Долг перед банкротом: обязанность урегулировать задолженность по кредитам возложат на банки

Чтобы восстановить платежеспособность заемщика, который не может отдать долг, его прежде надо признать банкротом. Для этого в РК год назад был принят закон. Однако закон "не работает". Почему несостоятельных заемщиков не признают банкротами и как собираются решать проблему, пишет Zakon.kz.

С марта 2023 года в Казахстане был введен в действие закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК". Сама цель принятия закона состояла в том, чтобы создать систему восстановления платежеспособности физлиц, которые не могут отдать долг. Тем самым помочь не только добросовестным должникам, попавшим в затруднительные жизненные обстоятельства, но и кредиторам.

А в конечном счете – справиться с недостатками обычной системы взыскания долгов.

Однако практика показала, что закон, что называется, не работает. По состоянию на 13 февраля 2024 года, то есть спустя почти год, физлицами подано 84 тысяч заявлений. Однако признаны банкротами лишь около 9,5 тысяч граждан. Более 64 тысяч человек получили отказ в применении процедуры внесудебного банкротства.

Такие цифры в комментарии изданию Zakon.kz озвучил депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев. Дело в том, что сейчас в парламенте обсуждается законопроект, призванный решить в том числе и этот вопрос – "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков".

"Одной из основных причин отказа в применении процедуры внесудебного банкротства является то, что банки и МФО не выдают гражданам справки о проведённых мерах по урегулированию задолженности", – говорит один из авторов законопроекта и руководитель рабочей группы Берик Бейсенгалиев.

И поэтому с целью устранения излишних административных барьеров депутаты предлагают исключить требование по предоставлению должником документа, подтверждающего урегулирование просроченной задолженности.

Само по себе такое урегулирование – процедура необходимая. Банкротство – это ведь крайняя мера. После признания банкротом вводятся ограничения на получение займов и кредитов в течение 5 лет (кроме кредитов ломбардов). То есть человек на эти 5 лет выпадает из экономического оборота страны. Кроме того, должен вестись мониторинг финансового состояния гражданина в течение 3-х лет после признания его банкротом.

"Последствия, как мы видим, серьезные. Поэтому перед применением процедуры внесудебного банкротства необходимо пройти процедуру урегулирования проблемной задолженности с финансовыми организациями. Каждый должен понимать, что банкротство не станет уходом от проблем с долгами, а будет лишь помощью в безвыходной ситуации". Берик Бейсенгалиев

Только теперь обязанность по подтверждению урегулирования задолженности по кредитам предлагается возложить непосредственно на банки и МФО, которые будут передавать соответствующую информацию напрямую в кредитное бюро. Кроме этого, законопроектом сокращается срок проведения процедуры урегулирования и взыскания задолженности с 18 до 12 месяцев.

Ранее Zakon.kz уже публиковал статью о том, что потребительские кредиты населению для банков ограничат в Казахстане 5 миллионами тенге, а также ограничат продажу коллекторам просроченных кредитов физлиц.