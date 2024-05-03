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Законодательство РК

В Казахстане изменится информация в удостоверениях личности

В Казахстане изменится информация в удостоверении личности, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 12:35 Фото: Zakon.kz
МВД РК подготовило изменения в удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, в удостоверения личности гражданина РК предлагается информацию о поле человека отображать в визуальной зоне.

"На лицевой стороне удостоверения личности гражданина РК размещаются фотоизображение, подпись и следующие персональные данные владельца удостоверения личности гражданина Республики Казахстан: фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, пол и индивидуальный идентификационный номер", - говорится в документе.

На лицевой стороне удостоверения личности гражданина РК размещены Государственный Герб РК и следующие надписи на казахском и русском языках:

  • "ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
  • РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
  • ЖЕКЕ КУӘЛІК
  • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
  • ТЕГІ/ФАМИЛИЯ
  • АТЫ/ИМЯ
  • ӘКЕСІНІҢ АТЫ/ОТЧЕСТВО
  • ТУҒАН КҮНІ/ДАТА РОЖДЕНИЯ
  • ЖЫНЫСЫ/ПОЛ
  • ЖСН/ИИН".

Как поясняется, в текущей версии удостоверения личности гражданина РК информация о поле содержится в чипе документа и в кодированном виде в его машиночитаемой зоне.

Кроме того, в визуальной зоне документа будут размещать информацию о гражданстве.

Так, на оборотной стороне удостоверения личности гражданина РК размещаются закодированный в виде штрих-кода ИИН, контактная часть микросхемы, персональные данные владельца удостоверения личности гражданина РК о месте рождения, национальности и гражданстве, а также сведения об органе выдачи, дате выдачи и сроке действия удостоверения личности.

Национальность в удостоверении личности гражданина РК указывается по желанию владельца удостоверения личности.

Оборотная сторона удостоверения личности гражданина РК состоит из двух следующих частей:

верхняя часть – визуальная зона, в которой размещены закодированный в виде штрих-кода ИИН, контактная часть микросхемы и следующие надписи на казахском и русском языках:

  • ТУҒАН ЖЕРІ/МЕСТО РОЖДЕНИЯ
  • ҰЛТЫ/НАЦИОНАЛЬНОСТЬ
  • АЗАМАТТЫҒЫ/ГРАЖДАНСТВО
  • БЕРІЛГЕН КҮНІ – ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ/ДАТА ВЫДАЧИ – СРОК ДЕЙСТВИЯ
  • БЕРГЕН ОРГАН/ОРГАН ВЫДАЧИ

В текущей версии удостоверения личности гражданина РК информация о Гражданстве содержится в чипе документа и в кодированном виде в его машиночитаемой зоне.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 мая.

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