В Казахстане определили медицинские учреждения с высоким, средним и низким рисками
Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения разработало перечень субъектов (объектов) высокого, среднего и низкого риска, подлежащих государственному контролю в сфере оказания медицинских услуг (помощи), сообщает Zakon.kz.
Так, в перечень вошли:
субъекты (объекты) контроля высокого риска:
- субъекты (объекты), оказывающие стационарную помощь (районная больница, номерная районная больница, многопрофильная межрайонная больница, городская больница, многопрофильная городская больница, многопрофильная городская детская больница, многопрофильная областная больница, многопрофильная областная детская больница);
- субъекты (объекты) родовспоможения;
- субъекты (объекты), оказывающие скорую медицинскую помощь и медицинскую авиацию;
- субъекты (объекты), осуществляющие деятельность в сфере службы крови;
- стоматологическая поликлиника (центр, кабинет);
- фтизиопульмонологические организации;
- Онкологический центр или диспансер;
- Центры ядерной медицины;
- организации медицины катастроф;
- организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции.
Субъекты контроля среднего риска:
- субъекты (объекты), оказывающие первичную медико-санитарную помощь (медицинский пункт, фельдшерско-акушерский пункт, врачебная амбулатория, центр первичной медико-санитарной помощи, номерная районная поликлиника, районная поликлиника, городская поликлиника);
- субъекты (объекты), оказывающие специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях,
- субъекты (объекты), осуществляющие патологоанатомическую диагностику;
- субъекты (объекты), осуществляющие лабораторную диагностику;
- субъекты (объекты), оказывающие медицинскую помощь в области психического здоровья;
- субъекты (объекты) традиционной медицины.
Субъекты контроля низкого риска:
- субъекты (объекты) контроля, осуществляющие восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию;
- субъекты (объекты) контроля, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход.
Как поясняется, перечень разработан для приведения в соответствие с пунктом 3 статьи 141 Предпринимательского кодекса, согласно которому субъекты (объекты) государственного контроля в сфере оказания медицинских услуг (помощи) делятся на три группы: высокого риска; среднего риска; низкого риска.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 апреля.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript