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В Казахстане утвердили новые сроки проведения экзаменов для выпусников

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики средних коассов, школа, школы, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 11:00 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения приказом от 24 апреля 2025 года внес изменения в сроки начала и завершения 2024-2025 учебного года, а также в сроки проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования, сообщает Zakon.kz.

Так, утверждены следующие сроки итоговой аттестации:

  • для обучающихся 9-х (10-х) классов итоговые выпускные экзамены – с 29 мая по 10 июня 2025 года;
  • для обучающихся 11-х (12-х) классов государственные выпускные экзамены – с 30 мая по 16 июня 2025 года.

Для обучающихся 9-х (10-х) классов:

  • письменный экзамен по математике (алгебре) – 29 мая 2025 года;
  • письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла – письменной работы (статья, рассказ, эссе) – 2 июня 2025 года;
  • письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 5 июня 2025 года;
  • письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения – 10 июня 2025 года.

Для обучающихся 11-х (12-х) классов:

  • устный экзамен по истории Казахстана – 30 мая 2025 года;
  • письменный экзамен по алгебре и началам анализа – 4 июня 2025 года;
  • письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) – 9 июня 2025 года;
  • письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 12 июня 2025 года;
  • письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с узбекским/уйгурским/таджикским/русским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения – 16 июня 2025 года. 

Приказ вводится в действие с 9 мая 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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