В РК утвердили перечень креативных индустрий
Приказом министра культуры и информации от 20 октября 2025 года утвержден перечень видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии, сообщает Zakon.kz.
Всего в перечне 43 вида деятельности, в том числе:
- организация конференций и торговых выставок;
- ювелирное дело;
- кино и анимация;
- библиотеки, музеи;
- культурно-досуговые учреждения, культурное наследие;
- музыка;
- архитектура и мода;
- ТВ, фотография;
- народные промыслы;
- IT и геймдевелопмент.
Приказ вводится в действие с 9 ноября 2025 года.
