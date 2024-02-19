Китайские культурные центры появятся в Казахстане, казахстанские – в Китае

Разработан проект закона "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном учреждении культурных центров", сообщает Zakon.kz.

Соглашение было совершено в городе Астана 24 ноября 2023 года.

Цель Соглашения – создание культурных центров, а также всестороннее укрепление взаимопонимания между двумя народами и содействие развитию дружественных отношений, обмену и сотрудничеству между государствами сторон в культурно-гуманитарной сфере.

"Ратификация данного Соглашения придаст позитивный импульс дальнейшему расширению культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей Казахстана с Китаем, разивитию туристического потенциала и продвижению историко-культурного наследия двух стран через вовлечение широкого круга деятелей культуры и искусства", – считают разработчики документа.



Документ в ближайшее время будет внесен в Мажилис Парламента на рассмотрение.

В Министерстве культуры и информации пояснили, что в 2022 году главы двух государств пришли к договоренности о создании на паритетной основе культурных центров в Китае и Казахстане.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 4 марта.