Прием сточных вод в централизованную канализацию: утверждены правила

Министр промышленности и строительства приказом от 15 октября 2025 года утвердил Правила приема сточных вод в централизованные системы водоотведения населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

В зависимости от своего предназначения системы водоотведения населенных пунктов подразделяются на следующие виды:

хозяйственно-бытовая система водоотведения, устроенная по принципу неполной раздельной системы водоотведения, предназначенная для приема, транспортировки и очистки смеси хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод образовавшихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности населения и производственной деятельности юридических лиц и частных предпринимателей, системы водоотведения которых присоединены к системе водоотведения населенного пункта;

дождевая система водоотведения, предназначенная для приема, транспортировки и очистки поверхностных сточных вод;

общесплавная система водоотведения, предназначенная для приема, транспортировки и очистки хозяйственно-бытовых, производственных и поверхностных сточных вод;

комбинированная система водоотведения, предназначенная для приема, транспортировки и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и поверхностных сточных вод, при которой отдельная часть населенного пункта имеет отдельные хозяйственно-бытовую и ливневую системы водоотведения, а часть – общесплавную систему водоотведения.

Прием сточных вод осуществляется на основании договора между поставщиком и водопотребителем.

В систему водоотведения допускается прием сточных вод, подлежащих очистке на очистных сооружениях в соответствии с применяемой на них технологией очистки, на основании требований водного и экологического законодательства РК.

В систему водоотведения не допускается прием сточных вод, содержащих твердые отходы и вещества, приводящие к нарушению эксплуатации систем водоотведения, в том числе:

строительный мусор, песок, грунт, лед и снег;

жир, остатки пищи, отходы из жироуловителей и осадки локальных очистных сооружений;

крупногабаритные и нерастворимые бытовые отходы;

радионуклиды, опасные вещества, токсичные реагенты и агрессивные среды;

нефтепродукты, мазуты, эмульсии, нерастворимые масла.

В системы водоотведения приему не подлежат сточные воды, содержащие вещества (материалы), которые угрожают их работоспособности:

повреждение объектов систем водоотведения и нарушение режима их работы в силу следующих причин:

- разрушающее коррозионное, абразивное или механическое воздействие на сети водоотведения, иные сооружения и оборудование;

- образование в сетях водоотведения и на очистных сооружениях пожароопасных, взрывоопасных и токсичных газопаровоздушных смесей;

- нарушение процессов биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях системы водоотведения, в том числе по причине содержания в сточных водах стойких, токсичных, биоаккумулирующих веществ, не поддающихся очистке;

нарушение надежности и бесперебойности работы системы водоотведения, в том числе по причине уменьшения рабочего сечения сетей и возникновения препятствий для тока воды;

создание условий для причинения вреда здоровью персонала, обслуживающего системы водоотведения;

невозможность утилизации осадков сточных вод с применением методов, безопасных для окружающей среды.

Прием сточных вод от физических лиц, использующих воду для хозяйственно-бытового потребления, производится без ограничений.

Сети или системы водоотведения водопотребителей, сбрасывающих производственные сточные воды, до подключения к сетям водоотведения населенного пункта, оборудуются локальными очистными сооружениями:

столовые и иные предприятия общественного питания – жироуловителями;

автомойки – песко- и нефтеловушками, фильтрами для механической очистки;

объекты здравоохранения – установками предварительной дезинфекции и ликвидации биологически опасных веществ.

Прием производственных сточных вод в систему водоотведения населенного пункта допускается при условиях:

достаточной мощности системы водоотведения для приема производственных сточных вод;

обеспечения технологией очистки производственных сточных вод, удаления поступающих загрязнений до нормативных требований предельно допустимых сбросов;

выполнения требований технических условий поставщика;

соответствия состава производственных сточных вод водопотребителя требованиям содержания в них ДКВВ.

При этом допускается очистка производственных сточных вод нескольких предприятий, имеющих однородные загрязнения на общих локальных очистных сооружениях.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность на объектах, подлежащих контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, осуществляют постоянный производственный контроль за количеством и составом производственных сточных вод, сбрасываемых в систему водоотведения населенного пункта.

Залповый сброс производственных сточных вод не допускается.

Водопотребитель, допустивший залповый или аварийный сброс производственных сточных вод, немедленно сообщает об этом поставщику в письменном виде или телефонограммой и принимает все меры для ликвидации последствий залпового или аварийного сброса производственных сточных вод.

Сточные воды (жидкие бытовые отходы) от жилых домов отводят в нецентрализованные системы водоотведения водонепроницаемые емкости-выгребы с последующим вывозом специальным автотранспортом и сливом на сливных станциях.

Потребители заключают договор на откачку, вывоз, слив бытовых или производственных сточных вод на сливной станции с юридическим лицом или физическим лицом, осуществляющим частное предпринимательство без образования юридического лица, имеющим ассенизационный транспорт, с учетом стоимости их транспортировки по сетям водоотведения и очистки на очистных сооружениях поставщика.

В свою очередь юридические или физические лица, осуществляющие частное предпринимательство без образования юридического лица, осуществляющие вывоз и слив жидких бытовых сточных вод или производственных сточных вод ассенизационным транспортом, заключают договор с поставщиком на прием и слив бытовых или производственных сточных вод на сливной станции.

На системах водоотведения сливные станции размещаются вблизи коллектора диаметром не менее 400 мм, при этом объем сточных вод, поступающих от сливной станции не превышает 20% от общего расчетного расхода по коллектору.

На территории канализационных очистных сооружений запрещается размещать сливные станции для недопущения загрязнения.

На сливной станции обеспечивают разгрузку ассенизационного транспорта, его обмыв, разбавление жидких отбросов до степени, допускающей сброс их в сеть водоотведения и далее на очистные сооружения, а также задержание крупных механических примесей.

Сточные воды, доставляемые ассенизационным транспортом на сливные станции, разбавляются очищенными сточными водами, водой из водных объектов, закрытых (открытых) систем технического водоснабжения, дренажных систем в соотношении 1:1. При отсутствии доступа к очищенным сточным водам, воде из водных объектов, закрытых (открытых) систем технического водоснабжения, дренажных систем допускается использование питьевой воды с обеспечением требований.

Приказ вводится в действие с 1 ноября 2025 года.

