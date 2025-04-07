Как изменится работа почты: подготовлены изменения

МЦРИАП подготовило изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи, сообщает Zakon.kz.

В частности, для создания удобства для пользователей услуг операторов почты предусмотрена возможность вручения третьим лицам почтового отправления путем получения согласия адресата посредством ПИН-кода либо считывания QR-кода.

Кроме того, исключается понятие "почтовый ящик".

Вводится понятие почтового отправления с объявленной ценностью, и уточняются условия наступления ответственности операторов почты, связанных с такими отправлениями.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 апреля.

Ранее мы рассказали, что 22 февраля 2025 года вступили в силу законодательные поправки по вопросам оказания услуг связи, государственных закупок, транспорта и почты.

Благодаря внесенным изменениям национальный оператор почты сможет не только эффективнее выполнять традиционные функции по доставке писем, посылок и бандеролей, но и конкурировать с зарубежными маркетплейсами (они же – интернет-магазины, электронные платформы, виртуальные торговые площадки).