Что изменится в правилах получения разрешения на работу трудовых иммигрантов

Министерство труда подготовило проект поправок в Правила выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту, сообщает Zakon.kz.

В правила планируют добавить понятия:

работодатель – физическое лицо, привлекающее трудового иммигранта для выполнения работ (оказания услуг) в домашнем хозяйстве;

– физическое лицо, привлекающее трудового иммигранта для выполнения работ (оказания услуг) в домашнем хозяйстве; разрешение трудовому иммигранту – документ установленной формы, выдаваемый трудовому иммигранту для выполнения работ (оказания услуг) у работодателей – физических лиц в домашнем хозяйстве;

– документ установленной формы, выдаваемый трудовому иммигранту для выполнения работ (оказания услуг) у работодателей – физических лиц в домашнем хозяйстве; квота на привлечение иностранной рабочей силы – предельно допустимое количество иностранной рабочей силы, разрешенное к привлечению работодателем для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан;

– предельно допустимое количество иностранной рабочей силы, разрешенное к привлечению работодателем для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан; трудовой иммигрант – иммигрант, прибывший в Республику Казахстан в качестве домашнего работника с целью выполнения работ (оказания услуг) у работодателя – физического лица в домашнем хозяйстве на основании разрешения трудовому иммигранту.

Уточняется, что государственная услуга "Выдача, продление и отзыв разрешения трудовому иммигранту" оказывается местными исполнительными органами районов, городов областного значения.

Услугу можно будет получить путем подачи заявления как при личном обращении в Госкорпорацию, так и через веб-портал "электронного правительства" или migration.enbek.kz.

Какие документы потребуются

при обращении в Государственную корпорацию:

заявление о выдаче разрешения трудовому иммигранту для оказания услуг в домашнем хозяйстве подписанное работодателем и иностранцем (выдается копия заявления);

квитанции об уплате предварительного платежа по индивидуальному подоходному налогу согласно налоговому законодательству (после сканирования возвращается услугополучателю);

паспорт с отметкой (-ами) о пересечении Государственной границы РК за последние 12 месяцев (после сканирования возвращается услугополучателю);

медицинское заключение о состоянии здоровья иностранца, лица без гражданства, мигранта, трудящегося-мигранта (в том числе из государства-члена ЕАЭС) (медицинская справка формы 028/у) (после сканирования возвращается услугополучателю);

вмененная медицинская страховка со сроком действия, не менее срока, указанного в заявлении (после сканирования возвращается услугополучателю);

трудовой договор, составленный между работодателем и услугополучателем в соответствии с Трудовым кодексом(после сканирования возвращается услугополучателю);

при обращении через портал на выдачу разрешения:

заявление для оказания услуг в домашнем хозяйстве, удостоверенное ЭЦП трудового иммигранта и работодателя;

электронные копии квитанции об уплате предварительного платежа по индивидуальному подоходному налогу согласно налоговому законодательству;

электронная копия паспорта с отметкой (-ами) о пересечении Государственной границы РК за последние 12 месяцев;

электронная копия медицинского заключения о состоянии здоровья иностранца, лица без гражданства, мигранта, трудящегося-мигранта (в том числе из государства-члена ЕАЭС) (медицинская справка формы 028/у);

вмененная медицинская страховка со сроком действия, не менее срока, указанного в заявлении (после сканирования возвращается услугополучателю);

трудовой договор, составленный между работодателем и услугополучателем в соответствии с Трудовым кодексом (после сканирования возвращается услугополучателю).

Местные исполнительные органы будут согласовывать решения о выдаче или продлении разрешения трудовому иммигранту с территориальными органами внутренних дел.

При этом такое решение принимается местными исполнительными органами в течение двух рабочих дней, не считая день подачи заявления.

В случае подачи заявления через портал "электронного правительства" либо портал migration.enbek.kz в "личном кабинете" услугополучателя отображается статус о принятии заявления для оказания государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

При обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству, прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем.

