Что изменилось в концепции развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года

Постановлением правительства от 29 декабря 2023 года внесены изменения в Концепцию развития малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, глава 2 "Проблемы развития малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан" изложена в новой редакции.

Так, говорится, что Национальным планом развития РК до 2025 года определены общенациональные приоритеты развития республик, направленные на построение диверсифицированной и инновационной экономики. Вместе с тем реализация текущей политики в отношении развития МСП не в полной мере корреспондируется с указанной целью.

Во-первых , проводимое государственными органами регулирование в соответствующих сферах не в полной мере учитывает, что отношение к предпринимательству зависит от культивируемых в обществе ценностей, мотивации людей и качества человеческого капитала, в связи с чем отсутствуют предпосылки для повышения роста добровольного предпринимательства.

, проводимое государственными органами регулирование в соответствующих сферах не в полной мере учитывает, что отношение к предпринимательству зависит от культивируемых в обществе ценностей, мотивации людей и качества человеческого капитала, в связи с чем отсутствуют предпосылки для повышения роста добровольного предпринимательства. Во-вторых, текущее состояние институциональной среды сдерживает предпринимательскую активность.

Кроме того, система административно-правового регулирования в отдельных отраслях и сферах остается недружественной по отношению к небольшим предприятиям и не учитывает специфику ведения предпринимательской деятельности в рамках малых форм хозяйствования.

"В сочетании с высоким уровнем фискальной нагрузки указанные обстоятельства не позволяют предприятиям, находящимся на начальных этапах деятельности, увеличить рынок сбыта продукции, повысить доходность и таким образом обеспечить переход из микробизнеса в малый или средний бизнес", - говорится в документе.

В-третьих, бизнес-климат по-прежнему остается сложным и непредсказуемым.

Продолжающиеся рост регуляторной нагрузки, наличие административных барьеров, связанных с входом субъектов МСП на соответствующий рынок и процессами ведения ими бизнеса, не коррелируется с целями государственной политики по развитию предпринимательства, направленными на тотальное смягчение государственного регулирования предпринимательской деятельности.

В-четвертых, текущая структура государственной поддержки снижает эффективность государственной политики.

Этому способствуют несколько факторов:

ориентированность на количественный охват субъектов МСП, а не качественный, что порождает неэффективное расходование ограниченных государственных ресурсов и появление иждивенческого настроения у бизнеса;

отсутствие дифференцированного подхода при поддержке субъектов разных категорий (микро, малый, средний), что создает трудности для прохождения всех этапов жизненного цикла;

несоразмерные встречные обязательства;

отсутствие в мерах поддержки учета отраслевой специфики на уровне регионов, включая районы в области и города областного значения;

превалирующий упор на финансовые меры поддержки, однако нефинансовые меры способны решить проблемы МСП с повышением компетенций и усилением факторов конкурентоспособности, не связанных со стоимостью заемного капитала.

Как отмечается, необходимо переориентировать действующую систему мер государственной поддержки в сторону качества, а именно поддержки конкурентоспособных компаний.

В-пятых, отсутствует нормативное обеспечение прозрачности всего процесса оказания мер государственной поддержки "от выделения средств до доведения их до конечного получателя".

Отмечается, что отсутствие достоверной информации о конечных получателях мер государственной поддержки (данные о целевом освоении средств), которая по объективным причинам не раскрывается операторами и финансовыми институтами, а также законодательных требований по раскрытию данной информации негативно сказывается на прослеживаемости качества и эффективности мер государственной поддержки.

Также отсутствует открытый единый реестр получателей мер государственной поддержки, позволяющий аккумулировать сведения о ранее представленных мерах государственной поддержки, в том числе для оценки эффективности выделяемых средств и поддержки принятия решений по выдаваемым средствам.

Так, к примеру, органы государственного аудита вынуждены готовить суждения о качестве и эффективности мер государственной поддержки, используя только общедоступную информацию о получателях мер государственной поддержки или обобщенную информацию.

В раздел 4 внесена поправка, что Казахстан нацелен на переход от поддержки всех субъектов МСП к конкурентоспособным с приоритетом развития среднего предпринимательства. Правительство обеспечит поэтапный переход от нерыночных механизмов финансовой поддержки.

Вместе с тем задача по обеспечению эффективности структуры мер государственной поддержки предусматривается, что должна быть проведена градация доступности инструментов и государственных мер стимулирования развития МСП в привязке к категории субъекта МСП, его динамике налоговых выплат, стадии жизненного цикла и потенциалу развития.

