В Казахстане будут продвигать равные права мужчин и женщин: разработан план
В частности план предусматривает реализацию мероприятий по нескольким направлениям в части продвижение гендерного равенства:
- в области образования:
- в области здравоохранения и формирования здорового образа жизни;
- в сфере занятости и социальной защиты;
- в брачно-семейных отношениях и воспитании детей.
К примеру, планируется:
- формировать у педагогов, преподавателей всех уровней образования культуры гендерного равенства;
- проводить мониторинг и проведение анализа реализации равных прав и равных возможностей мужчин и женщин на рынке труда по заработной плате;
- проводить мониторинг и проведение анализа реализации равных прав и равных возможностей мужчин и женщин социальными льготами и поддержкой, в том числе лиц с инвалидностью;
- проведение обучающих семинаров для частных агентств занятости и центров трудовой мобильности по вопросам этического найма трудящихся мигрантов, особенно женщин;
- разработка и внедрение предвыездной подготовки по безопасной трудовой миграции с учетом гендерных вопросов и защиты от сексуальной эксплуатации и надругательств для казахстанцев, выезжающих в трудовую миграцию;
- разработка программы по формированию навыков предпринимательства для безработных женщин мигранток в Шымкенте и Алматы;
- обучение сотрудников местных исполнительных органов по вопросам безопасной миграции с учетом защиты от сексуальной эксплуатации и надругательств
- разработка программы и обучение финансовой грамотности мигрантов;
- разработка национального отчета по Индикатору управления миграцией (Migration Governance Indicator) с включением темы по защите женщин мигранток.
- организация мероприятий по вовлечению отцов в семейную жизнь, воспитание детей;
- проведение форума матерей "Анаға тағзым" во всех регионах страны;
- проведение Республиканского и региональных форумов отцов;
- ароведение пилотного гендерного анализа законопроекта%
- разработка механизмов и инструментария внедрения гендерного бюджетирования.
Всего план включает в себя более 50 различных мероприятий.
Как поясняется, принятие проекта Плана действий Правительства по обеспечению продвижения равных прав и возможностей мужчин и женщин на 2024-2027 годы направлено на реализацию закона "О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин".
Реализация плана будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах, а также иных источников, не запрещенных законодательством республики. При этом объемы финансирования республиканского и местных бюджетов будут уточняться ежегодно, при формировании бюджета на соответствующий финансовый год, в установленном законодательном порядке.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 июля.