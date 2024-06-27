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Законодательство РК

В структуре МВД появится новое подразделение

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 14:05 Фото: Zakon.kz
МВД РК подготовило проект постановления правительства, которым вносятся изменения в ряд документов, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается, что в структуре МВД появится новый департамент – по противодействию киберпреступности, а также службы по противодействию киберпреступности.

Как поясняют в МВД, создание самостоятельного Департамента по противодействию киберпреступности в структуре МВД позволит на качественном уровне выполнять функции в противодействии киберугрозам и значительно повысить ее эффективность на государственном уровне.

Документ относится к категории "Для служебного пользования".

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 июля.

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Открытые НПА МВД РК Правительство РК Казахстан 2024 год
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