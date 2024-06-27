В структуре МВД появится новое подразделение
Фото: Zakon.kz
МВД РК подготовило проект постановления правительства, которым вносятся изменения в ряд документов, сообщает Zakon.kz.
В частности, предусматривается, что в структуре МВД появится новый департамент – по противодействию киберпреступности, а также службы по противодействию киберпреступности.
Как поясняют в МВД, создание самостоятельного Департамента по противодействию киберпреступности в структуре МВД позволит на качественном уровне выполнять функции в противодействии киберугрозам и значительно повысить ее эффективность на государственном уровне.
Документ относится к категории "Для служебного пользования".
Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 июля.
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