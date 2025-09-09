Для двух СЭЗ расширили приоритетные виды деятельности

Министр промышленности двумя приказами от 29 августа 2025 года внес изменения в Перечень приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, сообщает Zakon.kz.

Так, приказом №331 для специальной экономической зоны "Хоргос – Восточные ворота" установлены следующие виды деятельности:

складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;

производство продуктов питания;

производство кожаной и относящейся к ней продукции;

производство текстильных изделий;

производство прочей неметаллической минеральной продукции;

производство продуктов химической промышленности;

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

производство машин и оборудования, не включенных в другие категории;

строительство в соответствии с проектно-сметной документацией зданий для организации выставок, музея, складских и административных зданий;

строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;

морское рыбоводство;

пресноводное рыбоводство;

производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения;

производство электронных элементов;

производство чугуна, стали и ферросплавов;

строительство и ввод в эксплуатацию гостиниц с ресторанами в соответствии с проектно-сметной документацией (новый) ;

ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических летательных аппаратов (новый) ;

оптовая торговля авиационным бензином и керосином (новый).

При этом установлено, что новые виды деятельности осуществляются только на территории аэропорта.

В соответствии с приказом №332 обновлен перечень приоритетных видов деятельности специальной экономической зоны "Астана – новый город":

производство прочей неметаллической минеральной продукции (кроме портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового, цемента суперсульфатного, цемента сульфатостойкого, цемента тампонажного и аналогичных гидравлических цементов, неокрашенных или окрашенных, готовых или в форме клинкеров);

производство машин и оборудования;

производство бытовых электрических приборов;

производство резиновых и пластмассовых изделий;

производство продуктов химической промышленности;

металлургическая промышленность;

производство электрического оборудования, в том числе электроосветительного оборудования;

производство стеклянных компонентов для осветительных приборов;

производство продуктов питания;

производство древесной массы и целлюлозы, бумаги и картона;

производство мебели;

производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов;

производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава;

производство воздушных и космических летательных аппаратов;

производство основных фармацевтических продуктов и препаратов;

производство электронных деталей;

складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;

строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, административных комплексов в соответствии с проектно-сметной документацией;

строительство и ввод в эксплуатацию больниц, поликлиник, школ, детских садов, музеев, театров, высших и средних учебных заведений, библиотек, дворцов школьников, спортивных комплексов в соответствии с проектно-сметной документацией;

производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;

производство прочих текстильных изделий, не вошедших в другие категории;

производство одежды из кожи;

производство спецодежды;

производство прочей верхней одежды;

производство нижнего белья;

производство прочих видов одежды и аксессуаров;

производство прочих вязанных и трикотажных изделий;

строительство и ввод в эксплуатацию ювелирной фабрики в соответствии с проектно-сметной документацией;

ювелирная деятельность по производству ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;

производство замков, петель и шарниров;

производство медицинских инструментов, аппаратов и оборудования;

производство военных боевых транспортных средств;

производство прочих изделий (новый);

строительство и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также объектов, предназначенных непосредственно для осуществления указанных выше видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации.

Приказ №331 и приказ №332 введены в действие с 8 сентября 2025 года.