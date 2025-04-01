Какие компоненты транспортных средств освободили от НДС при продаже
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И. о. министра промышленности и строительства приказом от 20 марта 2025 года внес дополнения в перечень транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники, а также их компонентов, реализация которых освобождается от налога на добавленную стоимость, сообщает Zakon.kz.
В перечень добавили ряд новых компенентов для транспортных средств:
- краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров, синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде;
- краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе акриловых или виниловых полимеров, синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде;
- прочие плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах;
- прочие изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705;
- прочие тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия из химических текстильных материалов;
- прочие крепежная арматура, фурнитура и аналогичные детали для моторных транспортных средств;
- установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно, используемые для людей в моторных транспортных средствах;
- части установок для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно;
- прочие сушилки для сельскохозяйственной продукции;
- устройства прочие для сельского хозяйства или садоводства, для полива;
- прочие ковшовые элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов;
- прочие ленточные элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов;
- прочие элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов;
- прочее оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, включая оборудование для проращивания семян с механическими или нагревательными устройствами, прочее; инкубаторы для птицеводства и брудеры;
- машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых овощей;
- прочие устройства для зарядки аккумуляторов;
- прочие преобразователи статические;
- широковещательные радиоприемники, не способные работать без внешнего источника питания, используемые в моторных транспортных средствах, совмещенные со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой;
- прочие мониторы цветного изображения;
- прочие моторные железнодорожные или трамвайные вагоны пассажирские, товарные или багажные, открытые платформы, кроме входящих в товарную позицию 8604, с питанием от внешнего источника электроэнергии;
- сиденья типа используемых в моторных транспортных средствах.
Приказ вводится в действие с 11 апреля.
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