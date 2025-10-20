В РК установлены предельные размеры земельных участков сельхозназначения для фермеров

Постановлением правительства от 15 октября 2025 года внесены изменения в предельные (максимальные) размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения по видам сельскохозяйственных угодий в пределах республики и одного административного района (города), области, сообщает Zakon.kz.

В частности, внесены следующие изменения:

предельные (максимальные) размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения по видам сельскохозяйственных угодий в пределах республики и одного административного района (города), области, которые могут находиться на праве временного землепользования у гражданина РК для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, изложены в новой редакции;

предельные (максимальные) размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения по видам сельскохозяйственных угодий в пределах республики и одного административного района (города), области, которые могут находиться на праве временного землепользования у негосударственного юридического лица РК без иностранного участия и его аффилированных лиц для ведения сельскохозяйственного производства, изложены в новой редакции.

Так, по районам областей установлена предельная площадь сельскохозяйственных угодий, гектар (в том числе пашня и орошаемые земли), которые могут находиться на праве временного землепользования у негосударственного юридического лица РК без иностранного участия и его аффилированных лиц для ведения сельскохозяйственного производства, установлена в размере 35 000 га, из которых 23016 га пашня, в том числе орошаемая 16 229 га:

По области Абай – 35 000 га (6500 га пашня, в том числе орошаемая 5850 га);

По Акмолинской области – 10 000 га (5000 и 500 га);

По Актюбинской области – 35 000 га (10 000 га пашня);

По Алматинской области – 6819 га (450 га пашня);

По Атырауской области – 20 000 га (250 и 520 га);

По Восточно-Казахстанской области – 33 500 га (3500 и 650 га);

По Жамбылской области – 10085 га (775 и 290 га);

По области Жетысу – 4050 га (300 га пашня);

По Западно-Казахстанской области – 18 800 га (4791 га пашня);

По Карагандинской области – 51 000 га (32 000 га пашня);

По Костанайской области – 88 242 га (41 242 га – пашня);

По Кызылординской области – 31 000 га (10 000 га);

По Костанайской области – 7470 га (3300 га);

По Мангистауской области – 7500 га;

По Кызылординской области – 9000 га (400 и 400 га);

По Павлодаской области – 26 936 га (20 287 и 16 229 га);

По Северо-Казахстанской области – 28 405 га (23 016 га пашня);

По Туркестанской области – 9621 га (500 и 300 га);

По области Улытау – 27 000 га (5000 га пашня).

Предельные (максимальные) размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения по видам сельскохозяйственных угодий в пределах республики и одного административного района (города), области, которые могут находиться на праве временного землепользования у негосударственного юридического лица РК без иностранного участия и его аффилированных лиц для ведения сельскохозяйственного производства, установлены в размере 150 000 га, из которых 130 000 пашня, 22 556 орошаемые земли:

По области Абай – 51500 га (13000 пашня, в том числе 11700 орошаемая);

По Акмолинской области – 150 000 га (130 000 и 2000 га);

По Актюбинской области – 50 000 га (20 000 га пашня);

По Алматинской области – 26 500 га (2600 га пашня);

По Атырауской области – 35 000 га (500 и 500 га);

По Восточно-Казахстанской области – 76 000 га (10000 и 1500 га);

По Жамбылской области – 28 460 га (2230 и 820 га);

По области Жетысу – 27 000 (2000 га пашня);

По Западно-Казахстанской области – 48 000 га (21 886 га пашня);

По Карагандинской области – 51 000 га (32 000 га пашня);

По Костанайской области – 88 242 га (41 242 га – пашня);

По Кызылординской области – 30 000 га (2700 и 2700 га);

По Мангистауской области – 25 000 га;

По Павлодаской области – 53 152 га (22 556 и 22 556 га);

По Северо-Казахстанской области – 120 700 га (98 700 га пашня);

По Туркестанской области – 41 366 га (2500 и 500 га);

По области Улытау – 45 000 га (10000 га пашня).

Приказ вводится в действие с 28 октября 2025 года.