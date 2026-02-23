Изменился перечень должностей правоохранительных органов, получающих жилищные выплаты

Постановлением правительства от 20 февраля 2026 года внесены изменения в перечень должностей правоохранительных органов и органов гражданской защиты, подпадающих под получение жилищных выплат, сообщает Zakon.kz.

В частности, добавлено, что в перечень входит Служба по возврату активов.

Кроме того, поправками Комитет по возврату активов заменен на Комитет по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры.

Так, уточняется, что в Центральном аппарата Генеральной прокуратуры РК указывается:

Служба по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования, Служба по надзору за законностью приговоров, вступивших в законную силу, и их исполнением, Служба по защите общественных интересов, Служба досудебного расследования, Служба международно-правового сотрудничества, Департамент кадровой работы, Департамент собственной безопасности, Департамент по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий, Департамент финансов:

начальник Службы;

начальник Департамента;

заместитель начальника Службы;

старший помощник генерального прокурора по особым поручениям;

заместитель начальника Департамента Генеральной прокуратуры;

начальник самостоятельного управления Генеральной прокуратуры;

начальник управления Генеральной прокуратуры;

заместитель начальника самостоятельного управления;

старший помощник генерального прокурора;

заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры;

начальник отдела Генеральной прокуратуры;

советник, помощник генерального прокурора;

старший прокурор управления, отдела Генеральной прокуратуры;

прокурор управления, отдела Генеральной прокуратуры.

Не распространяется на должности, функциональными обязанностями которых являются вопросы реализации:

организационно-контрольной и аналитической работы;

кадрового обеспечения (за исключением осуществления служебной, боевой и мобилизационной подготовки);

финансового и материально-технического обеспечения (за исключением Ситуационного центра).

В перечень также входит Комитет по защите прав инвесторов Генпрокуратуры (КЗПИ):

председатель КЗПИ;

заместитель председателя КЗПИ;

начальник управления КЗПИ;

заместитель начальника управления КЗПИ;

начальник отдела КЗПИ;

старший прокурор управления, отдела КЗПИ;

прокурор управления, отдела КЗПИ.

При этом выплата жилищных выплат не распространяется на должности, функциональными обязанностями которых являются вопросы реализации:

языковой политики;

работы со средствами массовой информации и по связям с общественностью;

документационного обеспечения, в том числе секретного;

кадрового обеспечения (за исключением осуществления служебной, боевой и мобилизационной подготовки);

финансового обеспечения;

информатизации, цифровизации и защиты информационных ресурсов;

материально-технического обеспечения.

Также уточняется, что в Центральном аппарате МЧС РК выплаты получают сотрудники:

Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций, Департамента информатизации, цифровизации и связи, Центра стратегического планирования и оперативного управления (на правах департамента), Департамента кадровой и воспитательной работы, Управления мобилизационной подготовки, Управления дознания:

начальник департамента, центра;

заместитель начальника департамента, центра;

начальник самостоятельного управления;

заместитель начальника самостоятельного управления;

начальник управления департамента, центра;

начальник дежурной части;

заместитель начальника управления департамента, центра;

начальник отдела департамента, центра;

начальник отдела управления департамента, центра;

начальник отдела самостоятельного управления;

начальник самостоятельного отдела;

заместитель начальника самостоятельного отдела;

заместитель начальника отдела управления департамента, центра;

начальник отделения;

главный специалист;

главный специалист-психолог;

старший дознаватель по особо важным делам;

оперативный дежурный;

старший инспектор;

старший инспектор-психолог;

старший инженер;

старший инспектор-дежурный;

старший дознаватель;

инспектор;

инспектор-психолог;

инженер;

дознаватель.

При этом не распространяется на должности, функциональными обязанностями которых являются вопросы:

организации прохождения службы;

проведения организационно-штатных мероприятий;

стратегического планирования и проектной деятельности;

информационно-аналитической работы;

контрольно-организационной работы;

контроля за деятельностью территориальных органов, подведомственных учреждений и организации;

информатизации и цифровизации.

В территориальных органах МВД с 1 июля 2025 года дополнены должности в новой редакции:

начальник управления (курирующий подразделения общественной безопасности, патрульную полицию на транспорте);

заместитель начальника управления (курирующий подразделения общественной безопасности, патрульную полицию на транспорте);

заместитель начальника (курирующий оперативную работу, следствие, подразделения общественной безопасности, патрульную полицию на транспорте) городского (районного, на транспорте) управления (отдела) полиции, отдела полиции;

начальник (курирующий оперативную работу, следствие, подразделения общественной безопасности, патрульную полицию на транспорте) отделения полиции;

начальник отдела (отделения) общественной безопасности и его заместитель;

Кроме того, добавлена должность:

старший инспектор-психолог (переговорщик);

Постановление вводится в действие с 3 марта 2026 года, за исключением ряда абзацев.