Сельским бюджетникам, ставшим городскими, повысили зарплаты

Постановлением правительства от 3 июня 2025 года внесены дополнения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, сообщает Zakon.kz.

В частности, специалистам в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта, ветеринарии, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий, работающим в организациях, содержащихся за счет средств государственного бюджета, расположенных в городском населенном пункте, преобразованном из категории сельского населенного пункта устанавливаются повышенные оклады (тарифные ставки) в течение двух лет со дня преобразования категории населенного пункта.

Повышение – за работу в городе, преобразованном из категории сельского населенного пункта предусмотрено не менее 25%.

Постановление вводится в действие с 24 июля 2025 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 10 января 2024 года.