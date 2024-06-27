В структуре МВД появится новое подразделение

МВД РК подготовило проект постановления правительства, которым вносятся изменения в ряд документов, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается, что в структуре МВД появится новый департамент – по противодействию киберпреступности, а также службы по противодействию киберпреступности.

Как поясняют в МВД, создание самостоятельного Департамента по противодействию киберпреступности в структуре МВД позволит на качественном уровне выполнять функции в противодействии киберугрозам и значительно повысить ее эффективность на государственном уровне.

Документ относится к категории "Для служебного пользования".

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 июля.