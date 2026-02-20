Процедуру смены мобильного оператора планируют усовершенствовать
Основной целью проекта является минимизация периода возможной недоступности связи для абонента при переносе номера, что, в свою очередь, повысит удовлетворенность клиентов качеством предоставляемой услуги.
Что изменится:
- улучшение клиентского опыта
Изменения направлены на совершенствование процедуры переноса абонентских номеров, что должно улучшить общий клиентский опыт.
- право оператора-донора
Оператор-донор получит право отказать в переносе абонентского номера, если после первой активации номера прошло менее 60 календарных дней. Это изменение направлено на предотвращение злоупотреблений и защиту интересов операторов связи.
- фиксированный срок ответа
Устанавливается максимальное время, в течение которого оператор-донор должен ответить на запрос о переносе номера, – 10 минут с момента получения запроса в Центральной базе данных абонентских номеров (ЦБДАН).
Предлагаемые изменения направлены на создание более эффективной и удобной системы для абонентов сотовой связи, обеспечивая при этом баланс интересов между пользователями и операторами услуг, сообщили в министерстве.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 марта 2026 года.