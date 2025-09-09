Для двух СЭЗ расширили приоритетные виды деятельности
Фото: пресс-служба СЭЗ Хоргос-Восточные ворота
Министр промышленности двумя приказами от 29 августа 2025 года внес изменения в Перечень приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, сообщает Zakon.kz.
Так, приказом №331 для специальной экономической зоны "Хоргос – Восточные ворота" установлены следующие виды деятельности:
- складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
- производство продуктов питания;
- производство кожаной и относящейся к ней продукции;
- производство текстильных изделий;
- производство прочей неметаллической минеральной продукции;
- производство продуктов химической промышленности;
- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
- производство машин и оборудования, не включенных в другие категории;
- строительство в соответствии с проектно-сметной документацией зданий для организации выставок, музея, складских и административных зданий;
- строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;
- морское рыбоводство;
- пресноводное рыбоводство;
- производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения;
- производство электронных элементов;
- производство чугуна, стали и ферросплавов;
- строительство и ввод в эксплуатацию гостиниц с ресторанами в соответствии с проектно-сметной документацией (новый);
- ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических летательных аппаратов (новый);
- оптовая торговля авиационным бензином и керосином (новый).
При этом установлено, что новые виды деятельности осуществляются только на территории аэропорта.
В соответствии с приказом №332 обновлен перечень приоритетных видов деятельности специальной экономической зоны "Астана – новый город":
- производство прочей неметаллической минеральной продукции (кроме портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового, цемента суперсульфатного, цемента сульфатостойкого, цемента тампонажного и аналогичных гидравлических цементов, неокрашенных или окрашенных, готовых или в форме клинкеров);
- производство машин и оборудования;
- производство бытовых электрических приборов;
- производство резиновых и пластмассовых изделий;
- производство продуктов химической промышленности;
- металлургическая промышленность;
- производство электрического оборудования, в том числе электроосветительного оборудования;
- производство стеклянных компонентов для осветительных приборов;
- производство продуктов питания;
- производство древесной массы и целлюлозы, бумаги и картона;
- производство мебели;
- производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов;
- производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава;
- производство воздушных и космических летательных аппаратов;
- производство основных фармацевтических продуктов и препаратов;
- производство электронных деталей;
- складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
- строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, административных комплексов в соответствии с проектно-сметной документацией;
- строительство и ввод в эксплуатацию больниц, поликлиник, школ, детских садов, музеев, театров, высших и средних учебных заведений, библиотек, дворцов школьников, спортивных комплексов в соответствии с проектно-сметной документацией;
- производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
- производство прочих текстильных изделий, не вошедших в другие категории;
- производство одежды из кожи;
- производство спецодежды;
- производство прочей верхней одежды;
- производство нижнего белья;
- производство прочих видов одежды и аксессуаров;
- производство прочих вязанных и трикотажных изделий;
- строительство и ввод в эксплуатацию ювелирной фабрики в соответствии с проектно-сметной документацией;
- ювелирная деятельность по производству ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;
- производство замков, петель и шарниров;
- производство медицинских инструментов, аппаратов и оборудования;
- производство военных боевых транспортных средств;
- производство прочих изделий (новый);
- строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также объектов, предназначенных непосредственно для осуществления указанных выше видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации.
Приказ №331 и приказ №332 введены в действие с 8 сентября 2025 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript