Право

Сроки учебного года и каникул школьников утвердили в Казахстане

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 10:51 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения РК приказом от 5 августа 2025 года определил сроки начала и завершения 2025-2026 учебного года, а также сроки проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Учебный год продлится с 1 сентября 2025 года по 25 мая 2026 года включительно.

Продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года в 1-11-х (12-х) классах:

  • 1-я четверть – 8 учебных недель, осенние каникулы – 7 календарных дней (с 27 октября по 2 ноября 2025 года включительно);
  • 2-я четверть – 8 учебных недель, зимние каникулы – 10 календарных дней (с 29 декабря 2025 года по 7 января 2026 года включительно);
  • 3-я четверть – 10 учебных недель, весенние каникулы – 11 календарных дней (с 19 по 29 марта 2026 года включительно);

В 1-х классах предусмотрены дополнительные каникулы – 7 календарных дней (с 9 по 15 февраля 2026 года включительно);

  • 4-я четверть – 8 учебных недель.

Установлены следующие сроки итоговой аттестации:

  • для обучающихся 9-х (10-х) классов итоговые выпускные экзамены – с 29 мая по 11 июня 2026 года;
  • для обучающихся 11-х (12-х) классов государственные выпускные экзамены – с 2 по 15 июня 2026 года.

Также определены сроки проведения экзаменов:

для обучающихся 9-х (10-х) классов:

  • письменный экзамен по математике (алгебре) – 29 мая 2026 года;
  • письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 3 июня 2026 года;
  • письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла – письменной работы (статья, рассказ, эссе) – 8 июня 2026 года;
  • письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения – 11 июня 2026 года;

для обучающихся 11-х (12-х) классов:

  • устный экзамен по истории Казахстана – 2 июня 2026 года;
  • письменный экзамен по алгебре и началам анализа – 5 июня 2026 года;
  • письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) – 9 июня 2026 года;
  • письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 12 июня 2026 года;
  • письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с узбекским/уйгурским/таджикским/русским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения – 15 июня 2026 года.

Приказ вводится в действие с 24 августа 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