Местный исполнительный орган в день поступления документов, посредством автоматизированной информационной системы "Иностранная рабочая сила" проверяет на соответствие:

документов, предусмотренных требованиями к оказанию государственной услуги;

содержания заявления с паспортными данными и сведениями, полученными от Госкорпорации;

гражданства иностранца со списком стран, с которыми Казахстан заключил соглашения о порядке въезда и пребывания граждан без виз со сроком не менее 3 месяцев;

суммы предварительного платежа по индивидуальному подоходному налогу согласно пункту 2 статьи 360 или пункту 5 статьи 658 Налогового кодекса.

В случаях представления документов в неполном объеме или незаполнения по установленной форме документов, а также предоставления документов с истекшим сроком действия местный исполнительный орган в установленные сроки направляет в ИИС "ЦОН" мотивированный отказ в выдаче или продлении разрешения трудовому иммигранту.

Разрешение или продление разрешения оформляется на срок, указанный в заявлении о выдаче или продлении разрешения трудовому иммигранту и может составлять от 1 до 12 месяцев. При этом максимальный срок с учетом продления разрешения трудовому иммигранту не превышает 12 месяцев.

Новое разрешение трудовому иммигранту выдается до окончания срока предыдущего разрешения.

При положительном результате рассмотрения заявки, поступившей через Госкорпорацию, сотрудник Госкорпорации выдает трудовому иммигранту разрешение, содержащее уникальный "QR" код.

При положительном результате рассмотрения заявки, поступившей через портал "электронного правительства" либо портал migration.enbek.kz, разрешение поступает в личный кабинет трудового иммигранта.

Выданное местным исполнительным органом разрешение не подлежит передаче другим иностранным работникам, действует только на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Иностранные работники осуществляют трудовую деятельность в домашнем хозяйстве физических лиц по профессиям предусмотренными перечнем.

В Перечень профессий для осуществления трудовой деятельности в домашнем хозяйстве физических лиц вошли:



Домашний уборщик;

Дворник;

Разнорабочие;

Сиделка;

Неквалифицированный рабочий в садоводстве.

Заявление на продление подается не ранее 30 календарных дней и не позднее трех календарных дней до истечения срока действующего разрешения трудовому иммигранту.

Срок продления разрешения трудовому иммигранту начинается со дня, следующего после окончания срока действия продлеваемого разрешения. Разрешение не продлевается в случае подачи заявления позднее трех календарных дней до истечения срока действующего разрешения трудовому иммигранту. При этом услугополучатель может подать заявление на новое разрешение.

В случае порчи или утери разрешения Госкорпорация выдает копию разрешения трудовому иммигранту в день обращения.

В случае завершения выполнения работ (оказания услуг) в домашнем хозяйстве работодатель в течение двух рабочих дней направляет в Госкорпорацию, через портал egov.kz либо портал migration.enbek.kz уведомление о расторжении трудового договора с трудовым иммигрантом.

Проектом предусмотрены новые основания для отказа в выдаче разрешения:

превышение размера распределенной квоты;

представление документов в неполном объеме и (или) не заполнение по установленной форме документов, а также предоставление документов с истекшим сроком действия;

несоответствие гражданства трудового иммигранта со списком стран с которыми РК заключены соглашения о порядке въезда и пребывания граждан без виз со сроком не менее трех месяцев;

трудовой иммигрант подает заявление на получение разрешения на территории которого имеется действующее разрешение;

платеж по индивидуальному подоходному налогу уплачен в органы государственных доходов несоответствующий территории получения разрешения;

место регистрации работодателя-физического лица либо нахождения его недвижимости не соответствует территории получения разрешения трудовому иммигранту;

отрицательное решение территориальных органов внутренних дел;

заявление на продление разрешения подано с нарушением сроков.

При продлении разрешения трудовому иммигранту количество действующих, ранее выданных разрешений на территории соответствующей административно-территориальной единицы входит в учет квоты.

Местный исполнительный орган отзывает действующее разрешение на основании акта уполномоченных государственных органов, осуществляющих контроль по соблюдению трудового и миграционного законодательства, в случае осуществления трудовой деятельности, не связанной с выполнением работ (оказанием услуг) у работодателей-физических лиц в домашнем хозяйстве в качестве домашних работников.

Территориальные органы внутренних дел в день поступления уведомления вносят в ИС "МП" информацию с указанием оснований отзыва, сокращают срок временного пребывания трудового иммигранта в Республике Казахстан.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 июля 2024 года.