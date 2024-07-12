В Казахстане появится новая госкомпания в нефтегазовой отрасли

МЧС подготовило постановление правительства "О создании акционерного общества "Теңіз жасағы", сообщает Zakon.kz.

"Создать акционерное общество "Теңіз жасағы" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале", – говорится в документе.

Основными предметами деятельности компании определено:

предоставление в пользование, эксплуатация, управление и сервисное обслуживание Северо-Каспийской экологической базы реагирования на разливы нефти и других объектов инфраструктуры поддержки морских нефтяных операций, проводимых в секторе Каспийского моря;

создание объектов инфраструктуры поддержки морских нефтяных операции, проводимых в секторе Каспийского моря;

работы по предупреждению нефтяных разливов и реагированию на них в море и на береговой линии;

участие в проектах по производству и сервисному обслуживанию нефтегазового оборудования;

оказание технической поддержки в нефтегазовой отрасли.

Формирование уставного капитала компании определено за счет республиканского имущества, находящегося на балансе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 июля.