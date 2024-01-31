Правительство утвердило генплан Астаны

Правительство Казахстана постановлением от 25 января 2024 года утвердило Генеральный план города Астаны (включая основные положения), сообщает Zakon.kz.

"Утвердить проект Генерального плана города Астаны (включая основные положения), одобренный маслихатом города Астаны", – говорится в документе.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим направления перспективного комплексного развития, планировочной организации территории, системы социальной и инженерно–транспортной инфраструктуры города.

Генеральным планом приняты следующие проектные периоды:

исходный год – на 1 января 2021 года;

первая очередь строительства – 2025 год;

расчетный срок – 2035 год.

Генеральный план разработан с учетом статуса столицы, взаимосвязанности города Астаны и Астанинской агломерации.

Генеральный план определяет:

основные направления развития территории города Астаны, включая социальную, рекреационную, производственную, транспортную и инженерную инфраструктуры, с учетом природно–климатических, сложившихся и прогнозируемых демографических и социально-экономических условий;

функциональное зонирование и ограничение на использование территорий этих зон;

соотношение застроенной и незастроенной территории населенного пункта;

зоны преимущественного отчуждения и приобретения земель, резервные территории;

меры по защите территории от опасных (вредных) воздействий природных и техногенных явлений и процессов, улучшению экологической обстановки;

основные направления по разработке транспортного раздела, генеральную схему улично-дорожной сети;

оценку воздействия Генерального плана на окружающую среду;

иные меры по обеспечению устойчивого развития города.

Генеральный план является основой для разработки:

долгосрочных и краткосрочных программ социально-экономического развития города;

комплексных схем развития электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации и других инженерных систем;

комплексной транспортной схемы города (КТС);

проектов детальной планировки и застройки территории города по реализации Генерального плана;

комплексных планов застройки на краткосрочные периоды;

программ реконструкции и развития жилых, производственных и коммунально-складских территорий;

планов сохранения и реабилитации исторической застройки и объектов исторического и культурного наследия;

программ развития территорий рекреационных зон и озеленения;

градостроительных схем развития общественных пространств и озеленения;

комплексных планов компактной застройки города Астаны и реновации территорий столицы;

планов комплексного благоустройства и преобразования общественных пространств;

правил застройки города.

Демография

Численность населения в пределах административных границ территории города составила в исходном году 1184,4 тыс. человек.

Перспективная численность населения определена методом статистической экстраполяции с учетом оптимального включения населения в трудоспособном возрасте в деятельность во всех сферах социально-экономической деятельности города.

Так, проектная численность населения города составит:

первая очередь строительства (2025 год) – 1480 тыс. человек;

расчетный срок (2035 год) – 2275 тыс. человек.

Общий прогнозный прирост населения составит по периодам проектирования:

первая очередь строительства (4 года) – 295,6 тыс. человек;

расчетный срок (10 лет) – 795 тыс. человек.

Население в трудоспособном возрасте к концу расчетного срока составит 66% от численности населения столицы.

Жилищно-гражданское строительство

Площадь территории, предназначенной для градостроительного освоения на исходный год, составляет 13600 га, к 2035 году площадь селитебной территории увеличится до 26 000 га и будет составлять 33% от общей территории города Астаны.

Жилищный фонд города составляет в исходном году 24 996,2 тыс. кв. м при средней обеспеченности всего населения города общей площадью 21,1 кв. м на одного жителя.

Одной из основных целей генплана является устранение диспропорции в комфортности проживания, в частности, по показателю обеспеченности жилищным фондом. При этом в генеральном плане на расчетный период для обеспечения комфортности проживания в городе принят показатель обеспеченности жилищным фондом в 30 кв. м на человека, и для достижения такого уровня комфортности проживания необходимо увеличить жилищный фонд до 68250 тыс. кв. м.

Объем нового жилищного строительства за период с 2021 по 2035 год составит 43253,8 тыс. кв. м общей площади, в том числе в домах с приусадебными участками – 1044,3 тыс. кв. м, многоквартирных многоэтажных домах – 42209,5 тыс. кв. м.

Генеральным планом предусматривается отчуждение земель для сноса ветхого и аварийного жилья на площади:

на 2025 год – 176,5 га;

на 2035 год – 731,5 га;

на 2050 год – 350,2 га.

Всего выбытие жилищного фонда составит 908 тыс. кв. м, в том числе 806 тыс. кв. м за счет домов с приусадебными участками. В целом по городу Астане для градостроительного освоения требуется произвести снос ветхого и аварийного жилья, в том числе дач, гаражей и малоэтажной застройки.

Сфера общественного обслуживания

Генеральным планом предусматривается развитие социальной сферы с учетом новых социально-экономических и градостроительных условий в направлении достижений нормативных показателей обеспеченности населения бесплатными услугами социально значимых объектов в сочетании с развитием негосударственных форм обслуживания.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях на 257,4 тыс. ученических мест, или 164 школы к уже существующим 94 341 месту, или 100 школам на исходный год.

Для развития сети дошкольных учреждений на расчетный срок предусмотрено увеличение количества мест в дошкольных учреждениях на 82,7 тыс. мест, из них 64,8 тыс. в отдельно стоящих детских садах государственного и частного типов.

Для обеспечения комфортного проживания на расчетный срок планируется ввести амбулаторные учреждения с общей мощностью 21,8 тыс. посещений в смену, а также увеличить с учетом прогнозной численности населения больничный фонд коек на 4265 единиц.

На первом этапе (2025 год) предусмотрено строительство 32 объектов учреждений здравоохранения, из них 9 больниц, 17 амбулаторных поликлиник, 3 реабилитационных центра (вместимостью 904 места) и 3 прочих объекта здравоохранения, на расчетный срок – 61 объект здравоохранения, из них 3 больницы, 52 поликлиники, 5 реабилитационных центров и Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий с лабораториями.

Генеральный план также предусматривает:

Экономическую деятельность. Развитие города как научно-инновационного центра. Модернизацию промышленных зон города. Транспортную инфраструктуру. Инженерную инфраструктуру. Градостроительное развитие.

В частности, генплан предусматривает следующие центры планировочных районов:

Восточный планировочный район – район "Алматы": от слияния рек Есиль и Ақбұлақ, в районе очистных сооружений ливневой канализации 1–5, на северо-восток по реке Ақбұлақ до пересечения улиц Сауда и А184 (проектное наименование), далее на север по улице Сауда до проспекта Р. Қошқарбаев, по проспекту Р. Қошқарбаев до реки Ақбұлақ, на северо-восток по реке Ақбұлақ до существующей границы города, по восточной границе города до реки Есиль, по реке Есиль до ее слияния с рекой Ақбұлақ;

– район "Алматы": от слияния рек Есиль и Ақбұлақ, в районе очистных сооружений ливневой канализации 1–5, на северо-восток по реке Ақбұлақ до пересечения улиц Сауда и А184 (проектное наименование), далее на север по улице Сауда до проспекта Р. Қошқарбаев, по проспекту Р. Қошқарбаев до реки Ақбұлақ, на северо-восток по реке Ақбұлақ до существующей границы города, по восточной границе города до реки Есиль, по реке Есиль до ее слияния с рекой Ақбұлақ; Южный планировочный район – район "Есиль": от проспекта Қабанбай батыр по реке Есиль до восточной границы города, далее на юго-восток по границе города до шоссе Қарқаралы, далее по восточной стороне шоссе Қарқаралы и вдоль по четной стороне проспекта Қабанбай батыр до реки Есиль. В границы района входит территория Национального пантеона. Национальный пантеон находится в 17 км от города Астаны, его возвели вокруг мавзолея Қабанбай батыр, недалеко от села Қабанбай батыр;

– район "Есиль": от проспекта Қабанбай батыр по реке Есиль до восточной границы города, далее на юго-восток по границе города до шоссе Қарқаралы, далее по восточной стороне шоссе Қарқаралы и вдоль по четной стороне проспекта Қабанбай батыр до реки Есиль. В границы района входит территория Национального пантеона. Национальный пантеон находится в 17 км от города Астаны, его возвели вокруг мавзолея Қабанбай батыр, недалеко от села Қабанбай батыр; Западный планировочный район – район "Нұра": по реке Есиль в западной части города на восток до проспекта Қабанбай батыр, далее вдоль по нечетной стороне проспекта Қабанбай батыр и западной стороне шоссе Қарқаралы до южных границ города;

