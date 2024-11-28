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Законодательство РК

В Казахстане утвердили правила ввоза и вывоза драгоценных камней, ювелирных изделий и алмазов

В Казахстане утвердили правила ввоза и вывоза драгоценных камней и ювелирных изделий, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 09:00 Фото: pixabay
И.о. министра промышленности и строительства приказом от 19 ноября 2024 года утвердил правила ввоза в РК из стран, не входящих в ЕАЭС, и вывоза из РК в эти страны драгоценных камней, ювелирных и других изделий, а также необработанных природных алмазов, сообщает Zakon.kz.

Ввоз и вывоз драгоценных камней и ювелирных изделий

В правилах говорится, что при ввозе в Казахстан из стран, не входящих в Союз, драгоценных камней, ювелирных и других изделий до совершения таможенных операций, связанных с таможенным декларированием и таможенной очисткой, на возмездной основе уполномоченной организацией проводится экспертиза.

Далее через таможенные посты необходимо пройти процедуру государственного контроля.

При ввозе драгоценных камней, ювелирных и других изделий для осуществления государственного контроля заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы:

  • электронная копия внешнеторгового договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему на государственном и/или русском языках, а в случае отсутствия внешнеторгового договора (контракта) – копию иного документа, подтверждающего намерения сторон, на государственном и/или русском языках.

В случае отсутствия такого договора на государственном и/или русском языках, прилагается скрепленный и заверенный заявителем перевод на государственном и/или русском языках (с указанием должности и даты, подписью и печатью заявителя);

  • электронная копия экспертного заключения уполномоченной организации.

Акт государственного контроля оформляется и выдается заявителю в течение одного рабочего дня с момента получения документов.

Отказать в выдаче акта государственного контроля могут в случаях:

  • в представленных для осуществления государственного контроля документах содержатся неполные или недостоверные сведения;
  • не соблюдены указанные выше требования;
  • партия товара не соответствует документам, представленным для осуществления государственного контроля.

После прохождения государственного контроля при ввозе драгоценных камней, ювелирных и других изделий и получения акта государственного контроля нужно совершить таможенные операции, связанные с таможенным декларированием и таможенной очисткой драгоценных камней, ювелирных и других изделий.

Алгоритм действий при вывозе из Казахстана в страны, не входящие в Союз, драгоценных камней, ювелирных и других изделий аналогичен порядку действий при ввозе.

Ввоз и вывоз алмазов с учетом схемы сертификации Кимберлийского процесса

Ввоз и вывоз необработанных природных алмазов осуществляются в контейнерах, защищенных от несанкционированного вскрытия.

Обмен информацией с секретариатом Кимберлийского процесса осуществляет уполномоченный орган путем электронного сообщения.

При ввозе в Казахстан необработанных природных алмазов с учетом схемы сертификации Кимберлийского процесса органу государственных доходов представляются сведения о сертификате Кимберлийского процесса (с указанием номера сертификата, даты выдачи и срока действия сертификата).

В случае непредставления указанных сведений или истечения срока действия сертификата Кимберлийского процесса, ввоз партии необработанных природных алмазов в РК не допускается.

При ввозе алмазов, так же как и в случае с драгоценными камнями, проводится экспертиза, а далее следует пройти процедуру госконтроля.

При ввозе необработанных природных алмазов в уполномоченный орган нужно представить следующие документы:

  • электронная копия внешнеторгового договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему на государственном и/или русском языках, а в случае отсутствия внешнеторгового договора (контракта) – копию иного документа, подтверждающего намерения сторон, на государственном и/или русском языках.

В случае, если внешнеторговый договор (контракт) или иной документ, подтверждающий намерения сторон, на государственном и/или русском языках отсутствует, то к копии договора (контракта) или иного документа, подтверждающего намерения сторон, прилагается скрепленный и заверенный заявителем перевод на государственном и/или русском языках (с указанием должности и даты, подписью и печатью заявителя);

  • электронная копия экспертного заключения уполномоченной организации;
  • сертификат Кимберлийского процесса государства-экспортера, оформленный в соответствии с требованиями международной схемы сертификации необработанных природных алмазов.

Акт государственного контроля оформляется и выдается заявителю в течение одного рабочего дня с момента получения документов.

Отказ в выдаче акта государственного контроля при ввозе осуществляется по следующим основаниям:

  • в представленных документах содержатся неполные или недостоверные сведения;
  • не соблюдены требования;
  • партии товара не соответствуют документам, представленным для осуществления государственного контроля.

После прохождения государственного контроля и получения акта государственного контроля при ввозе необработанных природных алмазов заявитель (уполномоченный представитель заявителя) совершает таможенные операции, связанные с таможенным декларированием и таможенной очисткой необработанных природных алмазов

Процедура вывоза алмазов аналогична процедуре их ввоза.

Приказ вводится в действие с 8 декабря 2024 года.

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