В РК утвердили перечень креативных индустрий

Фото: Zakon.kz

Приказом министра культуры и информации от 20 октября 2025 года утвержден перечень видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии, сообщает Zakon.kz.

Всего в перечне 43 вида деятельности, в том числе: организация конференций и торговых выставок;

ювелирное дело;

кино и анимация;

библиотеки, музеи;

культурно-досуговые учреждения, культурное наследие;

музыка;

архитектура и мода;

ТВ, фотография;

народные промыслы;

IT и геймдевелопмент. Приказ вводится в действие с 9 ноября 2025 года.