– район "Нұра": по реке Есиль в западной части города на восток до проспекта Қабанбай батыр, далее вдоль по нечетной стороне проспекта Қабанбай батыр и западной стороне шоссе Қарқаралы до южных границ города; Северо-западный планировочный район – район "Сарыарқа": от западной границы города вдоль железной дороги до шоссе Алаш, по нечетной стороне проспекта Бөгенбай батыр до проспекта Республики, далее на юг по нечетной стороне проспекта Республики до улицы А. Бараева, по улице А. Бараева до реки Есиль, по правому рукаву реки Есиль до западной границы города;

– район "Сарыарқа": от западной границы города вдоль железной дороги до шоссе Алаш, по нечетной стороне проспекта Бөгенбай батыр до проспекта Республики, далее на юг по нечетной стороне проспекта Республики до улицы А. Бараева, по улице А. Бараева до реки Есиль, по правому рукаву реки Есиль до западной границы города; Северный планировочный район – район "Байқоңыр": от железной дороги в направлении шоссе "Астана – Костанай" на север по существующей границе города до реки Ақбұлақ, вдоль реки Ақбұлақ до проспекта Р. Қошқарбаев, по четной стороне проспекта Р. Қошқарбаев до улицы Сауда, вдоль по улице Сауда до улицы А184 (проектное наименование), далее по реке Ақбұлақ до слияния рек Есиль и Ақбұлақ, по реке Есиль до моста Қараөткел, по улице А. Бараева до проспекта Республики, по четной стороне проспекта Республики до проспекта Бөгенбай батыр, вдоль проспекта Бөгенбай батыр и шоссе Алаш до железной дороги, по железной дороге до западной границы города. В границы района входит территория городского кладбища.

Градостроительный план индивидуально устанавливает правила землепользования и застройки для каждой территориальной зоны с учетом особенностей ее расположения и развития, а также возможности территориального сочетания различных видов использования земельных участков (жилого, общественно-делового, производственного, рекреационного и иных видов использования земельных участков).

Проектом определены следующие функциональные зоны:

Жилые районы. Жилые районы предназначены для постоянного проживания населения и с этой целью подлежат строительству с многоквартирными и индивидуальными жилыми домами. В жилых домах в качестве вспомогательной функции допускается размещение отдельно стоящих, встроенных и пристроенных объектов социально-культурного и бытового обслуживания населения, в основном в виде вспомогательных зданий, автостоянок, промышленных и коммунальных складов, не требующих организации санитарно-защитных зон ( СЗЗ).

Жилые районы предназначены для постоянного проживания населения и с этой целью подлежат строительству с многоквартирными и индивидуальными жилыми домами. В жилых домах в качестве вспомогательной функции допускается размещение отдельно стоящих, встроенных и пристроенных объектов социально-культурного и бытового обслуживания населения, в основном в виде вспомогательных зданий, автостоянок, промышленных и коммунальных складов, не требующих организации санитарно-защитных зон ( СЗЗ). Промышленная зона. Промышленная зона включает в себя промышленные зоны и коммунальную зону с очистной станцией и отстойником сточных вод. Промышленную зону образуют основные действующие предприятия города, такие как объекты генерации тепловой и электрической энергии, поставщики газа, воды, объекты ремонта подвижного состава железных дорог, ремонта радиаторов и котлов центрального отопления, генераторы, трансформаторы, оборудование распределения и управления электроэнергией, медицинское оборудование, производство стройматериалов, пищевая промышленность и др.

