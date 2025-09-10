Приняты новые правила пользования системами водоснабжения

Министр промышленности и строительства приказом от 29 августа 2025 года утвердил Правила пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что предоставление услуг водоснабжения и водоотведения водопотребителям осуществляется непрерывно. Временное прекращение и ограничение услуг водоснабжения и водоотведения производится в порядке, установленном Водным кодексом РК, нормами действующего законодательства.

При предоставлении услуг питьевого водоснабжения устанавливается приоритетность обеспечения населения питьевой водой.

Не допускаются к эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения водопотребителей:

присоединенные к сетям водоснабжения и водоотведения населенного пункта с нарушением технических условий или при их отсутствии;

юридических лиц, а также физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица, используемые после истечения срока действия договора на предоставление услуг водоснабжения и водоотведения, установленного в пункте 19 правил.

Расчет объемов предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения производится поставщиком в соответствии с Методикой расчета объемов предоставленных услуг в указанной сфере.

Перерасчет оплаты за предоставленные услуги осуществляется поставщиком по заявлению водопотребителя с момента наступления основания для перерасчета, при условии предоставления подтверждающих документов.

Предусмотрено, что водопотребители – юридические лица, а также физические лица, осуществляющие частное предпринимательство без образования юридического лица, использующие питьевую воду из системы водоснабжения населенного пункта на технические нужды, устанавливают систему оборотного или повторного водоснабжения для повторного использования питьевой воды при обоснованности данного мероприятия.

При проведении работ по благоустройству территории населенного пункта по очистке снега подрядные организации согласовывают работы с поставщиком при наличии колодцев, люков систем водоснабжения и водоотведению на проезжей части, тротуарах и зеленых насаждений с целью обеспечения безопасности населения.

Поставщик организовывает на системах водоснабжения и водоотведения пункты технической воды, используемые на полив зеленых насаждений, территории, дорог, тротуаров и проездов, мытье улиц и площадей, а также сливные станции сточных вод, принимающие сточные воды от нецентрализованных систем водоотведения на специализированном автотранспорте.

Пункты технической воды и сливные станции сточных вод передаются в имущественный найм (аренду) или доверительное управление системы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

Порядок использования систем водоснабжения

Услуги по водоснабжению и водоотведению предоставляются на основании договора, заключенного между поставщиком и водопотребителем, заключенного:

физическим лицом, проживающим в многоквартирном жилом доме, – в форме письменного индивидуального или публичного договора по желанию водопотребителя;

физическим лицом, проживающим в индивидуальном жилом строении, и юридическим лицом, а также с физическим лицом, осуществляющим частное предпринимательство без образования юридического лица, – в форме письменного индивидуального договора.

Условием вступления в силу публичного договора между поставщиком и водопотребителем является опубликование договора на официальном сайте поставщика и средствах массовой информации.

Заключение индивидуальных договоров в письменной форме между поставщиком и водопотребителями допускается в электронной форме с его заверением сторонами средств факсимильного копирования подписи, электронной цифровой подписи, простой электронной подписи.

К совершению сделки приравнивается также обмен коротким текстовым сообщением (SMS-сообщением) – информационное сообщение, состоящее из букв или цифр, или символов, набранных в определенной последовательности и в объеме, допускаемом техническими возможностями сети оператора сотовой связи и абонентского устройства.

Двухстороннее подписание документов (актов), связанных с исполнением договора, помимо способов, указанных выше, допускается также осуществлять посредством планшета-подписи – подписи, полученной путем ее начертания касанием пальца (стилусом) по экрану абонентского устройства (смартфона, планшета).

При отсутствии технической возможности поставщик обеспечивает подписание индивидуальных договоров и двухсторонне подписанных актов на бумажном носителе с последующим их вложением в личный кабинет водопотребителя в виде PDF-документа.

Поставщик обеспечивает хранение документов в электронной форме в личном кабинете водопотребителя на период не менее пяти лет.

Договор на предоставление услуг водоснабжения и водоотведения между поставщиком и водопотребителем, физическим лицом, заключается на основании обращения от водопотребителя (в случае заключения индивидуального договора на предоставления услуг водоснабжения и водоотведения) со дня его подключения к системам водоснабжения и водоотведения.

Договор на предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению с водопотребителем – юридическим лицом, а также с физическим лицом, осуществляющим частное предпринимательство без образования юридического лица, заключается на основании заявки от водопотребителя в течение десяти календарных дней с момента ввода в эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения водопотребителя, отвечающих требованиям технических условий поставщика.

Для заключения с поставщиком договора на услуги по водоснабжению водопотребителем – юридическим лицом, а также физическим лицом, осуществляющим частное предпринимательство без образования юридического лица, дополнительно к перечню документов, предусмотренных пунктом 22 Типового регламента, предоставляются:

данные о субпотребителях и их объектах водоснабжения и водоотведения (при их наличии);

сведения об объемах водопотребления и (или) водоотведения субпотребителей (при их наличии);

данные, являющиеся основанием для расчета объемов водопотребления и водоотведения.

Также предприятия, использующие питьевую воду для технических и технологических нужд, а также сбрасывающие производственные сточные воды, предоставляют поставщику:

техническую и эксплуатационную документацию на системы оборотного водоснабжения и локальные очистные сооружения;

проектные величины допустимой концентрации вредных веществ в сточных водах до и после прохождения локальных очистных сооружений на выпусках в систему водоотведения по среднему и максимальному количеству;

При получении заявки от водопотребителя – юридического лица, а также физического лица, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица на заключение договора на представление услуг водоснабжения и водоотведения, а также при письменном уведомлении об изменении данных об объектах водопотребителя, поставщик в течение пяти рабочих дней проводит обследование систем водоснабжения водопотребителя на соответствие выданным техническим условиям.

При переходе объекта к новому владельцу для заключения договора на представление услуг по водоснабжению водопотребитель обращается к поставщику в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации права собственности либо иных законных оснований владения и пользования имуществом.

При заключении договора с водопотребителем – юридическим лицом, а также физическим лицом, осуществляющим частное предпринимательство без образования юридического лица, поставщиком составляются следующие приложения к нему:

акт границ раздела эксплуатационной ответственности поставщика и водопотребителя, выполненный в соответствие с исполнительной схемой сетей водоснабжения и (или) водоотведения, подписываемый обеими сторонами;

расчет объемов водопотребления, выполненный на основании данных обследования объектов водопотребителя, подписываемый обеими сторонами;

расчет объемов водоотведения, допускаемых к сбросу в системы водоотведения с учетом объема, безвозвратно потерянной воды согласно Методики расчета объемов предоставленных услуг водоснабжению и (или) водоотведению населенных пунктов, утверждаемой уполномоченным органом в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, подписываемый обеими сторонами;

качественный состав сточных вод, подлежащих сбросу в системы водоотведения поставщика, рассчитанный в соответствии с Правилами приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов, утвержденных уполномоченным органом в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, подписываемый обеими сторонами.

Договор заключается в течение 15 календарных дней со дня подачи заявления на подключение объекта водопотребителя к системам водоснабжения.

Приказ вводится в действие с 20 сентября 2025 года.

При этом ранее действовавшие Правила пользования системами водоснабжения и водоотведения населенных пунктов утратили силу.