В правила реализации лекарственных средств внесены изменения

Приказом министра здравоохранения от 8 октября 2024 года внесены изменения и дополнения в Правила оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнено, что субъектами оптовой и розничной реализации обеспечивается соблюдение Правил маркировки и прослеживаемости лекарственных средств.

Кроме того, добавлено, что оптовая реализация лекарственных средств осуществляется с соблюдением требований надлежащей дистрибьюторской практики (GDP).

При этом уточняется, что лекарственные средства и медицинские изделия не подлежат обмену и возврату согласно закону "О защите прав потребителей".

Также говорится, что в торговом зале аптеки, в зоне обслуживания населения аптечного пункта на витрину выставляются лекарственные средства, реализуемые без рецепта врача. Не допускается размещение на витрине лекарственных средств, подлежащих рецептурному отпуску.

Указывается, что недействительные рецепты погашаются штампом "Рецепт недействителен", регистрируются в Журнале учета неправильно выписанных рецептов, пронумерованном, прошнурованном и скрепленном подписью руководителя и печатью (при наличии) аптеки, аптечного пункта, передвижного аптечного пункта.



Информация о неправильно выписанных рецептах передается в территориальные подразделения государственного органа в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий и для сведения руководителю соответствующей медицинской организации.

Приказ вводится в действие с 22 октября 2024 года.