Промышленная зона включает в себя промышленные зоны и коммунальную зону с очистной станцией и отстойником сточных вод. Промышленную зону образуют основные действующие предприятия города, такие как объекты генерации тепловой и электрической энергии, поставщики газа, воды, объекты ремонта подвижного состава железных дорог, ремонта радиаторов и котлов центрального отопления, генераторы, трансформаторы, оборудование распределения и управления электроэнергией, медицинское оборудование, производство стройматериалов, пищевая промышленность и др. Санитарно-защитные зоны. СЗЗ – это зеленые защитные зоны между промышленными и жилыми районами. Генеральный план предусматривает организацию СЗЗ между производственными объектами и жилыми районами планировочных территорий, при этом СЗЗ будет формироваться с конкретным определением класса опасности промышленных предприятий.

СЗЗ – это зеленые защитные зоны между промышленными и жилыми районами. Генеральный план предусматривает организацию СЗЗ между производственными объектами и жилыми районами планировочных территорий, при этом СЗЗ будет формироваться с конкретным определением класса опасности промышленных предприятий. Зоны отдыха. К зонам отдыха относятся городские леса, лесопарки, лесные защитные зоны, водоемы, сельскохозяйственные угодья и другие земли, которые с парками, садами, площадями и бульварами, расположенными в жилой зоне, образуют систему открытых пространств. Ландшафтно-рекреационная организация территории города Астаны заключается в сбалансированном развитии всех зеленых частей городской среды, обеспечении благоприятных природных и экологических условий для жителей столицы.

К зонам отдыха относятся городские леса, лесопарки, лесные защитные зоны, водоемы, сельскохозяйственные угодья и другие земли, которые с парками, садами, площадями и бульварами, расположенными в жилой зоне, образуют систему открытых пространств. Ландшафтно-рекреационная организация территории города Астаны заключается в сбалансированном развитии всех зеленых частей городской среды, обеспечении благоприятных природных и экологических условий для жителей столицы. Специальная зона. Специальная зона предназначена для размещения кладбищ, предприятий по переработке твердых бытовых отходов, очистных сооружений и других подобных структур городского хозяйства.

Специальная зона предназначена для размещения кладбищ, предприятий по переработке твердых бытовых отходов, очистных сооружений и других подобных структур городского хозяйства. Резервные территории . Резервные территории для перспективного развития города Астаны являются землями, которые будут использованы для дальнейшего развития жилой зоны города.

. Резервные территории для перспективного развития города Астаны являются землями, которые будут использованы для дальнейшего развития жилой зоны города. Зоны ограниченного доступа. Зоны ограниченного доступа – это специальные территории военных ведомств и воинских частей. В них размещаются как жилые здания, в том числе казармы или исправительные учреждения, так и объекты коммунального хозяйства, промышленности и другие военные объекты.

Зоны ограниченного доступа – это специальные территории военных ведомств и воинских частей. В них размещаются как жилые здания, в том числе казармы или исправительные учреждения, так и объекты коммунального хозяйства, промышленности и другие военные объекты. Общественные места. Общественные места предназначены для преимущественного размещения объектов здравоохранения, культуры, образования, связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также учреждений среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских, административных учреждений, культовых сооружений, центров деловой, финансовой и общественной деятельности, автостоянок, других зданий и сооружений общегородского значения.

Общественные места предназначены для преимущественного размещения объектов здравоохранения, культуры, образования, связи, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также учреждений среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских, административных учреждений, культовых сооружений, центров деловой, финансовой и общественной деятельности, автостоянок, других зданий и сооружений общегородского значения. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и эксплуатации сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, объектов электро- и теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и инженерного оборудования. К ним относятся зоны инженерной и транспортной инфраструктуры: объекты автомобильного транспорта; объекты водного транспорта; объекты внешнего транспорта; объекты инженерной инфраструктуры (трубопроводного транспорта, связи, вещания, телевидения, информационных технологий и энергетики).

Городское зонирование города Астаны – это установление обязательных требований к функциональному использованию территорий (функциональное зонирование), девелопменту (строительное зонирование), организации ландшафта (ландшафтное зонирование) и экологической безопасности (экологическое зонирование).

Проектом генерального плана установлено 5 планировочных районов, границы которых совпадают с границами 5 административных районов столицы и 148 планировочными секторами.





Фото: скриншот документа



