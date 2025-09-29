Правительство утвердило перечень должностей правоохранительных органов, получающих жилищные выплаты
Постановлением правительства от 24 сентября 2025 года утвержден перечень должностей правоохранительных органов и органов гражданской защиты, подпадающих под получение жилищных выплат, сообщает Zakon.kz.
В частности, в перечень вошли:
Центральный аппарат Генеральной прокуратуры РК:
- Служба по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования, Служба по надзору за законностью приговоров, вступивших в законную силу, и их исполнением, Служба по защите общественных интересов, Служба досудебного расследования, Служба международно-правового сотрудничества, Департамент кадровой работы, Департамент собственной безопасности, Департамент по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий, Департамент финансов.
- Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры (далее – КПСиСУ).
При этом не распространяется на должности, функциональными обязанностями которых являются вопросы реализации:
- языковой политики;
- работы со средствами массовой информации и по связям с общественностью;
- документационного обеспечения, в том числе секретного;
- кадрового обеспечения (за исключением осуществления служебной, боевой и мобилизационной подготовки);
- финансового обеспечения;
- информатизации, цифровизации и защиты информационных ресурсов;
- материально-технического обеспечения.
Также в перечень вошли:
- Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры.
- Главная транспортная прокуратура.
- Областные и приравненные к ним органы Генеральной прокуратуры.
Кроме того, в перечень включены:
- Центральный аппарат Агентства РК по финансовому мониторингу.
- Территориальные органы Агентства РК по финансовому мониторингу.
- Центральный аппарат МЧС РК.
- Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС.
- Комитет противопожарной службы МЧС.
- Департаменты по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) .
- Управления (отделы) по чрезвычайным ситуациям ДЧС.
- Центральный аппарат МВД РК.
- Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК.
- Комитет по противодействию наркопреступности МВД РК.
- Организации (государственные учреждения), находящиеся в ведении МВД РК.
- Территориальные органы МВД РК.
- Департаменты полиции областей, городов республиканского значения и столицы, на транспорте МВД РК.
- Службы криминальной полиции, по противодействию киберпреступности, по борьбе с организованной преступностью, по противодействию наркопреступности, по противодействию экстремизму, следствия, дознания, оперативно-криминалистические, собственной безопасности, специальной и профессиональной подготовки.
- Специальные подразделения:
- Подразделения специального назначения "Арлан".
- Специальные отряды быстрого реагирования.
- Центр оперативного управления.
- Городские (районные, на транспорте) управления (отделы) полиции, отделы (отделения) полиции МВД РК.
- Центр оперативного управления, дежурная часть.
- Патрульная полиция, конвойная служба, батальон по сопровождению пассажирских поездов.
- Изоляторы временного содержания, специальные приемники, приемники-распределители.
- Центры кинологической службы.
- Департаменты уголовно-исполнительной системы областей, городов республиканского значения и столицы.
- Дежурная часть.
- Отдел (отделение, группа) режима и надзора.
- Отдел (отделение, группа) воспитательной и социально-психологической работы среди осужденных.
- Отдел (отделение, группа) специального учета.
- Группа собственной безопасности.
- Отдел (отделение, группа) санитарно-эпидемиологического надзора.
- Отдел (отделение, группа) организации труда осужденных.
Стоит отметить, что исключение составляют должности, функциональными обязанностями которых являются вопросы реализации тылового обеспечения (за исключением полицейских-водителей).
Постановление вводится в действие с 7 октября 2025 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2025 года.
