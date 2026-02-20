#Референдум-2026
Право

Процедуру смены мобильного оператора планируют усовершенствовать

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 08:45 Фото: pexels
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития подготовило проект изменений в Правила переноса абонентского номера в сетях сотовой связи и даты введения услуги переноса абонентского номера в сетях сотовой связи, сообщает Zakon.kz.

Основной целью проекта является минимизация периода возможной недоступности связи для абонента при переносе номера, что, в свою очередь, повысит удовлетворенность клиентов качеством предоставляемой услуги.

Что изменится:

  • улучшение клиентского опыта

Изменения направлены на совершенствование процедуры переноса абонентских номеров, что должно улучшить общий клиентский опыт.

  • право оператора-донора

Оператор-донор получит право отказать в переносе абонентского номера, если после первой активации номера прошло менее 60 календарных дней. Это изменение направлено на предотвращение злоупотреблений и защиту интересов операторов связи.

  • фиксированный срок ответа

Устанавливается максимальное время, в течение которого оператор-донор должен ответить на запрос о переносе номера, – 10 минут с момента получения запроса в Центральной базе данных абонентских номеров (ЦБДАН).

Предлагаемые изменения направлены на создание более эффективной и удобной системы для абонентов сотовой связи, обеспечивая при этом баланс интересов между пользователями и операторами услуг, сообщили в министерстве.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 марта 2026 года.

Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
