Токаев увеличил численность АЗРК

Глава государства подписал указ от 27 августа 2024 года, которым внес изменения в структуру Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz

В частности, штатная численность АЗРК увеличена на 6 человек.

С 27 августа в состав Агентства по защите и развитию конкуренции РК, в том числе его территориальных подразделений входит 391 сотрудник, ранее было 385 человек.

Указ вводится в действие со дня его подписания.