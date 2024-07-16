Правила регистрации населения разработали в МВД

МВД РК разработало Правила регистрации населения, сообщает Zakon.kz.

Регистрация казахстанцев по месту жительства, постановка на учет (регистрация) по месту временного пребывания (проживания) осуществляются по документам, удостоверяющим личность:





граждан РК (достигших 14 лет) – территориальными подразделениями уполномоченного органа через государственную корпорацию или веб-портал "электронного правительства";

иностранцев и лиц без гражданства, получивших разрешение на постоянное проживание в РК, – территориальными подразделениями уполномоченного органа через государственную корпорацию.







Место регистрации является юридическим адресом. Местом жительства признается населенный пункт, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.





Местом жительства лиц, не достигших 14 лет (малолетних), или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей.





Регистрация по месту жительства, постановка на учет по месту временного пребывания (проживания) казахстанцев осуществляются с согласия собственника/ов (нанимателя) жилища, выраженного в письменной либо электронной форме, удостоверенного посредством электронно-цифровой подписи.





Для подтверждения права собственника (нанимателя) жилища на регистрацию уполномоченный орган по регистрационному коду адреса (РКА) получает из информационных систем сведения о владельце, подтверждающие основания возникновения права собственности на жилищ.





Регистрация, постановка на учет по месту временного пребывания (проживания) осуществляются в жилых домах, квартирах, дачных строениях садоводческих товариществ и кооперативов, общежитиях, гостиницах, домах отдыха, санаториях, профилакториях, лечебных учреждениях, домах-интернатах, пансионатах, домах престарелых, а также зданиях и помещениях, используемых для проживания людей.

Регистрации, постановке на учет по месту временного пребывания (проживания) подлежат:





граждане РК, постоянно проживающие на ее территории и переселяющиеся внутри государства в целях постоянного или временного проживания, а также прибывшие на постоянное место жительство либо временное проживание из-за границы;

иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в РК.





Иностранцы и лица без гражданства, получившие статус беженца подлежат постановке на учет по месту пребывания.





Лица, подлежащие регистрации (учету), в том числе граждане Р, прибывшие из-за пределов республики, в течение 10 календарных дней со дня прибытия на новое место жительства, временного пребывания (проживания) представляют в уполномоченный орган следующие документы:





документ, удостоверяющий личность (дети до 16 лет – свидетельство о рождении);

документ, удостоверяющий личность собственника жилища либо поверенного лица, (требуется присутствие собственника жилища либо поверенного лица) и письменное согласие собственника жилища либо поверенного лица на постоянную либо временную регистрацию обратившегося лица по форме, установленной уполномоченным органом (при регистрации в зданиях и помещениях, используемых для проживания (пребывания) людей – ходатайство администрации организации (учреждения) о регистрации).





При регистрации собственника жилища в принадлежащем ему жилье его согласие на регистрацию не предоставляется.





Граждане РК, прибывшие из-за пределов республики на постоянное место жительство, представляют паспорт (в случае утраты либо истечения срока действия паспорта во время пребывания за пределами РК – свидетельство на возвращение), документ, подтверждающий снятие с учета из страны прежнего проживания, либо справку об отсутствии гражданства, выданную компетентным органом страны прежнего проживания.





При отсутствии документа, подтверждающего снятие с учета из страны прежнего проживания, справки об отсутствии гражданства гражданин регистрируется по месту временного пребывания (проживания) на период истребования (получения) одного из указанных документов из страны прежнего проживания.





Снятию с регистрации по месту жительства подлежат лица:







выбывшие на постоянное место жительства за пределы республики;

признанные судом утратившими право пользования жилым помещением;

по заявлению собственника жилища, здания или помещения, без участия лица, снимаемого с регистрации, и его документа, удостоверяющего личность;

умершие;

при аннулировании иностранцам, лицам без гражданства ранее выданного разрешения на постоянное проживание в РК.

При регистрации казахстанцев по новому месту жительства, постановке на учет по месту временного пребывания (проживания) снятие с регистрации по прежнему адресу в информационной системе осуществляется одновременно.







Снятием с регистрации по месту жительства умерших в указанных информационных системах является дата перевода в разряд недействительных документов, удостоверяющих личность владельцев, в связи со смертью либо поступления информации из органов регистрации актов гражданского состояния.





Подтверждением адреса регистрации или снятия с регистрации по месту жительства, по месту временного пребывания (проживания), учета (регистрации) по месту временного пребывания (проживания) физического лица, а также сведений о лицах, зарегистрированных по одному адресу, являются сведения об адресе, внесенные в государственную базу данных "Физические лица" и передаваемые на веб-портал "электронного правительства".





Сведения через портал "электронного правительства" получают:





физические лица – об адресе своей регистрации;

собственники жилища – о лицах, зарегистрированных по одному адресу.

В случаях пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий РК и РФ, документом, подтверждающим адрес регистрации, являются сведения, подтверждающие регистрацию по постоянному месту жительства в населенном пункте приграничной территории.







Сведения об адресе регистрации жителям приграничных территорий выдаются территориальными подразделениями уполномоченного органа через государственную корпорацию или веб-портал "электронного правительства".





В случаях выявления регистрации физических лиц в объектах недвижимости, отсутствующих по адресу (снесен, разрушен, демонтирован), либо в информационной системе, уполномоченный орган осуществляет снятие с регистрации лиц на основании вынесенного заключения о результатах проведенной проверки.







Формы сведений, подтверждающих регистрацию по постоянному месту жительства в населенном пункте приграничной территории, бланков, необходимых для регистрации по месту жительства и снятия с регистрации, устанавливаются и выдаются уполномоченным органом.





Предусматривается, что лица, прибывшие для временного пребывания (проживания) сроком свыше одного месяца, ставятся органами внутренних дел на учет по месту временного пребывания в течение 10 календарных дней со дня прибытия, без снятия с регистрации по месту жительства.





Постановка на учет по месту временного пребывания (проживания) является временной регистрацией. Регистрация по месту жительства является постоянной регистрацией.





При этом временная регистрация осуществляется на срок от одного месяца до года.





Лица, у которых исполнение служебных обязанностей, пребывание на учебе связано с длительным (более одного года) проживанием вне места жительства (при наличии подтверждающего документа), учитываются на весь срок, необходимый для исполнения обязанностей без снятия с регистрации по месту жительства.





Дети, не достигшие 16-летнего возраста, граждане, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, ограничивающее их жизнедеятельность, находящиеся в лечебных учреждениях, лица, работающие вахтовым методом, не подлежат учету (регистрации) по месту временного пребывания (проживания).





При убытии по месту временного пребывания ранее заявленного срока снятие лиц с временного учета оформляется по заявлению собственника (поверенного лица) жилища, здания или помещения либо по заявлению лица.





Регистрация военнослужащих Вооруженных сил стран-участниц Содружества Независимых Государств по месту жительства осуществляется по паспортам и удостоверениям личности военнослужащих.







Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 22 июля.





Как пояснили в МВД, данным проектом компетенция МВД дополняется функцией по разработке правила регистрации населения.



Ранее мы рассказали, что Министерство иностранных дел наделили новой функцией – осуществление оформления, выдачи, замены, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК при обращении граждан Казахстана в загранучреждения республики.