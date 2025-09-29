#АЭС в Казахстане
Право

Правительство утвердило перечень должностей правоохранительных органов, получающих жилищные выплаты

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 09:52 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Постановлением правительства от 24 сентября 2025 года утвержден перечень должностей правоохранительных органов и органов гражданской защиты, подпадающих под получение жилищных выплат, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень вошли:

Центральный аппарат Генеральной прокуратуры РК:

  • Служба по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования, Служба по надзору за законностью приговоров, вступивших в законную силу, и их исполнением, Служба по защите общественных интересов, Служба досудебного расследования, Служба международно-правового сотрудничества, Департамент кадровой работы, Департамент собственной безопасности, Департамент по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий, Департамент финансов.
  • Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры (далее – КПСиСУ).

При этом не распространяется на должности, функциональными обязанностями которых являются вопросы реализации:

  • языковой политики;
  • работы со средствами массовой информации и по связям с общественностью;
  • документационного обеспечения, в том числе секретного;
  • кадрового обеспечения (за исключением осуществления служебной, боевой и мобилизационной подготовки);
  • финансового обеспечения;
  • информатизации, цифровизации и защиты информационных ресурсов;
  • материально-технического обеспечения.

Также в перечень вошли:

  • Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры.
  • Главная транспортная прокуратура.
  • Областные и приравненные к ним органы Генеральной прокуратуры.

Кроме того, в перечень включены:

  • Центральный аппарат Агентства РК по финансовому мониторингу.
  • Территориальные органы Агентства РК по финансовому мониторингу.
  • Центральный аппарат МЧС РК.
  • Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС.
  • Комитет противопожарной службы МЧС.
  • Департаменты по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) .
  • Управления (отделы) по чрезвычайным ситуациям ДЧС.
  • Центральный аппарат МВД РК.
  • Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК.
  • Комитет по противодействию наркопреступности МВД РК.
  • Организации (государственные учреждения), находящиеся в ведении МВД РК.
  • Территориальные органы МВД РК.
  • Департаменты полиции областей, городов республиканского значения и столицы, на транспорте МВД РК.
  • Службы криминальной полиции, по противодействию киберпреступности, по борьбе с организованной преступностью, по противодействию наркопреступности, по противодействию экстремизму, следствия, дознания, оперативно-криминалистические, собственной безопасности, специальной и профессиональной подготовки.
  • Специальные подразделения:
  • Подразделения специального назначения "Арлан".
  • Специальные отряды быстрого реагирования.
  • Центр оперативного управления.
  • Городские (районные, на транспорте) управления (отделы) полиции, отделы (отделения) полиции МВД РК.
  • Центр оперативного управления, дежурная часть.
  • Патрульная полиция, конвойная служба, батальон по сопровождению пассажирских поездов.
  • Изоляторы временного содержания, специальные приемники, приемники-распределители.
  • Центры кинологической службы.
  • Департаменты уголовно-исполнительной системы областей, городов республиканского значения и столицы.
  • Дежурная часть.
  • Отдел (отделение, группа) режима и надзора.
  • Отдел (отделение, группа) воспитательной и социально-психологической работы среди осужденных.
  • Отдел (отделение, группа) специального учета.
  • Группа собственной безопасности.
  • Отдел (отделение, группа) санитарно-эпидемиологического надзора.
  • Отдел (отделение, группа) организации труда осужденных. 

Стоит отметить, что исключение составляют должности, функциональными обязанностями которых являются вопросы реализации тылового обеспечения (за исключением полицейских-водителей).

Постановление вводится в действие с 7 октября 2025 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
