Токаев внес изменения в порядок формирования и состав комиссии по правам человека

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 22 апреля 2024 года, которым внес изменения в указ "О Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки внесены в положение о комиссии.

Теперь состав комиссии утверждается президентом РК по представлению помощника президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям и состоит из председателя, двух заместителей, секретаря и членов комиссии.

Председатель, заместители председателя и члены комиссии участвуют в ее работе на общественных началах.

Председатель комиссии осуществляет общее руководство ее деятельностью, дает поручения заместителям, секретарю и членам комиссии, определяет повестку дня ее заседаний, подписывает служебные документы, рекомендации и заключения комиссии, участвует в совещаниях, касающихся прав и свобод человека, по согласованию с помощником президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям вносит предложения президенту РК по совершенствованию деятельности комиссии.

В отсутствие председателя комиссии служебные документы, рекомендации и заключения подписывает один из его заместителей.

В отсутствие председателя комиссии и его заместителей служебные документы, рекомендации и заключения комиссии подписывает ее секретарь.

Заседания комиссии созываются ее председателем по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов.

В отсутствие председателя комиссии на ее заседаниях председательствует один из заместителей.

Кроме того, состав комиссии изложен в новой редакции:

Рогов Игорь Иванович – заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента РК (по согласованию), председатель;

Абишев Тастемир Даутович – национальный эксперт по правам человека (по согласованию), заместитель председателя;

Сабитова Айнур Алимхановна – директор Института Сорбонна-Казахстан Казахского национального педагогического университета имени Абая (по согласованию), заместитель председателя;

заведующий сектором Отдела внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан, секретарь;

генеральный прокурор РК;

заместитель премьер-министра РК – министр иностранных дел РК;

заместитель премьер-министра РК, курирующий социальные вопросы;

председатель Высшего судебного Совета РК;

министр внутренних дел РК;

председатель Агентства РК по делам государственной службы;

председатель Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)

министр науки и высшего образования РК;

министр юстиции РК;

министр культуры и информации РК;

министр труда и социальной защиты населения РК;

министр здравоохранения РК;

уполномоченный по правам человека в РК (по согласованию);

уполномоченный по правам ребенка в РК (по согласованию);

уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения при президенте РК (по согласованию);

уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана (по согласованию);

Александр (Могилев Александр Геннадьевич) – митрополит Астанайский и Казахстанский, глава митрополичьего округа Русской православной церкви в РК (по согласованию);

Бурашева Гульмира Майоровна – председатель Общественного объединения "Комиссия по правам людей с ограниченными возможностями имени Кайрата Иманалиева" (по согласованию);

Байсакова Зульфия Мухамедбековна – председатель правления Объединения юридических лиц "Союз кризисных центров" (по согласованию);

Бикебаев Айдын Жолшиевич – председатель Республиканской коллегии адвокатов (по согласованию);

Волкова Ольга Александровна – общественный деятель (по согласованию);

Воронов Виталий Иванович – адвокат, президент учреждения "Алматинская юридическая корпорация" (по согласованию);

Даулеталин Сатыбалды Телагысович – председатель Федерации профсоюзов РК (по согласованию);

Жаркенова Светлана Бахытовна – профессор кафедры конституционного и гражданского права Евразийского национального университета имени Л.H. Гумилева (по согласованию);

Жасымбекова Светлана Салаватовна – старший национальный координатор программ по миграции Международной организации по миграции в Казахстане – Агентства ООН по миграции (по согласованию);

Имашева Снежанна Валерьевна – председатель Комитета по законодательству и судебно–правовой реформе Мажилиса Парламента РК (по согласованию);

Казкенов Руслан Казбекович – председатель Общественного объединения "Civic peace" (по согласованию);

Лукин Андрей Иванович – председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Республики Казахстан (по согласованию);

Нургазиева Бану Ганиевна – президент Объединения юридических лиц "Гражданский альянс Казахстана" (по согласованию);

Осокина Ирина Юрьевна – адвокат Коллегии адвокатов города Астаны (по согласованию);

Пен Сергей Геннадьевич – провост (ректор) Maqsut Narikbayev University (KAZGUU) (по согласованию);

Соловьева Айгуль Сагадибековна – председатель правления Объединения юридических лиц "Ассоциация экологических организаций Казахстана" (по согласованию);

Сман Айсана Смановна – эксперт по правам человека (по согласованию);

Тиреуов Канат Маратович – председатель правления – ректор Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина (по согласованию);

Турмагамбетова Жемис Утегеновна – директор Общественного фонда "Хартия за права человека" (по согласованию);

Ударцев Сергей Федорович – судья Конституционного суда РК (по согласованию);

Утпинов Наурызбай Таганович – Верховный муфтий, председатель Духовного управления мусульман Казахстана (по согласованию);

Хасанова Шахноза Кулабдулаевна – директор Общественного объединения "Правовой центр женских инициатив "Сана Ceзім" (по согласованию).

Указ вводится в действие со дня его подписания.