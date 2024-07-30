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Законодательство РК

Выдача проездного документа беженцам: что изменилось

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 11:49 Фото: gov4c.kz
Министр внутренних дел приказом от 24 июля 2024 года внес изменения в правила оказания государственной услуги "Выдача проездного документа", сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок оказания государственной услуги "Выдача проездного документа" лицам, которым присвоен статус беженца для передвижения за пределами территории Казахстана.

Для получения госуслуги физическое лицо подает при личном обращении (за детей и граждан, признанных судом недееспособными, их законные представители (родители, опекуны, попечители) с предоставлением документов, подтверждающих полномочия на представительство) в государственную корпорацию "Правительство для граждан" пакет следующих документов.

При обращении в государственную корпорацию

один из следующих документов:

  • свидетельство о рождении (при получении проездного документа беженцами, не достигшими 16 лет);
  • удостоверение лица без гражданства;
  • заграничный паспорт;
  • удостоверение беженца со сроком действия статуса беженца не менее трех месяцев на день подачи заявки.

Для замены проездного документа в связи с утратой беженцем в уполномоченный государственный орган дополнительно представляется письменное заявление о восстановлении проездного документа с указанием обстоятельств утраты.

Для внесения изменений в проездной документ, связанных с изменением установочных данных, пола беженцем дополнительно представляется документ, подтверждающий обоснованность обращения.

Услугодатель в течение двух рабочих дней со дня получения документов проверяет полноту представленных документов.

Указывается, что в случаях представления неполного пакета документов согласно перечню, утвержденному настоящими правилами, или документов с истекшим сроком действия услугодатель отказывает в приеме заявления.

При представлении заявителем полного пакета документов услугодатель в течение одного рабочего дня передает на центральный узел РП ДРИ оформленный электронный формуляр.

После поступления электронного формуляра на центральный узел сотрудник управления миграционной службы департаментов полиции городов Астаны, Алматы и Шымкента, областей (УМС) в течение одного рабочего дня осуществляет проверку на правильность и обоснованность заполнения электронного формуляра.

При наличии оснований для отказа услугодатель уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Услугополучатель уведомляется услугодателем о заслушивании заранее, но не менее чем за три рабочих до дня принятия административного акта. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания услугодатель принимает решение об их удовлетворении и направляет электронный формуляр на изготовление документа, удостоверяющего личность либо принимает решение о полном или частичном отказе в оказании государственной услуги. 

Срок оказания госуслуги – 17 рабочих дней. За ее оказание взимается госпошлина в размере 8 МРП (29 536 тенге в 2024 году).

Оплата производится в наличной и безналичной форме через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.

Приказ вводится в действие с 10 августа 2024 года.

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