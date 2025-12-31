Компанию "Казахстанские атомные электрические станции" передали в республиканскую собственность

Принято постановление правительства от 25 декабря 2025 года о принятии доли участия в уставном капитале ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" из частной в республиканскую собственность по договору дарения, сообщает Zakon.kz.

"Принять предложение АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" о передаче в республиканскую собственность 100 процентов доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью "Казахстанские атомные электрические станции" (ТОО "КАЭС") по договору дарения", – говорится в документе.

Соответственно, перечень акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли участия которых остаются в республиканской собственности, дополнен строкой следующего содержания:

"Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанские атомные электрические станции".

Право владения и пользования ТОО передается Агентству Республики Казахстан по атомной энергии.

Постановление вводится в действие со дня подписания.

ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" создано в 2014 году в соответствии с планом первоочередных мероприятий по строительству АЭС на территории Казахстана по обеспечению разработки предпроектной (ТЭО) и проектной (проектно-сметной) документации по строительству АЭС, а также организация работ по строительству АЭС в РК.