Право

Авиационный учебный центр стал государственным

панель с приборами внутри самолета, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 14:21 Фото: pixabay
Постановлением правительства от 14 августа 2025 года принята доля участия в уставном капитале ТОО "Авиационный учебный центр" из частной собственности в республиканскую собственность по договору дарения, сообщает Zakon.kz.

"Принять предложение АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering) о передаче в республиканскую собственность 100% доли участия в уставном капитале ТОО "Авиационный учебный центр" по договору дарения", – говорится в документе.

В оплату приняты акции АО "Академия гражданской авиации" государственной доли участия в уставном капитале ТОО в размере 100%.

Постановление вводится в действие со дня подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
