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На кого перейдут долги казахстанцев, признанных банкротами

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 13:57 Фото: Zakon.kz
Заместитель председателя Комитета государственных доходов (КГД) Сеилжан Ахметов 5 ноября 2024 года на брифинге ответил, не перейдут ли списанные долги банкротов на других заемщиков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер рассказал, что казахстанцам, подавшим на банкротство, простили от нескольких тысяч до 2 млрд тенге. В связи с этим журналисты уточнили, как финансовые организации будут возвращать средства, которые были списаны с людей, признанных банкротами.

"Откуда наш финансовый сектор возьмет 40 млрд? Не лягут ли эти деньги в виде процентов на законопослушных плательщиков?" – озвучил представитель СМИ.

Сеилжан Ахметов заявил, что все финансовые организации несут определенные риски при выдаче кредитов.

"Я думаю, (долги. – Прим. ред.) покроются самими финансовыми организациями. На населении это никак не скажется. Что касается больших сумм, то по ним финорганизации судятся и пока не принято окончательное решение. Они не хотят уступать эти суммы физлицам, чтобы их обанкротить", – ответил он.

В Казахстане признаны банкротами 17,9 тыс. граждан на сумму 40,9 млрд тенге. Ранее стало известно, в каких регионах больше всего казахстанцы подают на банкротство.

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