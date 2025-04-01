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Право

Какие компоненты транспортных средств освободили от НДС при продаже

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 08:59 Фото: freepik
И. о. министра промышленности и строительства приказом от 20 марта 2025 года внес дополнения в перечень транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники, а также их компонентов, реализация которых освобождается от налога на добавленную стоимость, сообщает Zakon.kz.

В перечень добавили ряд новых компенентов для транспортных средств:

  • краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров, синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде;
  • краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе акриловых или виниловых полимеров, синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде;
  • прочие плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах;
  • прочие изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705;
  • прочие тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия из химических текстильных материалов;
  • прочие крепежная арматура, фурнитура и аналогичные детали для моторных транспортных средств;
  • установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно, используемые для людей в моторных транспортных средствах;
  • части установок для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно;
  • прочие сушилки для сельскохозяйственной продукции;
  • устройства прочие для сельского хозяйства или садоводства, для полива;
  • прочие ковшовые элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов;
  • прочие ленточные элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов;
  • прочие элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов;
  • прочее оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, включая оборудование для проращивания семян с механическими или нагревательными устройствами, прочее; инкубаторы для птицеводства и брудеры;
  • машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых овощей;
  • прочие устройства для зарядки аккумуляторов;
  • прочие преобразователи статические;
  • широковещательные радиоприемники, не способные работать без внешнего источника питания, используемые в моторных транспортных средствах, совмещенные со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой;
  • прочие мониторы цветного изображения;
  • прочие моторные железнодорожные или трамвайные вагоны пассажирские, товарные или багажные, открытые платформы, кроме входящих в товарную позицию 8604, с питанием от внешнего источника электроэнергии;
  • сиденья типа используемых в моторных транспортных средствах.

Приказ вводится в действие с 11 апреля.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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