Изменился перечень должностей правоохранительных органов, получающих жилищные выплаты
В частности, добавлено, что в перечень входит Служба по возврату активов.
Кроме того, поправками Комитет по возврату активов заменен на Комитет по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры.
Так, уточняется, что в Центральном аппарата Генеральной прокуратуры РК указывается:
Служба по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования, Служба по надзору за законностью приговоров, вступивших в законную силу, и их исполнением, Служба по защите общественных интересов, Служба досудебного расследования, Служба международно-правового сотрудничества, Департамент кадровой работы, Департамент собственной безопасности, Департамент по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий, Департамент финансов:
- начальник Службы;
- начальник Департамента;
- заместитель начальника Службы;
- старший помощник генерального прокурора по особым поручениям;
- заместитель начальника Департамента Генеральной прокуратуры;
- начальник самостоятельного управления Генеральной прокуратуры;
- начальник управления Генеральной прокуратуры;
- заместитель начальника самостоятельного управления;
- старший помощник генерального прокурора;
- заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры;
- начальник отдела Генеральной прокуратуры;
- советник, помощник генерального прокурора;
- старший прокурор управления, отдела Генеральной прокуратуры;
- прокурор управления, отдела Генеральной прокуратуры.
Не распространяется на должности, функциональными обязанностями которых являются вопросы реализации:
- организационно-контрольной и аналитической работы;
- кадрового обеспечения (за исключением осуществления служебной, боевой и мобилизационной подготовки);
- финансового и материально-технического обеспечения (за исключением Ситуационного центра).
В перечень также входит Комитет по защите прав инвесторов Генпрокуратуры (КЗПИ):
- председатель КЗПИ;
- заместитель председателя КЗПИ;
- начальник управления КЗПИ;
- заместитель начальника управления КЗПИ;
- начальник отдела КЗПИ;
- старший прокурор управления, отдела КЗПИ;
- прокурор управления, отдела КЗПИ.
При этом выплата жилищных выплат не распространяется на должности, функциональными обязанностями которых являются вопросы реализации:
- языковой политики;
- работы со средствами массовой информации и по связям с общественностью;
- документационного обеспечения, в том числе секретного;
- кадрового обеспечения (за исключением осуществления служебной, боевой и мобилизационной подготовки);
- финансового обеспечения;
- информатизации, цифровизации и защиты информационных ресурсов;
- материально-технического обеспечения.
Также уточняется, что в Центральном аппарате МЧС РК выплаты получают сотрудники:
Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций, Департамента информатизации, цифровизации и связи, Центра стратегического планирования и оперативного управления (на правах департамента), Департамента кадровой и воспитательной работы, Управления мобилизационной подготовки, Управления дознания:
- начальник департамента, центра;
- заместитель начальника департамента, центра;
- начальник самостоятельного управления;
- заместитель начальника самостоятельного управления;
- начальник управления департамента, центра;
- начальник дежурной части;
- заместитель начальника управления департамента, центра;
- начальник отдела департамента, центра;
- начальник отдела управления департамента, центра;
- начальник отдела самостоятельного управления;
- начальник самостоятельного отдела;
- заместитель начальника самостоятельного отдела;
- заместитель начальника отдела управления департамента, центра;
- начальник отделения;
- главный специалист;
- главный специалист-психолог;
- старший дознаватель по особо важным делам;
- оперативный дежурный;
- старший инспектор;
- старший инспектор-психолог;
- старший инженер;
- старший инспектор-дежурный;
- старший дознаватель;
- инспектор;
- инспектор-психолог;
- инженер;
- дознаватель.
При этом не распространяется на должности, функциональными обязанностями которых являются вопросы:
- организации прохождения службы;
- проведения организационно-штатных мероприятий;
- стратегического планирования и проектной деятельности;
- информационно-аналитической работы;
- контрольно-организационной работы;
- контроля за деятельностью территориальных органов, подведомственных учреждений и организации;
- информатизации и цифровизации.
В территориальных органах МВД с 1 июля 2025 года дополнены должности в новой редакции:
- начальник управления (курирующий подразделения общественной безопасности, патрульную полицию на транспорте);
- заместитель начальника управления (курирующий подразделения общественной безопасности, патрульную полицию на транспорте);
- заместитель начальника (курирующий оперативную работу, следствие, подразделения общественной безопасности, патрульную полицию на транспорте) городского (районного, на транспорте) управления (отдела) полиции, отдела полиции;
- начальник (курирующий оперативную работу, следствие, подразделения общественной безопасности, патрульную полицию на транспорте) отделения полиции;
- начальник отдела (отделения) общественной безопасности и его заместитель;
Кроме того, добавлена должность:
- старший инспектор-психолог (переговорщик);
Постановление вводится в действие с 3 марта 2026 года, за исключением ряда абзацев.