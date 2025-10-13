#АЭС в Казахстане
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Право

Предоставление индивидуального помощника лицам с инвалидностью: внесены изменения

Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, люди с особыми потребностями, пандус, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидные коляски, инвалидные кресла, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 11:30 Фото: Zakon.kz
Приказом министра труда и социальной защиты населения от 30 сентября 2025 года внесены изменения в Правила предоставления услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, предоставление услуг индивидуального помощника осуществляется на основании социальной части ИПАР, разработанной территориальным подразделением уполномоченного государственного органа, проводящее медико-социальную экспертизу, с учетом медицинских показаний и противопоказаний к предоставлению услуг индивидуального помощника.

С 1 января 2026 года вводится обновленная норма о том, что лица с инвалидностью первой группы, имеющие затруднение в передвижении, или их законные представители, либо лица, получившие от лица с инвалидностью доверенность на право оформления документов для предоставления услуг индивидуального помощника, предоставляют по месту жительства заявление с приложением документов:

  • достигшие пенсионного возраста, за исключением случаев, когда индивидуальным помощником для лица с инвалидностью первой группы является его близкий родственник или супруг (супруга).

После формирования в автоматизированной информационной системе "Централизованный банк данных лиц, имеющих инвалидность" ИПАР, содержащей мероприятия по предоставлению услуг индивидуального помощника, данные ИПАР автоматически передаются в AИС "Е-Собес" и на абонентское устройство лица с инвалидностью первой группы или его законного представителя инициируется отправка смс-уведомления с запросом на оказание государственной услуги.

Также уточняется, что горуправление, отдел занятости обеспечивает внесение данных в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги согласно Правилам внесения данных в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги.

Заявитель на портале оформляет и направляет поставщику заказ услуги индивидуального помощника, с одновременным подписанием заявления на возмещение поставщику гарантированной суммы, подписанного ЭЦП заявителя.

Госуслуга предоставляется следующими способами:

  • Государственная корпорация;
  • горуправления, районов и городов (отделы занятости);
  • абонентское устройство сотовой связи – проактивная услуга;
  • веб-портал "электронного правительства" egov.kz.

Приказ вводится в действие с 21 октября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
