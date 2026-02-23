#Референдум-2026
Право

Изменился перечень должностей правоохранительных органов, получающих жилищные выплаты

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2026 13:18 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Постановлением правительства от 20 февраля 2026 года внесены изменения в перечень должностей правоохранительных органов и органов гражданской защиты, подпадающих под получение жилищных выплат, сообщает Zakon.kz.

В частности,  добавлено, что в перечень входит Служба по возврату активов.

Кроме того, поправками Комитет по возврату активов заменен на Комитет по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры.

Так, уточняется, что в Центральном аппарата Генеральной прокуратуры РК указывается:

Служба по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования, Служба по надзору за законностью приговоров, вступивших в законную силу, и их исполнением, Служба по защите общественных интересов, Служба досудебного расследования, Служба международно-правового сотрудничества, Департамент кадровой работы, Департамент собственной безопасности, Департамент по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий, Департамент финансов:

  • начальник Службы;
  • начальник Департамента;
  • заместитель начальника Службы;
  • старший помощник генерального прокурора по особым поручениям;
  • заместитель начальника Департамента Генеральной прокуратуры;
  • начальник самостоятельного управления Генеральной прокуратуры;
  • начальник управления Генеральной прокуратуры;
  • заместитель начальника самостоятельного управления;
  • старший помощник генерального прокурора;
  • заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры;
  • начальник отдела Генеральной прокуратуры;
  • советник, помощник генерального прокурора;
  • старший прокурор управления, отдела Генеральной прокуратуры;
  • прокурор управления, отдела Генеральной прокуратуры.

Не распространяется на должности, функциональными обязанностями которых являются вопросы реализации:

  • организационно-контрольной и аналитической работы;
  • кадрового обеспечения (за исключением осуществления служебной, боевой и мобилизационной подготовки);
  • финансового и материально-технического обеспечения (за исключением Ситуационного центра).

В перечень также входит Комитет по защите прав инвесторов Генпрокуратуры (КЗПИ):

  • председатель КЗПИ;
  • заместитель председателя КЗПИ;
  • начальник управления КЗПИ;
  • заместитель начальника управления КЗПИ;
  • начальник отдела КЗПИ;
  • старший прокурор управления, отдела КЗПИ;
  • прокурор управления, отдела КЗПИ.

При этом выплата жилищных выплат не распространяется на должности, функциональными обязанностями которых являются вопросы реализации:

  • языковой политики;
  • работы со средствами массовой информации и по связям с общественностью;
  • документационного обеспечения, в том числе секретного;
  • кадрового обеспечения (за исключением осуществления служебной, боевой и мобилизационной подготовки);
  • финансового обеспечения;
  • информатизации, цифровизации и защиты информационных ресурсов;
  • материально-технического обеспечения.

Также уточняется, что в Центральном аппарате МЧС РК выплаты получают сотрудники:

Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций, Департамента информатизации, цифровизации и связи, Центра стратегического планирования и оперативного управления (на правах департамента), Департамента кадровой и воспитательной работы, Управления мобилизационной подготовки, Управления дознания:

  • начальник департамента, центра;
  • заместитель начальника департамента, центра;
  • начальник самостоятельного управления;
  • заместитель начальника самостоятельного управления;
  • начальник управления департамента, центра;
  • начальник дежурной части;
  • заместитель начальника управления департамента, центра;
  • начальник отдела департамента, центра;
  • начальник отдела управления департамента, центра;
  • начальник отдела самостоятельного управления;
  • начальник самостоятельного отдела;
  • заместитель начальника самостоятельного отдела;
  • заместитель начальника отдела управления департамента, центра;
  • начальник отделения;
  • главный специалист;
  • главный специалист-психолог;
  • старший дознаватель по особо важным делам;
  • оперативный дежурный;
  • старший инспектор;
  • старший инспектор-психолог;
  • старший инженер;
  • старший инспектор-дежурный;
  • старший дознаватель;
  • инспектор;
  • инспектор-психолог;
  • инженер;
  • дознаватель.

При этом не распространяется на должности, функциональными обязанностями которых являются вопросы:

  • организации прохождения службы;
  • проведения организационно-штатных мероприятий;
  • стратегического планирования и проектной деятельности;
  • информационно-аналитической работы;
  • контрольно-организационной работы;
  • контроля за деятельностью территориальных органов, подведомственных учреждений и организации;
  • информатизации и цифровизации.

В территориальных органах МВД с 1 июля 2025 года дополнены должности в новой редакции:

  • начальник управления (курирующий подразделения общественной безопасности, патрульную полицию на транспорте);
  • заместитель начальника управления (курирующий подразделения общественной безопасности, патрульную полицию на транспорте);
  • заместитель начальника (курирующий оперативную работу, следствие, подразделения общественной безопасности, патрульную полицию на транспорте) городского (районного, на транспорте) управления (отдела) полиции, отдела полиции;
  • начальник (курирующий оперативную работу, следствие, подразделения общественной безопасности, патрульную полицию на транспорте) отделения полиции;
  • начальник отдела (отделения) общественной безопасности и его заместитель;

Кроме того, добавлена должность:

  • старший инспектор-психолог (переговорщик);

Постановление вводится в действие с 3 марта 2026 года, за исключением ряда абзацев.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
