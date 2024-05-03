В Казахстане изменится информация в удостоверениях личности
В частности, в удостоверения личности гражданина РК предлагается информацию о поле человека отображать в визуальной зоне.
"На лицевой стороне удостоверения личности гражданина РК размещаются фотоизображение, подпись и следующие персональные данные владельца удостоверения личности гражданина Республики Казахстан: фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, пол и индивидуальный идентификационный номер", - говорится в документе.
На лицевой стороне удостоверения личности гражданина РК размещены Государственный Герб РК и следующие надписи на казахском и русском языках:
- "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
- РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
- ЖЕКЕ КУӘЛІК
- УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
- ТЕГІ/ФАМИЛИЯ
- АТЫ/ИМЯ
- ӘКЕСІНІҢ АТЫ/ОТЧЕСТВО
- ТУҒАН КҮНІ/ДАТА РОЖДЕНИЯ
- ЖЫНЫСЫ/ПОЛ
- ЖСН/ИИН".
Как поясняется, в текущей версии удостоверения личности гражданина РК информация о поле содержится в чипе документа и в кодированном виде в его машиночитаемой зоне.
Кроме того, в визуальной зоне документа будут размещать информацию о гражданстве.
Так, на оборотной стороне удостоверения личности гражданина РК размещаются закодированный в виде штрих-кода ИИН, контактная часть микросхемы, персональные данные владельца удостоверения личности гражданина РК о месте рождения, национальности и гражданстве, а также сведения об органе выдачи, дате выдачи и сроке действия удостоверения личности.
Национальность в удостоверении личности гражданина РК указывается по желанию владельца удостоверения личности.
Оборотная сторона удостоверения личности гражданина РК состоит из двух следующих частей:
верхняя часть – визуальная зона, в которой размещены закодированный в виде штрих-кода ИИН, контактная часть микросхемы и следующие надписи на казахском и русском языках:
- ТУҒАН ЖЕРІ/МЕСТО РОЖДЕНИЯ
- ҰЛТЫ/НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
- АЗАМАТТЫҒЫ/ГРАЖДАНСТВО
- БЕРІЛГЕН КҮНІ – ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ/ДАТА ВЫДАЧИ – СРОК ДЕЙСТВИЯ
- БЕРГЕН ОРГАН/ОРГАН ВЫДАЧИ
В текущей версии удостоверения личности гражданина РК информация о Гражданстве содержится в чипе документа и в кодированном виде в его машиночитаемой зоне.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 мая.