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В Казахстане определили медицинские учреждения с высоким, средним и низким рисками

В Казахстане определили медицинские учреждения с высоким, средним и низким рисками, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 11:35 Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения разработало перечень субъектов (объектов) высокого, среднего и низкого риска, подлежащих государственному контролю в сфере оказания медицинских услуг (помощи), сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень вошли:

субъекты (объекты) контроля высокого риска:

  • субъекты (объекты), оказывающие стационарную помощь (районная больница, номерная районная больница, многопрофильная межрайонная больница, городская больница, многопрофильная городская больница, многопрофильная городская детская больница, многопрофильная областная больница, многопрофильная областная детская больница);
  • субъекты (объекты) родовспоможения;
  • субъекты (объекты), оказывающие скорую медицинскую помощь и медицинскую авиацию;
  • субъекты (объекты), осуществляющие деятельность в сфере службы крови;
  • стоматологическая поликлиника (центр, кабинет);
  • фтизиопульмонологические организации;
  • Онкологический центр или диспансер;
  • Центры ядерной медицины;
  • организации медицины катастроф;
  • организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции.

 Субъекты контроля среднего риска:

  • субъекты (объекты), оказывающие первичную медико-санитарную помощь (медицинский пункт, фельдшерско-акушерский пункт, врачебная амбулатория, центр первичной медико-санитарной помощи, номерная районная поликлиника, районная поликлиника, городская поликлиника);
  • субъекты (объекты), оказывающие специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях,
  • субъекты (объекты), осуществляющие патологоанатомическую диагностику;
  • субъекты (объекты), осуществляющие лабораторную диагностику;
  • субъекты (объекты), оказывающие медицинскую помощь в области психического здоровья;
  • субъекты (объекты) традиционной медицины.

 Субъекты контроля низкого риска:

  • субъекты (объекты) контроля, осуществляющие восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию;
  • субъекты (объекты) контроля, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход.

Как поясняется, перечень разработан для приведения в соответствие с пунктом 3 статьи 141 Предпринимательского кодекса, согласно которому субъекты (объекты) государственного контроля в сфере оказания медицинских услуг (помощи) делятся на три группы: высокого риска; среднего риска; низкого риска.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 апреля.

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