чеком и электронной печатью", – говорится в документе.  

Ранее путевки выдавались в бумажном виде через канцелярию природоохранного учреждения и его филиалов либо в пунктах реализации путевок, установленных природоохранным учреждением.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 февраля.

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Лариса Черненко
Открытые НПА МЭПР РК Казахстан
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