#Казахмыс
#Казахмыс
Право

Минтруда утвердило правила оценки потребности лиц с инвалидностью

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 16:16 Фото: freepik
Приказом Минтруда от 19 сентября 2025 года утверждены Правила оценки потребностей лиц с инвалидностью согласно классификатору технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок оценки потребностей лиц с инвалидностью (ЛСИ) согласно классификатору технических вспомогательных средств, специальных средств передвижения и услуг.

Оценка проводится путем рассмотрения документов ЛСИ, его осмотра (при обращении), определения степени нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, реабилитационного прогноза и потенциала с учетом медицинских, медико-социальных показаний и противопоказаний.

Оценка потребностей в средствах и услугах реабилитации ЛСИ осуществляется:

  • в медицинских организациях лечащим врачом или мультидисциплинарной группой при наличии стойких нарушений функций организма, направлении пациента на МСЭ, а также заполнении санаторно-курортной карты;
  • специалистами отделов МСЭ территориальных подразделений уполномоченного госоргана при проведении МСЭ и реабилитационно-экспертной диагностики для разработки индивидуальной программы. 

Указывается, что потребность лица с инвалидностью в средствах и услугах реабилитации оценивается с учетом возможности восстановления или компенсации утраченных способностей к выполнению бытовой, общественной, профессиональной деятельности в соответствии с его потребностями, а также реальными возможностями их применения с учетом состояния здоровья.

Так, при определении потребностей лица с инвалидностью в протезно-ортопедических средствах и протезно-ортопедической помощи оцениваются:

  • структура и функции верхних конечностей, в том числе использование кистей рук;
  • структура и функции нижних конечностей, в том числе степень ограничения ходьбы, ходьбы на короткие расстояния, передвижения в пределах жилища;
  • контроль простых и сложных произвольных движений, равновесия при стоянии и ходьбе;
  • статодинамические функции позвоночника;
  • статико-кинетические функции;
  • анатомические дефекты;
  • функции зрения;
  • интеллектуальные функции;
  • функции сознания, ориентированности и глобальных психосоциальных функций;
  • функции сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, мочеполовой системы и нарушений обмена веществ;
  • антропометрические данные.

При определении потребностей лица с инвалидностью в сурдотехнических средствах оцениваются:

  • интеллектуальные функции;
  • базовые навыки письма и чтения с учетом возрастных физиологических особенностей;
  • функции зрения;
  • показания к слухопротезированию, его проведение и эффективность;
  • проведение операции кохлеарной имплантации и ее эффективность.

При определении потребностей лица с инвалидностью в тифлотехнических средствах оцениваются:

  • интеллектуальные функции;
  • функции сознания, ориентированности и глобальных психосоциальных функций;
  • навыки письма и чтения, в том числе по Брайлю;
  • функция слуха;
  • структура и функции верхних конечностей, в том числе использование кистей рук, осязание пальцев рук и осуществление точных движений;
  • структура и функции нижних конечностей;
  • вестибулярные функции;
  • функции углеводного обмена;
  • функции артериального давления;
  • функции структур, примыкающих к глазу. 

При оценке потребностей лиц с инвалидностью в санаторно-курортном лечении учитывается наличие медицинских показаний, противопоказаний к санаторно-курортному лечению, определяемых на основе оценки состояния здоровья пациента, анализа объективного состояния, результатов предшествующего лечения (амбулаторного, стационарного), данных лабораторных, функциональных, рентгенологических и других исследований.

При решении вопроса выбора профиля санаторно-курортной организации помимо заболевания, в соответствии с которым пациенту рекомендовано санаторно-курортное лечение, учитываются наличие сопутствующих заболеваний, условия поездки на курорт, контрастность климатогеографических условий и особенности природных лечебных факторов.

При оценке потребностей лиц с инвалидностью в услугах индивидуального помощника учитываются выраженность нарушений функций организма и ограничений к самостоятельному передвижению.

При оценке потребностей лиц с инвалидностью в услугах специалиста жестового языка учитываются выраженность нарушений функций слуха и речи, а также навыки владения жестовым языком.

 Приказ вводится в действие с 10 октября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
