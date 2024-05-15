Инструкцию по антитеррористической защите отделений банков утвердили в Казахстане

Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК от 30 апреля 2024 года утверждена Инструкция по организации антитеррористической защиты расчетно-кассовых отделений банков второго уровня, сообщает Zakon.kz.

Инструкция распространяется на расчетно-кассовые отделения, рассчитанные на одновременное пребывание 200 и более человек.

Антитеррористическая защищенность расчетно-кассового отделения обеспечивается созданием условий, направленных на:

воспрепятствование неправомерному проникновению в расчетно-кассовое отделение, которое достигается принятием мер по:

установлению пропускного режима в расчетно-кассовом отделении и его неукоснительному соблюдению;



укреплению расчетно-кассового отделения в инженерно-техническом отношении средствами, позволяющими выявить неправомерное проникновение в расчетно-кассовое отделение;

обнаружение признаков подготовки и (или) совершения актов терроризма, которое достигается принятием мер по:

контролю за обстановкой в расчетно-кассовом отделении и на близлежащей территории на предмет выявления подозрительных лиц и (или) предметов;



охране мест хранения и использования источников, ионизирующих излучения, взрывчатых, отравляющих веществ, токсичных химикатов, патогенных биологических агентов, опасных предметов и веществ и организации контроля за направлениями, ведущими к таким местам;



постоянному анализу и оценке морально-психологического климата коллектива расчетно-кассового отделения;



улучшению материально-технической базы в плане инженерно-технического оснащения расчетно-кассового отделения;

пресечение попыток совершения актов терроризма в расчетно-кассовом отделении, которое достигается принятием мер по:

моделированию возможных для расчетно-кассового отделения угроз террористического характера и разработке соответствующих алгоритмов реагирования на них;



определению потенциально опасных участков расчетно-кассового отделения (критических зон, мест возможного массового пребывания людей расчетно-кассового отделения);



осуществлению охраны расчетно-кассового отделения силами подготовленных работников расчетно-кассового отделения или заключением договора с субъектами охранной деятельности;



организации постоянного контроля за установленным порядком доступа в расчетно-кассовые отделения посетителей и транспортных средств;



формированию у коллектива антитеррористического сознания;



контролю всех мероприятий, которыми обеспечивается антитеррористическая безопасность расчетно-кассового отделения;

минимизацию и ликвидацию последствий возможных террористических угроз в расчетно-кассовом отделении, которые достигаются принятием мер по:

разработке алгоритмов реагирования на возможные угрозы террористического характера, адекватных особенностям расчетно-кассового отделения, и обеспечению необходимыми для реализации алгоритмов силами и средствами;



соответствующей подготовке сотрудников охраны, работников рассчетно-кассового отделения в отношении их действий при совершении акта терроризма и после него;



организации своевременного оповещения работников органов внутренних дел и национальной безопасности РК в случае совершения акта терроризма;



своевременному составлению и поддержанию в актуальном состоянии паспорта, его надлежащему хранению.

В отделениях банков устанавливается пропускной режим, который должен исключить:

проникновение в расчетно-кассовое отделение или его части (зоны) посторонних лиц с противоправными намерениями;

пронос (ввоз) и вынос (вывоз) с территории расчетно-кассового отделения предметов и веществ легковоспламеняющихся, отравляющих веществ, огнестрельного оружия и предметов, использование которых представляет опасность для расчетно-кассового отделения и находящихся лиц.

Какие предметы запрещено проносить в расчетно-кассовое отделение:

Оружие:

огнестрельное;



бесствольное с патроном травматического, газового и светозвукового действия;



холодное, а также ножи различных видов, не относящиеся к холодному оружию;



метательное;



пневматическое;



газовое;



электрическое;



сигнальное;



оружие и предметы, поражающее действие которых основано на использовании радиоактивного излучения и биологического воздействия;



оружие и предметы, поражающее действие которых основано на использовании электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового или ультразвукового излучения;



предметы, имитирующие вышеперечисленные виды оружия;



предметы, которые используются в качестве оружия (предметы ударно-дробящего, метательного и колюще-режущего действия);



боеприпасы к оружию и составные части к нему.

Механические и аэрозольные распылители и устройства, снаряженные слезоточивым, раздражающим и негативным воздействием на организм человека.

Вещества:

взрывчатые;



ядовитые;



отравляющие;



радиоактивные;



едкие;



пиротехнические;



легковоспламеняющиеся.

Инструкция содержит алгоритмы действий посетителей, персонала, охраны и руководства расчетно-кассового отделения на возможные угрозы террористического характера.