Для этого основной вектор мер государственного регулирования и стимулирования предпринимательства будет направлен на обеспечение непрерывного развития бизнеса на всех стадиях его развития, что в последующем позволит обеспечить переход значительной части малого бизнеса в категорию среднего и среднего в крупный.

Основной фокус развития будет направлен на:

поддержку начинающих предпринимателей по реализации бизнес-инициативы;

качественное развитие микро- и малых предприятий для прохождения всех этапов жизненного цикла;

взращивание устойчивой прослойки среднего бизнеса;

антикризисную поддержку предприятий, имеющих потенциал для развития, но оказавшихся в трудной ситуации, на которые они не могли повлиять.

Так, начинающим предпринимателям (стадия становленя") должны быть предложены стимулы в виде предоставления доступа ко всем нефинансовым мерам поддержки, направленным на культивирование ценностей, присущих предпринимательству, развитие необходимых компетенций (консультации, обучение, информирование и т.д.), а также лимитированному количеству финансовых мер поддержки (микрокредиты, гранты).

При этом для данной категории бизнеса жестких критериев отбора и встречных обязательств для получения соответствующих мер поддержки предъявляться не будет.

На "стадии роста предпринимательской активности" субъектам бизнеса предложат лимитированный комплекс мер финансовой поддержки (в виде субсидирования, гарантирования, льготного кредитования), а также будут доступны необходимые нефинансовые меры поддержки (повышение квалификации сотрудников, установление деловых связей, сопровождение по наращиванию присутствия на внутреннем рынке и т.д.).

В качестве основных критериев отбора таких компаний будут выступать:

функционирование на рынке не менее 3-х лет;

отсутствие налоговой задолженности;

темп роста доходов не менее 10%;

80% качественных рабочих мест.

Для компаний малого и среднего бизнеса, имеющих потенциал к росту, но оказавшихся в трудной ситуации (стадия рецессия), будут предложены стимулы по выходу из кризисной ситуации (в виде внедрения антикризисных программ, погашения задолженностей, субсидирования и т.д.).

В качестве главного критерия для такой организации будет выступать документ, подтверждающий обстоятельство форс-мажора и отсутствие процедур банкротства.

"Основной фокус государственной политики поддержки бизнеса будет направлен на развитие конкурентоспособных экспортоориентированных компаний среднего звена, имеющих потенциал к последующей трансформации в лидеры национальной экономики (стадия зрелость)",- говорится в документе.

Для указанных компаний в рамках специально разработанной программы "Бизнес - элита новой формации: Путь к глобализации" будет предложен широкий спектр поддержки как финансовых, так и нефинансовых мер поддержки: от содействия в разработке технической документации до отдельных условий льготного финансирования, субсидирования процентной ставки, частичного гарантирования, лизинга, использования инструментов долевого финансирования и рынка капитала (субсидирование ставки купонного вознаграждения по облигациям), а также иных механизмов поддержки.

Основные критерии будут базироваться на:

экспорториентированности - компания претендент должна реализовывать или намереваться реализовать свои товары, работы, услуги на внешние рынки;

высокой производительности труда - производительность труда на одного работника в год должна превышать среднеотраслевой показатель;

наличии постоянных налоговых поступлений в бюджет.

Оценку соответствия указанным критериям предлагается осуществлять на основании данных центральных государственных органов и Комитета государственных доходов МФ РК.

При этом указанным компаниям также будут предложены стимулы в виде освобождения от проверок и профилактического контроля с посещением субъектов, внедрив взамен прозрачную отчетность бизнеса.

Встречные обязательства будут пропорционально определяться в зависимости от вида и объема получаемой меры государственного стимулирования и будут применяться в совокупности или отдельно по следующим направлениям:

повышение производительности труда;

наращивание поставок экспорта;

увеличение налоговых поступлений;

углубление переработки сырья.

Такой проектный подход вберет в себя лучшие мировые и отечественные практики по взращиванию сильных конкурентоспособных компаний, способных стать лидерами национальной экономики.

Операторами мер государственной поддержки должны быть приняты исчерпывающие меры по повышению прозрачности финансовых операций по предоставлению средств в части разработки и утверждения типовых условий о раскрытии информации о получателях мер государственной поддержки.

Для обеспечения прозрачности при получении мер государственной поддержки предлагается создать открытый единый реестр получателей мер государственной поддержки, который позволит предоставлять всю информацию по каждому субъекту предпринимательства о ранее полученных мерах поддержки и эффектах данной поддержки в виде суммы оплаченных налогов, количества работников и др.

Также обновлен План действий по реализации концепции.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.