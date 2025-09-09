#АЭС в Казахстане
Право

Для двух СЭЗ расширили приоритетные виды деятельности

СЭЗ Хоргос-Восточные ворота, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 09:09 Фото: пресс-служба СЭЗ Хоргос-Восточные ворота
Министр промышленности двумя приказами от 29 августа 2025 года внес изменения в Перечень приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, сообщает Zakon.kz.

Так, приказом №331 для специальной экономической зоны "Хоргос – Восточные ворота" установлены следующие виды деятельности:

  • складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
  • производство продуктов питания;
  • производство кожаной и относящейся к ней продукции;
  • производство текстильных изделий;
  • производство прочей неметаллической минеральной продукции;
  • производство продуктов химической промышленности;
  • производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
  • производство машин и оборудования, не включенных в другие категории;
  • строительство в соответствии с проектно-сметной документацией зданий для организации выставок, музея, складских и административных зданий;
  • строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;
  • морское рыбоводство;
  • пресноводное рыбоводство;
  • производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения;
  • производство электронных элементов;
  • производство чугуна, стали и ферросплавов;
  • строительство и ввод в эксплуатацию гостиниц с ресторанами в соответствии с проектно-сметной документацией (новый);
  • ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических летательных аппаратов (новый);
  • оптовая торговля авиационным бензином и керосином (новый).

При этом установлено, что новые виды деятельности осуществляются только на территории аэропорта.

В соответствии с приказом №332 обновлен перечень приоритетных видов деятельности специальной экономической зоны "Астана – новый город":

  • производство прочей неметаллической минеральной продукции (кроме портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового, цемента суперсульфатного, цемента сульфатостойкого, цемента тампонажного и аналогичных гидравлических цементов, неокрашенных или окрашенных, готовых или в форме клинкеров);
  • производство машин и оборудования;
  • производство бытовых электрических приборов;
  • производство резиновых и пластмассовых изделий;
  • производство продуктов химической промышленности;
  • металлургическая промышленность;
  • производство электрического оборудования, в том числе электроосветительного оборудования;
  • производство стеклянных компонентов для осветительных приборов;
  • производство продуктов питания;
  • производство древесной массы и целлюлозы, бумаги и картона;
  • производство мебели;
  • производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов;
  • производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава;
  • производство воздушных и космических летательных аппаратов;
  • производство основных фармацевтических продуктов и препаратов;
  • производство электронных деталей;
  • складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
  • строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, административных комплексов в соответствии с проектно-сметной документацией;
  • строительство и ввод в эксплуатацию больниц, поликлиник, школ, детских садов, музеев, театров, высших и средних учебных заведений, библиотек, дворцов школьников, спортивных комплексов в соответствии с проектно-сметной документацией;
  • производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
  • производство прочих текстильных изделий, не вошедших в другие категории;
  • производство одежды из кожи;
  • производство спецодежды;
  • производство прочей верхней одежды;
  • производство нижнего белья;
  • производство прочих видов одежды и аксессуаров;
  • производство прочих вязанных и трикотажных изделий;
  • строительство и ввод в эксплуатацию ювелирной фабрики в соответствии с проектно-сметной документацией;
  • ювелирная деятельность по производству ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;
  • производство замков, петель и шарниров;
  • производство медицинских инструментов, аппаратов и оборудования;
  • производство военных боевых транспортных средств;
  • производство прочих изделий (новый);
  • строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также объектов, предназначенных непосредственно для осуществления указанных выше видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации.

Приказ №331 и приказ №332 введены в действие с 8 сентября 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
