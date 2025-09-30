Минтруда утвердило правила оценки потребности лиц с инвалидностью
Правила определяют порядок оценки потребностей лиц с инвалидностью (ЛСИ) согласно классификатору технических вспомогательных средств, специальных средств передвижения и услуг.
Оценка проводится путем рассмотрения документов ЛСИ, его осмотра (при обращении), определения степени нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, реабилитационного прогноза и потенциала с учетом медицинских, медико-социальных показаний и противопоказаний.
Оценка потребностей в средствах и услугах реабилитации ЛСИ осуществляется:
- в медицинских организациях лечащим врачом или мультидисциплинарной группой при наличии стойких нарушений функций организма, направлении пациента на МСЭ, а также заполнении санаторно-курортной карты;
- специалистами отделов МСЭ территориальных подразделений уполномоченного госоргана при проведении МСЭ и реабилитационно-экспертной диагностики для разработки индивидуальной программы.
Указывается, что потребность лица с инвалидностью в средствах и услугах реабилитации оценивается с учетом возможности восстановления или компенсации утраченных способностей к выполнению бытовой, общественной, профессиональной деятельности в соответствии с его потребностями, а также реальными возможностями их применения с учетом состояния здоровья.
Так, при определении потребностей лица с инвалидностью в протезно-ортопедических средствах и протезно-ортопедической помощи оцениваются:
- структура и функции верхних конечностей, в том числе использование кистей рук;
- структура и функции нижних конечностей, в том числе степень ограничения ходьбы, ходьбы на короткие расстояния, передвижения в пределах жилища;
- контроль простых и сложных произвольных движений, равновесия при стоянии и ходьбе;
- статодинамические функции позвоночника;
- статико-кинетические функции;
- анатомические дефекты;
- функции зрения;
- интеллектуальные функции;
- функции сознания, ориентированности и глобальных психосоциальных функций;
- функции сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, мочеполовой системы и нарушений обмена веществ;
- антропометрические данные.
При определении потребностей лица с инвалидностью в сурдотехнических средствах оцениваются:
- интеллектуальные функции;
- базовые навыки письма и чтения с учетом возрастных физиологических особенностей;
- функции зрения;
- показания к слухопротезированию, его проведение и эффективность;
- проведение операции кохлеарной имплантации и ее эффективность.
При определении потребностей лица с инвалидностью в тифлотехнических средствах оцениваются:
- интеллектуальные функции;
- функции сознания, ориентированности и глобальных психосоциальных функций;
- навыки письма и чтения, в том числе по Брайлю;
- функция слуха;
- структура и функции верхних конечностей, в том числе использование кистей рук, осязание пальцев рук и осуществление точных движений;
- структура и функции нижних конечностей;
- вестибулярные функции;
- функции углеводного обмена;
- функции артериального давления;
- функции структур, примыкающих к глазу.
При оценке потребностей лиц с инвалидностью в санаторно-курортном лечении учитывается наличие медицинских показаний, противопоказаний к санаторно-курортному лечению, определяемых на основе оценки состояния здоровья пациента, анализа объективного состояния, результатов предшествующего лечения (амбулаторного, стационарного), данных лабораторных, функциональных, рентгенологических и других исследований.
При решении вопроса выбора профиля санаторно-курортной организации помимо заболевания, в соответствии с которым пациенту рекомендовано санаторно-курортное лечение, учитываются наличие сопутствующих заболеваний, условия поездки на курорт, контрастность климатогеографических условий и особенности природных лечебных факторов.
При оценке потребностей лиц с инвалидностью в услугах индивидуального помощника учитываются выраженность нарушений функций организма и ограничений к самостоятельному передвижению.
При оценке потребностей лиц с инвалидностью в услугах специалиста жестового языка учитываются выраженность нарушений функций слуха и речи, а также навыки владения жестовым языком.
Приказ вводится в действие с 10 октября 2025 года.