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В Казахстане будут продвигать равные права мужчин и женщин: разработан план

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование , фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 15:17 Фото: pexels
Министерство культуры и информации подготовило постановление правительства "Об утверждении Плана действий правительства по обеспечению продвижения равных прав и возможностей мужчин и женщин на 2024-2027 годы", сообщает Zakon.kz.

В частности план предусматривает реализацию мероприятий по нескольким направлениям в части продвижение гендерного равенства:

  • в области образования:
  • в области здравоохранения и формирования здорового образа жизни;
  • в сфере занятости и социальной защиты;
  • в брачно-семейных отношениях и воспитании детей.

К примеру, планируется:

  • формировать у педагогов, преподавателей всех уровней образования культуры гендерного равенства;
  • проводить мониторинг и проведение анализа реализации равных прав и равных возможностей мужчин и женщин на рынке труда по заработной плате;
  • проводить мониторинг и проведение анализа реализации равных прав и равных возможностей мужчин и женщин социальными льготами и поддержкой, в том числе лиц с инвалидностью;
  • проведение обучающих семинаров для частных агентств занятости и центров трудовой мобильности по вопросам этического найма трудящихся мигрантов, особенно женщин;
  • разработка и внедрение предвыездной подготовки по безопасной трудовой миграции с учетом гендерных вопросов и защиты от сексуальной эксплуатации и надругательств для казахстанцев, выезжающих в трудовую миграцию;
  • разработка программы по формированию навыков предпринимательства для безработных женщин мигранток в Шымкенте и Алматы;
  • обучение сотрудников местных исполнительных органов по вопросам безопасной миграции с учетом защиты от сексуальной эксплуатации и надругательств
  • разработка программы и обучение финансовой грамотности мигрантов;
  • разработка национального отчета по Индикатору управления миграцией (Migration Governance Indicator) с включением темы по защите женщин мигранток.
  • организация мероприятий по вовлечению отцов в семейную жизнь, воспитание детей;
  • проведение форума матерей "Анаға тағзым" во всех регионах страны;
  • проведение Республиканского и региональных форумов отцов;
  • ароведение пилотного гендерного анализа законопроекта%
  • разработка механизмов и инструментария внедрения гендерного бюджетирования.

Всего план включает в себя более 50 различных мероприятий.

Как поясняется, принятие проекта Плана действий Правительства по обеспечению продвижения равных прав и возможностей мужчин и женщин на 2024-2027 годы направлено на реализацию закона "О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин".

Реализация плана будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах, а также иных источников, не запрещенных законодательством республики. При этом объемы финансирования республиканского и местных бюджетов будут уточняться ежегодно, при формировании бюджета на соответствующий финансовый год, в установленном законодательном порядке.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 июля.

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