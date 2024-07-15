В Казахстане будут продвигать равные права мужчин и женщин: разработан план

Министерство культуры и информации подготовило постановление правительства "Об утверждении Плана действий правительства по обеспечению продвижения равных прав и возможностей мужчин и женщин на 2024-2027 годы", сообщает Zakon.kz.

В частности план предусматривает реализацию мероприятий по нескольким направлениям в части продвижение гендерного равенства:

в области образования:

в области здравоохранения и формирования здорового образа жизни;

в сфере занятости и социальной защиты;

в брачно-семейных отношениях и воспитании детей.

К примеру, планируется:

формировать у педагогов, преподавателей всех уровней образования культуры гендерного равенства;

проводить мониторинг и проведение анализа реализации равных прав и равных возможностей мужчин и женщин на рынке труда по заработной плате;

проводить мониторинг и проведение анализа реализации равных прав и равных возможностей мужчин и женщин социальными льготами и поддержкой, в том числе лиц с инвалидностью;

проведение обучающих семинаров для частных агентств занятости и центров трудовой мобильности по вопросам этического найма трудящихся мигрантов, особенно женщин;

разработка и внедрение предвыездной подготовки по безопасной трудовой миграции с учетом гендерных вопросов и защиты от сексуальной эксплуатации и надругательств для казахстанцев, выезжающих в трудовую миграцию;

разработка программы по формированию навыков предпринимательства для безработных женщин мигранток в Шымкенте и Алматы;

обучение сотрудников местных исполнительных органов по вопросам безопасной миграции с учетом защиты от сексуальной эксплуатации и надругательств

разработка программы и обучение финансовой грамотности мигрантов;

разработка национального отчета по Индикатору управления миграцией (Migration Governance Indicator) с включением темы по защите женщин мигранток.

организация мероприятий по вовлечению отцов в семейную жизнь, воспитание детей;

проведение форума матерей "Анаға тағзым" во всех регионах страны;

проведение Республиканского и региональных форумов отцов;

ароведение пилотного гендерного анализа законопроекта%

разработка механизмов и инструментария внедрения гендерного бюджетирования.

Всего план включает в себя более 50 различных мероприятий.

Как поясняется, принятие проекта Плана действий Правительства по обеспечению продвижения равных прав и возможностей мужчин и женщин на 2024-2027 годы направлено на реализацию закона "О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин".

Реализация плана будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах, а также иных источников, не запрещенных законодательством республики. При этом объемы финансирования республиканского и местных бюджетов будут уточняться ежегодно, при формировании бюджета на соответствующий финансовый год, в установленном законодательном порядке.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 июля.