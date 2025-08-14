Для регистрации больше 10 мобильных номеров на одного человека потребуется подтверждение

Министерство цифрового развития подготовило проект изменений в Правила оказания услуг связи, сообщает Zakon.kz.

Поправки разработаны с целью минимизации правонарушений путем регистрации абонентов посредством биометрической идентификации.

Кроме того, операторы получат право запрашивать подтверждение о необходимости получения больше 10 номеров на одно физическое лицо.

Также предусмотрен дополнительный функционал в системе информационно-справочного обслуживания операторов сотовой связи по приему звонков от абонентов на мошеннические звонки.

Поправками будет регламентировано взаимодействие операторов сотовой связи с антифрод-центром Национального банка РК.

Предлагаемые изменения направлены на защиту граждан и исключение условий для совершения преступлений с использованием мобильной связи, пояснили в Министерстве цифрового развития.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" до 29 августа 2025 года.