Какие компоненты транспортных средств освободили от НДС при продаже

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И. о. министра промышленности и строительства приказом от 20 марта 2025 года внес дополнения в перечень транспортных средств и (или) сельскохозяйственной техники, а также их компонентов, реализация которых освобождается от налога на добавленную стоимость, сообщает Zakon.kz.

В перечень добавили ряд новых компенентов для транспортных средств: краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров, синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в неводной среде;

краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе акриловых или виниловых полимеров, синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде;

прочие плиты, листы, пленка, лента, полоса и прочие плоские формы, из пластмасс, самоклеящиеся, в рулонах или не в рулонах;

прочие изделия из вулканизованной резины, кроме твердой резины, для моторных транспортных средств товарных позиций 8701-8705;

прочие тканые ковры и прочие текстильные напольные покрытия из химических текстильных материалов;

прочие крепежная арматура, фурнитура и аналогичные детали для моторных транспортных средств;

установки для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно, используемые для людей в моторных транспортных средствах;

части установок для кондиционирования воздуха, оборудованные вентилятором с двигателем и приборами для изменения температуры и влажности воздуха, включая кондиционеры, в которых влажность не может регулироваться отдельно;

прочие сушилки для сельскохозяйственной продукции;

устройства прочие для сельского хозяйства или садоводства, для полива;

прочие ковшовые элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов;

прочие ленточные элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов;

прочие элеваторы и конвейеры непрерывного действия для товаров или материалов;

прочее оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, включая оборудование для проращивания семян с механическими или нагревательными устройствами, прочее; инкубаторы для птицеводства и брудеры;

машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых овощей;

прочие устройства для зарядки аккумуляторов;

прочие преобразователи статические;

широковещательные радиоприемники, не способные работать без внешнего источника питания, используемые в моторных транспортных средствах, совмещенные со звукозаписывающей или звуковоспроизводящей аппаратурой;

прочие мониторы цветного изображения;

прочие моторные железнодорожные или трамвайные вагоны пассажирские, товарные или багажные, открытые платформы, кроме входящих в товарную позицию 8604, с питанием от внешнего источника электроэнергии;

сиденья типа используемых в моторных транспортных средствах.

Приказ вводится в действие с 11 апреля.

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