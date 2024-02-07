В Кызылорде осудили бывшего капитана департамента экономических расследований

В городском суде № 2 Кызылорды вынесен приговор бывшему капитану департамента экономических расследований и проверок по Кызылординской области, передает Zakon.kz.

Его приговорили к трем годам лишения свободы и пожизненно лишили права занимать определенные должности. На суде было доказано, что путем мошенничества подсудимый получил от одного из предпринимателей 7 млн тенге.

За это он обещал бизнесмену исключить дополнительный налог, открыть арестованный расчетный счет его предприятия и не включать его компанию в список организаций, занимающихся лжепредпринимательством. Деньги взял, но обещаний своих не выполнил.

"Таким образом, будучи должностным лицом, используя служебное положение, совершил уголовное правонарушение путем обмана и злоупотребления доверием", - прокомментировали в пресс-службе суда.

Суд признал подсудимого виновным по п.1,2 ч.3 ст.190 УК РК "Мошенничество".