В Казахстане утвердили правила ввоза и вывоза драгоценных камней, ювелирных изделий и алмазов
Ввоз и вывоз драгоценных камней и ювелирных изделий
В правилах говорится, что при ввозе в Казахстан из стран, не входящих в Союз, драгоценных камней, ювелирных и других изделий до совершения таможенных операций, связанных с таможенным декларированием и таможенной очисткой, на возмездной основе уполномоченной организацией проводится экспертиза.
Далее через таможенные посты необходимо пройти процедуру государственного контроля.
При ввозе драгоценных камней, ювелирных и других изделий для осуществления государственного контроля заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы:
- электронная копия внешнеторгового договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему на государственном и/или русском языках, а в случае отсутствия внешнеторгового договора (контракта) – копию иного документа, подтверждающего намерения сторон, на государственном и/или русском языках.
В случае отсутствия такого договора на государственном и/или русском языках, прилагается скрепленный и заверенный заявителем перевод на государственном и/или русском языках (с указанием должности и даты, подписью и печатью заявителя);
- электронная копия экспертного заключения уполномоченной организации.
Акт государственного контроля оформляется и выдается заявителю в течение одного рабочего дня с момента получения документов.
Отказать в выдаче акта государственного контроля могут в случаях:
- в представленных для осуществления государственного контроля документах содержатся неполные или недостоверные сведения;
- не соблюдены указанные выше требования;
- партия товара не соответствует документам, представленным для осуществления государственного контроля.
После прохождения государственного контроля при ввозе драгоценных камней, ювелирных и других изделий и получения акта государственного контроля нужно совершить таможенные операции, связанные с таможенным декларированием и таможенной очисткой драгоценных камней, ювелирных и других изделий.
Алгоритм действий при вывозе из Казахстана в страны, не входящие в Союз, драгоценных камней, ювелирных и других изделий аналогичен порядку действий при ввозе.
Ввоз и вывоз алмазов с учетом схемы сертификации Кимберлийского процесса
Ввоз и вывоз необработанных природных алмазов осуществляются в контейнерах, защищенных от несанкционированного вскрытия.
Обмен информацией с секретариатом Кимберлийского процесса осуществляет уполномоченный орган путем электронного сообщения.
При ввозе в Казахстан необработанных природных алмазов с учетом схемы сертификации Кимберлийского процесса органу государственных доходов представляются сведения о сертификате Кимберлийского процесса (с указанием номера сертификата, даты выдачи и срока действия сертификата).
В случае непредставления указанных сведений или истечения срока действия сертификата Кимберлийского процесса, ввоз партии необработанных природных алмазов в РК не допускается.
При ввозе алмазов, так же как и в случае с драгоценными камнями, проводится экспертиза, а далее следует пройти процедуру госконтроля.
При ввозе необработанных природных алмазов в уполномоченный орган нужно представить следующие документы:
- электронная копия внешнеторгового договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему на государственном и/или русском языках, а в случае отсутствия внешнеторгового договора (контракта) – копию иного документа, подтверждающего намерения сторон, на государственном и/или русском языках.
В случае, если внешнеторговый договор (контракт) или иной документ, подтверждающий намерения сторон, на государственном и/или русском языках отсутствует, то к копии договора (контракта) или иного документа, подтверждающего намерения сторон, прилагается скрепленный и заверенный заявителем перевод на государственном и/или русском языках (с указанием должности и даты, подписью и печатью заявителя);
- электронная копия экспертного заключения уполномоченной организации;
- сертификат Кимберлийского процесса государства-экспортера, оформленный в соответствии с требованиями международной схемы сертификации необработанных природных алмазов.
Акт государственного контроля оформляется и выдается заявителю в течение одного рабочего дня с момента получения документов.
Отказ в выдаче акта государственного контроля при ввозе осуществляется по следующим основаниям:
- в представленных документах содержатся неполные или недостоверные сведения;
- не соблюдены требования;
- партии товара не соответствуют документам, представленным для осуществления государственного контроля.
После прохождения государственного контроля и получения акта государственного контроля при ввозе необработанных природных алмазов заявитель (уполномоченный представитель заявителя) совершает таможенные операции, связанные с таможенным декларированием и таможенной очисткой необработанных природных алмазов
Процедура вывоза алмазов аналогична процедуре их ввоза.
Приказ вводится в действие с 8 декабря 2024 года.