Что делать при вооруженном нападении на посетителей и персонал расчетно-кассового отделения

Действия посетителей:

защититься: незаметно покинуть здание или укрыться в помещении, заблокировать дверь, дождаться прибытия сотрудников правопорядка;

по возможности информировать любым способом правоохранительные и (или) специальные государственные органы, охрану, персонал, руководство расчетно-кассового отделения о факте и обстоятельствах вооруженного нападения.

Действия персонала:

по возможности информировать любым способом правоохранительные и (или) специальные государственные органы, охрану, персонал, руководство расчетно-кассового отделения о факте и обстоятельствах вооруженного нападения;

по возможности провести эвакуацию посетителей;

нетранспортабельных посетителей перенести в безопасное место на носилках;

защититься: незаметно покинуть здание или укрыться в помещении, заблокировать дверь, дождаться прибытия сотрудников правопорядка.

Что делать при захвате заложников

Действия посетителей, потребителей финансовых услуг и персонала:

защититься: избежать попадания в заложники, незаметно покинуть здание или укрыться в помещении, заблокировать дверь, продержаться до прибытия сотрудников правопорядка или возможности безопасности покинуть здание;

по возможности информировать любым доступным способом и только при условии гарантированного обеспечения собственной безопасности правоохранительные и (или) специальные государственные органы об обстоятельствах захвата заложников и злоумышленниках (количество, вооружение, оснащение, возраст, клички, национальность и другие).

Действия охраны расчетно-кассового отделения:

выявить вооруженного злоумышленника;

по возможности блокировать его/их продвижение к местам массового пребывания людей в расчетно-кассовом отделении;

информировать любым доступным способом руководство расчетно-кассового отделения, правоохранительные и (или) специальные государственные органы о фактах и обстоятельствах покушения на захват заложников;

принять меры к обеспечению безопасности людей в расчетно-кассовом отделении (эвакуация, блокирование внутренних барьеров на пути злоумышленников и другие);

обеспечить собственную безопасность (избежать попадания в заложники и другие).

Как себя вести при захвате в заложники:

успокоится, не паниковать. Разговаривать спокойным голосом;

не смотреть в глаза захватчиков, не вести себя вызывающе. Не допускать действий, которые спровоцируют захватчиков к применению физической силы или оружия;

выполнять требования захватчиков, не противоречить им, не допускать истерик и паники;

подготовится физически и морально к суровому испытанию;

не высказывать ненависть и пренебрежение к захватчикам;

с самого начала (особенно в первый час) выполнять все указания захватчиков. Спрашивать разрешения у захватчиков на совершение любых действий;

не привлекать внимания захватчиков своим поведением, не оказывать активного сопротивления. Это может усугубить положение;

не пытаться бежать, если нет полной уверенности в успехе побега;

запомнить, как можно больше информации о захватчиках (количество, вооружение, внешность, телосложения, акцент, тематика разговора, темперамент, манера поведения);

постараться определить место своего нахождения (заточения);

при наличии возможности, используя любой доступный способ связи, без риска для жизни, проявляя осторожность, попытаться сообщить о произошедшем в правоохранительные или специальные органы, подразделение безопасности или службу охраны расчетно-кассового отделения;

не пренебрегать пищей, какой бы она ни была. Это поможет сохранить силы и здоровье;

при ранении, постараться самостоятельно оказать себе первую медицинскую помощь;

главное не паниковать, даже если захватчики перестали себя контролировать;

расположится подальше от окон, дверей и самих захватчиков. Это необходимо для обеспечения безопасности в случае штурма помещения, стрельбы снайперов на поражение захватчиков;

при проведении сотрудниками спецподразделений операции по освобождению заложников необходимо соблюдать следующие требования:

лечь на пол лицом вниз, прижавшись к стене, голову закрыть руками и не двигаться;

не бежать навстречу сотрудникам спецподразделений или от них;

если есть возможность, необходимо держаться подальше от проёмов дверей и окон;

не возмущаться, если при штурме и захвате с заложниками (до установления личности) поступают несколько некорректно, как с вероятным захватчиком. Освобожденного заложника могут обыскать, заковать в наручники, связать, нанести эмоциональную или физическую травму, подвергнуть допросу. Необходимо к этому отнестись с пониманием, так как в подобных ситуациях такие действия спецподразделений (до окончательной идентификации всех лиц и выявления истинных преступников) оправданы.

Также Инструкцией определены алгоритмы действий при закладке взрывных устройств и взрывчатых веществ, при поступлении угрозы по телефону.

Постановление вводится в действие с 25 мая 2024 года.