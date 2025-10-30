#АЭС в Казахстане
Право

В РК утвердили перечень креативных индустрий

Музей народных музыкальных инструментов им. Ыхласа, музей музыкальных инструментов, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 14:31 Фото: Zakon.kz
Приказом министра культуры и информации от 20 октября 2025 года утвержден перечень видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии, сообщает Zakon.kz.

Всего в перечне 43 вида деятельности, в том числе:

  • организация конференций и торговых выставок;
  • ювелирное дело;
  • кино и анимация;
  • библиотеки, музеи;
  • культурно-досуговые учреждения, культурное наследие;
  • музыка;
  • архитектура и мода;
  • ТВ, фотография;
  • народные промыслы;
  • IT и геймдевелопмент.

Приказ вводится в действие с 9 ноября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
