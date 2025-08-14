#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
537.96
630.27
6.73
Право

Для регистрации больше 10 мобильных номеров на одного человека потребуется подтверждение

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 16:17 Фото: pexels
Министерство цифрового развития подготовило проект изменений в Правила оказания услуг связи, сообщает Zakon.kz.

Поправки разработаны с целью минимизации правонарушений путем регистрации абонентов посредством биометрической идентификации.

Кроме того, операторы получат право запрашивать подтверждение о необходимости получения больше 10 номеров на одно физическое лицо.

Также предусмотрен дополнительный функционал в системе информационно-справочного обслуживания операторов сотовой связи по приему звонков от абонентов на мошеннические звонки.

Поправками будет регламентировано взаимодействие операторов сотовой связи с антифрод-центром Национального банка РК.

Предлагаемые изменения направлены на защиту граждан и исключение условий для совершения преступлений с использованием мобильной связи, пояснили в Министерстве цифрового развития.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" до 29 августа 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
