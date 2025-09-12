Расширена территория СЭЗ "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк"

Постановлением правительства от 22 августа 2025 года внесены изменения в части деятельности специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк", сообщает Zakon.kz.

В новости редакции говорится, что специальная экономическая зона "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" расположена на территории Атырауской области.

Территория СЭЗ составляет 4313,8566 гектара и является неотъемлемой частью территории РК.

В состав территории СЭЗ входят: промышленные зоны "Карабатан" площадью 1619,4477 гектара и "Технопарк" площадью 285 гектаров, газосепарационная установка площадью 114,9429 гектара, магистральные трубопроводы (этан, пропан) площадью 2283,6 гектара и многофункциональная больница площадью 10,8660 гектара.

Ранее территория СЭЗ составляла 3614,8437 гектара.

Территория СЭЗ расширена за счет строительства газохимического комплекса.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.