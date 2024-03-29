В Казахстане определили медицинские учреждения с высоким, средним и низким рисками

Министерство здравоохранения разработало перечень субъектов (объектов) высокого, среднего и низкого риска, подлежащих государственному контролю в сфере оказания медицинских услуг (помощи), сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень вошли:

субъекты (объекты) контроля высокого риска:

субъекты (объекты), оказывающие стационарную помощь (районная больница, номерная районная больница, многопрофильная межрайонная больница, городская больница, многопрофильная городская больница, многопрофильная городская детская больница, многопрофильная областная больница, многопрофильная областная детская больница);

субъекты (объекты) родовспоможения;

субъекты (объекты), оказывающие скорую медицинскую помощь и медицинскую авиацию;

субъекты (объекты), осуществляющие деятельность в сфере службы крови;

стоматологическая поликлиника (центр, кабинет);

фтизиопульмонологические организации;

Онкологический центр или диспансер;

Центры ядерной медицины;

организации медицины катастроф;

организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции.

Субъекты контроля среднего риска:

субъекты (объекты), оказывающие первичную медико-санитарную помощь (медицинский пункт, фельдшерско-акушерский пункт, врачебная амбулатория, центр первичной медико-санитарной помощи, номерная районная поликлиника, районная поликлиника, городская поликлиника);

субъекты (объекты), оказывающие специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях,

субъекты (объекты), осуществляющие патологоанатомическую диагностику;

субъекты (объекты), осуществляющие лабораторную диагностику;

субъекты (объекты), оказывающие медицинскую помощь в области психического здоровья;

субъекты (объекты) традиционной медицины.

Субъекты контроля низкого риска:

субъекты (объекты) контроля, осуществляющие восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию;

субъекты (объекты) контроля, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход.

Как поясняется, перечень разработан для приведения в соответствие с пунктом 3 статьи 141 Предпринимательского кодекса, согласно которому субъекты (объекты) государственного контроля в сфере оказания медицинских услуг (помощи) делятся на три группы: высокого риска; среднего риска; низкого риска.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 апреля.