#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
520.39
609.58
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
520.39
609.58
6.63
Право

Упразднение МПС и другие изменения в правоохранительных органах: подписан закон

Полицейский пистолет, пистолет полицейского, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 15:46 Фото: Zakon.kz
Глава государства подписал поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих.

Также предусматриваются исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел.

В частности, законом внесены поправки в законы "Об органах внутренних дел Республики Казахстан", "О правоохранительной службе", "О жилищных отношениях", "О профилактике правонарушений", "О дактилоскопической и геномной регистрации" и другие.

Первый блок поправок направлен на совершенствование вопросов прохождения правоохранительной службы.

Второй блок поправок направлен на повышение социальной защищенности сотрудников правоохранительных, специальных госорганов, органов гражданской защиты и военнослужащих.

Третий блок поправок направлен на совершенствование деятельности органов внутренних дел.

Так, в рамках указа "О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата" уточняются цели, задачи и принципы законодательства в сфере деятельности органов внутренних дел, а также компетенция уполномоченных государственных органов.

Кроме того, предусмотрено совершенствование организации деятельности полиции, упразднена местная полицейская служба.

Четвертый блок поправок предусматривает меры по промышленному использованию конопли, а также обеспечению профилактики правонарушений.

В частности, установлена компетенция правительства по определению сортов конопли, разрешенных к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотиков, и определен порядок ее промышленной переработки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Токаев подписал поправки по вопросам развития финансового рынка и защиты от мошенников
Право
16:09, Сегодня
Токаев подписал поправки по вопросам развития финансового рынка и защиты от мошенников
Токаев подписал закон о территориальной обороне РК
Право
15:32, Сегодня
Токаев подписал закон о территориальной обороне РК
Касым-Жомарт Токаев подписал закон о фондах целевого капитала
Право
15:31, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев подписал закон о фондах целевого капитала
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: