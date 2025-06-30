Упразднение МПС и другие изменения в правоохранительных органах: подписан закон

Глава государства подписал поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих.

Также предусматриваются исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел.

В частности, законом внесены поправки в законы "Об органах внутренних дел Республики Казахстан", "О правоохранительной службе", "О жилищных отношениях", "О профилактике правонарушений", "О дактилоскопической и геномной регистрации" и другие.

Первый блок поправок направлен на совершенствование вопросов прохождения правоохранительной службы.

Второй блок поправок направлен на повышение социальной защищенности сотрудников правоохранительных, специальных госорганов, органов гражданской защиты и военнослужащих.

Третий блок поправок направлен на совершенствование деятельности органов внутренних дел.

Так, в рамках указа "О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата" уточняются цели, задачи и принципы законодательства в сфере деятельности органов внутренних дел, а также компетенция уполномоченных государственных органов.

Кроме того, предусмотрено совершенствование организации деятельности полиции, упразднена местная полицейская служба.

Четвертый блок поправок предусматривает меры по промышленному использованию конопли, а также обеспечению профилактики правонарушений.

В частности, установлена компетенция правительства по определению сортов конопли, разрешенных к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотиков, и определен порядок ее промышленной переработки.