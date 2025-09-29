Правительство утвердило перечень должностей правоохранительных органов, получающих жилищные выплаты

Постановлением правительства от 24 сентября 2025 года утвержден перечень должностей правоохранительных органов и органов гражданской защиты, подпадающих под получение жилищных выплат, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень вошли:

Центральный аппарат Генеральной прокуратуры РК:

Служба по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования, Служба по надзору за законностью приговоров, вступивших в законную силу, и их исполнением, Служба по защите общественных интересов, Служба досудебного расследования, Служба международно-правового сотрудничества, Департамент кадровой работы, Департамент собственной безопасности, Департамент по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий, Департамент финансов.

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры (далее – КПСиСУ).

При этом не распространяется на должности, функциональными обязанностями которых являются вопросы реализации:

языковой политики;

работы со средствами массовой информации и по связям с общественностью;

документационного обеспечения, в том числе секретного;

кадрового обеспечения (за исключением осуществления служебной, боевой и мобилизационной подготовки);

финансового обеспечения;

информатизации, цифровизации и защиты информационных ресурсов;

материально-технического обеспечения.

Также в перечень вошли:

Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры.

Главная транспортная прокуратура.

Областные и приравненные к ним органы Генеральной прокуратуры.

Кроме того, в перечень включены:

Центральный аппарат Агентства РК по финансовому мониторингу.

Территориальные органы Агентства РК по финансовому мониторингу.

Центральный аппарат МЧС РК.

Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС.

Комитет противопожарной службы МЧС.

Департаменты по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) .

Управления (отделы) по чрезвычайным ситуациям ДЧС.

Центральный аппарат МВД РК.

Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК.

Комитет по противодействию наркопреступности МВД РК.

Организации (государственные учреждения), находящиеся в ведении МВД РК.

Территориальные органы МВД РК.

Департаменты полиции областей, городов республиканского значения и столицы, на транспорте МВД РК.

Службы криминальной полиции, по противодействию киберпреступности, по борьбе с организованной преступностью, по противодействию наркопреступности, по противодействию экстремизму, следствия, дознания, оперативно-криминалистические, собственной безопасности, специальной и профессиональной подготовки.

Специальные подразделения:

Подразделения специального назначения "Арлан".

Специальные отряды быстрого реагирования.

Центр оперативного управления.

Городские (районные, на транспорте) управления (отделы) полиции, отделы (отделения) полиции МВД РК.

Центр оперативного управления, дежурная часть.

Патрульная полиция, конвойная служба, батальон по сопровождению пассажирских поездов.

Изоляторы временного содержания, специальные приемники, приемники-распределители.

Центры кинологической службы.

Департаменты уголовно-исполнительной системы областей, городов республиканского значения и столицы.

Дежурная часть.

Отдел (отделение, группа) режима и надзора.

Отдел (отделение, группа) воспитательной и социально-психологической работы среди осужденных.

Отдел (отделение, группа) специального учета.

Группа собственной безопасности.

Отдел (отделение, группа) санитарно-эпидемиологического надзора.

Отдел (отделение, группа) организации труда осужденных.

Стоит отметить, что исключение составляют должности, функциональными обязанностями которых являются вопросы реализации тылового обеспечения (за исключением полицейских-водителей).

Постановление вводится в действие с 7 октября 2025 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2025 года.