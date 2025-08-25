Авиационный учебный центр стал государственным

Постановлением правительства от 14 августа 2025 года принята доля участия в уставном капитале ТОО "Авиационный учебный центр" из частной собственности в республиканскую собственность по договору дарения, сообщает Zakon.kz.

"Принять предложение АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" (Kazakhstan Engineering) о передаче в республиканскую собственность 100% доли участия в уставном капитале ТОО "Авиационный учебный центр" по договору дарения", – говорится в документе. В оплату приняты акции АО "Академия гражданской авиации" государственной доли участия в уставном капитале ТОО в размере 100%. Постановление вводится в действие со дня подписания.

